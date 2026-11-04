Для одних выход на пенсию становится непростым испытанием, а для других — началом едва ли не самого счастливого периода жизни. Астрологи утверждают, что существует месяц рождения, представители которого особенно хорошо умеют наслаждаться заслуженным отдыхом. И дело не только в деньгах или количестве свободного времени.

После десятилетий работы, забот о семье и бесконечных повседневных обязанностей наступает момент, когда больше не нужно каждое утро спешить по делам. Но далеко не всем удаётся легко привыкнуть к новому ритму жизни.

Одни скучают по работе и чувствуют себя невостребованными, другие, напротив, словно обретают вторую молодость. Они путешествуют, встречаются с друзьями, осваивают новые увлечения и наконец начинают жить так, как давно мечтали.

По мнению астролога Макайлы Макрей, опубликовавшей прогноз в издании Parade, особенно благоприятным пенсионный период может оказаться для людей, родившихся в мае.

Почему именно май?

Согласно астрологической трактовке, майские именинники обладают качествами, которые помогают им получать удовольствие от жизни даже после серьёзных перемен.

Им приписывают терпение, стремление к стабильности, умение ценить комфорт и радоваться простым вещам.

Для таких людей счастье вовсе не обязательно связано с постоянной занятостью, карьерными достижениями или общественным признанием.

Вкусный обед в кругу семьи, неспешная прогулка, работа в саду или спокойный вечер с любимой книгой могут приносить им не меньше удовлетворения, чем профессиональные успехи.

Однако среди родившихся в мае есть представители двух знаков зодиака — Тельцы и Близнецы. И каждый из них, по мнению астрологов, находит собственный путь к счастливой пенсии.

Тельцы: наконец можно жить в своё удовольствие

Люди, родившиеся примерно с 20 апреля по 20 мая, относятся к знаку Тельца.

В астрологии этим знаком управляет Венера — планета, символизирующая красоту, удовольствие, гармонию и материальное благополучие.

Поэтому Тельцам особенно важно чувствовать себя защищёнными, окружать себя приятными вещами и жить в комфортной обстановке.

На протяжении трудовой жизни они могут годами стремиться к финансовой стабильности, обустраивать дом и создавать прочную основу для будущего.

А выход на пенсию позволяет наконец воспользоваться результатами многолетних усилий.

Тельцам не обязательно отправляться в кругосветное путешествие или ежедневно придумывать новые развлечения. Иногда для счастья им достаточно собственного сада, уютного дома, любимых блюд и возможности никуда не торопиться.

Главный подарок пенсионного возраста для Тельцов — свобода жить в собственном ритме.

Близнецы: пенсия превращается в новое приключение

Совсем иначе могут воспринимать заслуженный отдых майские Близнецы — люди, родившиеся примерно с 21 мая.

В отличие от Тельцов, которые стремятся к спокойствию и устойчивости, Близнецам астрологи приписывают любознательность, общительность и потребность в разнообразии.

Для них выход на пенсию вовсе не означает отказа от активной жизни.

Наоборот, освобождение от рабочего графика открывает множество возможностей, на которые прежде просто не хватало времени.

Теперь можно записаться на курсы иностранного языка, освоить компьютерные программы, отправиться в путешествие, восстановить отношения со старыми друзьями или найти совершенно неожиданное увлечение.

Майские Близнецы способны превратить пенсионные годы в период открытий и новых знакомств.

Причём возраст, согласно астрологическому описанию, не мешает им сохранять интерес к окружающему миру.

Для Близнецов пенсия — не конец активной жизни, а возможность наконец заняться всем, что раньше приходилось откладывать.

Секрет счастливой пенсии — не только в деньгах

Автор прогноза обращает внимание на одну особенность, объединяющую майских именинников.

И Тельцы, и Близнецы способны получать удовольствие от жизни, не связывая собственную ценность исключительно с работой и профессиональными достижениями.

После выхода на пенсию человеку больше не обязательно доказывать окружающим свою эффективность, стремиться к очередному повышению или постоянно выполнять чужие требования.

Появляется возможность самостоятельно распоряжаться временем и выбирать занятия, которые действительно приносят радость.

Разумеется, финансовая подготовка к пенсии остаётся важнейшим условием благополучия. И сам по себе месяц рождения не гарантирует ни материального достатка, ни крепкого здоровья, ни счастливой старости.

Но в этом астрологическом прогнозе есть мысль, которая может оказаться полезной людям любого возраста.

Главное — научиться наслаждаться жизнью

Многие десятилетиями откладывают собственные желания на потом: сначала нужно получить образование, построить карьеру, вырастить детей, выплатить кредиты и решить бесконечные бытовые проблемы.

И когда долгожданное свободное время наконец появляется, оказывается, что получать удовольствие от отдыха тоже нужно уметь.

По мнению астролога, именно людям, родившимся в мае, это может даваться особенно легко.

Ведь хорошая жизнь измеряется не только количеством достигнутых целей, но и возможностью спокойно наслаждаться тем, ради чего человек столько лет трудился.