Последний месяц осени обещает стать временем откровенных разговоров, неожиданных признаний и пересмотра отношений. Одним знакам зодиака придётся разобраться в старых обидах, другим звёзды сулят романтические знакомства, а третьим предстоит решить, стоит ли продолжать отношения, которые больше не приносят радости.

Особенно важной датой астрологи называют 13 ноября, после которого ситуация в личной жизни многих людей может заметно измениться.

Как сообщает портал YourTango, американский астролог Лесли Хейл составила любовный прогноз на ноябрь 2026 года. По её мнению, ретроградное движение Венеры и Меркурия заставит многих вернуться к нерешённым вопросам, внимательнее прислушаться к своим чувствам и по-новому взглянуть на отношения с близкими.

Любовный гороскоп на ноябрь 2026 года

Овен

Ноябрь потребует от Овнов честности прежде всего с самими собой. Возможно, пришло время признаться, чего именно вы ждёте от любимого человека и какие отношения способны сделать вас счастливыми.

В первой половине месяца не стоит принимать поспешных решений под влиянием эмоций. После 13 ноября разговоры о чувствах станут проще, а взаимопонимание с партнёром может заметно улучшиться. Одиноким Овнам звёзды обещают новые возможности для романтических знакомств.

Телец

Тельцам предстоит вернуться к вопросам, которые долго оставались без ответа. Старые недоразумения могут вновь напомнить о себе, но на этот раз появится возможность разобраться в их причинах.

Особенно важно не замалчивать обиды и не ожидать, что партнёр сам догадается о ваших переживаниях. После 13 ноября напряжение постепенно начнёт спадать, а в отношениях станет больше нежности и душевного тепла. Вторая половина месяца благоприятна для новых знакомств.

Близнецы

Для Близнецов ноябрь станет временем, когда многое в личной жизни наконец прояснится. Ситуации, которые прежде казались запутанными, могут получить неожиданное объяснение.

Новолуние 9 ноября подтолкнёт к серьёзным размышлениям о будущем отношений. А полнолуние 24 ноября поможет понять, кто действительно занимает важное место в вашей жизни. Некоторым Близнецам предстоит сделать непростой выбор между привычной привязанностью и желанием двигаться дальше.

Рак

Раки могут пережить эмоционально насыщенный месяц. Чувства, которые долго удавалось скрывать, способны неожиданно выйти на первый план.

В первой половине ноября важно избегать излишней подозрительности и не делать выводов без откровенного разговора. После 13 ноября договориться с любимым человеком станет легче. Ближе к 24 ноября стоит обратить внимание на собственные страхи и привычки, которые мешают полностью доверять партнёру.

Лев

Львам ноябрь подарит больше уверенности в собственной привлекательности. Захочется внимания, романтики и ярких впечатлений, а вместе с ними появится готовность проявлять инициативу.

Если в отношениях накопились недоразумения, после 13 ноября возникнет подходящий момент для примирения. Во второй половине месяца возможны приятные встречи, неожиданные признания и новые знакомства. Особенно интересные события астролог допускает в дни, близкие к полнолунию 24 ноября.

Дева

Девам предстоит понять, что даже самые прочные отношения нуждаются в откровенных разговорах. Ноябрь может вернуть к старым разногласиям, которые прежде удавалось обходить стороной.

Новолуние 9 ноября создаст благоприятную атмосферу для обсуждения чувств и совместных планов. А после 25 ноября, когда Марс перейдёт в знак Девы, появится больше решительности. Тем, кто давно испытывает симпатию, но не решается признаться, будет легче сделать первый шаг.

Весы

Для Весов ноябрь станет месяцем возвращения уверенности в себе. Возможно, вы начнёте иначе оценивать собственную привлекательность и перестанете соглашаться на отношения, в которых не чувствуете себя счастливыми.

После 13 ноября общение с партнёром станет более открытым, а давние недоразумения постепенно утратят остроту. Одиноким Весам вторая половина месяца может подарить интересные знакомства и романтические встречи. Главное — не пытаться понравиться всем, забывая о собственных желаниях.

Скорпион

Скорпионы постепенно выйдут из периода неопределённости. Если в последнее время отношения вызывали больше вопросов, чем ответов, ноябрь поможет расставить многое по местам.

После 13 ноября появится возможность спокойно обсудить темы, которые раньше становились причиной конфликтов. К концу месяца особенно важными окажутся доверие, надёжность и готовность строить совместное будущее. Поверхностные увлечения могут потерять привлекательность на фоне желания настоящей близости.

Стрелец

Стрельцам ноябрь предложит перестать бесконечно размышлять о любви и перейти к действиям. Если вы давно хотели признаться в чувствах или пригласить кого-то на свидание, во второй половине месяца обстоятельства могут сложиться удачно.

После 13 ноября новые знакомства будут даваться легче. Тем, кто уже состоит в отношениях, астролог обещает возможность вернуть прежнюю нежность и взаимный интерес. Иногда для этого достаточно отвлечься от повседневных забот и провести больше времени вдвоём.

Козерог

Козерогам придётся пересмотреть некоторые представления о любви. Возможно, вы слишком многого требуете от себя или партнёра, забывая, что отношения не должны превращаться в бесконечный список обязанностей.

После 13 ноября станет проще находить компромиссы и разрешать недоразумения. Влияние Марса и Юпитера, согласно прогнозу, придаст смелости тем, кто давно хочет сделать шаг навстречу понравившемуся человеку. Не исключено, что важную роль в личной жизни сыграют друзья или общие знакомые.

Водолей

Водолеям ноябрь принесёт желание разобраться в собственных чувствах. Некоторые отношения потребуют переосмысления, особенно если между партнёрами накопились невысказанные претензии.

Новолуние 9 ноября подтолкнёт к размышлениям о том, чего вы действительно хотите от любви. После 13 ноября появится больше возможностей для конструктивного диалога. Не стоит бояться обсуждать даже сложные темы: искренность поможет избежать недопонимания и укрепить взаимное доверие.

Рыбы

Рыбам в ноябре особенно важно помнить о личных границах. Стремление сохранить мир любой ценой может привести к тому, что собственные желания вновь окажутся на втором плане.

В первой половине месяца возможны эмоциональные колебания, однако после 13 ноября напряжение в общении начнёт уменьшаться. Ближе к полнолунию 24 ноября станет яснее, какие отношения дарят ощущение защищённости, а какие заставляют постоянно сомневаться. Это подходящее время, чтобы честно поговорить о доверии и взаимных ожиданиях.

Что станет главным испытанием ноября?

По мнению Лесли Хейл, ноябрь 2026 года окажется особенно важным для тех, кто привык откладывать серьёзные разговоры о чувствах. Ретроградные Венера и Меркурий в астрологической традиции связываются с возвращением к прошлому, переоценкой отношений и необходимостью исправлять прежние ошибки.

Первая половина месяца может сопровождаться сомнениями и недопониманием, тогда как после 13 ноября, согласно прогнозу, появится больше ясности.

Главный совет астролога — не бояться откровенности. Иногда именно непростой разговор помогает сохранить любовь, а иногда позволяет вовремя понять, что отношения исчерпали себя.