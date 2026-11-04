Вздутие живота, тяжесть после еды, тошнота и неприятные ощущения в желудке — проблемы, знакомые многим. Оказывается, некоторые привычные напитки способны облегчить подобные симптомы и поддержать здоровье кишечника.

Специалисты выделили шесть видов чая, каждый из которых обладает своими полезными свойствами. Однако есть и противопоказания, о которых важно знать.

Чай давно считается не просто согревающим напитком, но и частью традиционных способов поддержания здоровья. Особенно часто травяные настои используют при дискомфорте в желудке и кишечнике.

Как пишет медицинский портал Verywell Health, отдельные виды чая содержат антиоксиданты, растительные соединения и вещества, которые могут благоприятно влиять на пищеварение и кишечную микрофлору.

В публикации от 30 октября 2026 года, подготовленной Кристиной Матчлер и прошедшей медицинскую проверку специалиста Арно Кронера, названы шесть напитков, заслуживающих особого внимания.

1. Имбирный чай — против тошноты и тяжести в желудке

Имбирь — одно из самых известных растительных средств, традиционно используемых при проблемах с пищеварением.

В его составе присутствуют биологически активные вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Исследования показывают, что имбирь может помогать уменьшать тошноту и некоторые проявления желудочно-кишечного дискомфорта.

Особенно полезным такой напиток может оказаться при ощущении тяжести после еды, спазмах и вздутии живота.

Приготовить его несложно: достаточно залить несколько тонких ломтиков свежего имбиря горячей водой и дать настояться.

Однако важно учитывать, что доказательства пользы имбиря при тошноте убедительнее, чем при кислотном рефлюксе. У некоторых людей имбирь, наоборот, способен усилить изжогу.

2. Мятный чай — помогает расслабить кишечник

Мята известна своим освежающим ароматом, но её достоинства этим не ограничиваются.

Содержащийся в растении ментол способен оказывать расслабляющее действие на гладкую мускулатуру пищеварительного тракта.

Благодаря этому мята может уменьшать спазмы и неприятные ощущения в животе.

Особенно часто её рассматривают как дополнительное средство при синдроме раздражённого кишечника, который сопровождается болями, вздутием и нарушениями стула.

Правда, большинство исследований, подтверждающих такую пользу, посвящено не мятному чаю, а специальным препаратам масла перечной мяты.

Тем не менее чашка тёплого мятного напитка может стать приятной альтернативой кофе, особенно для людей, чувствительных к кофеину.

Важный нюанс: при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни мята иногда усиливает изжогу, поэтому подходит не всем.

3. Комбуча — ферментированный чай для микрофлоры

Комбуча, известная также как чайный гриб, отличается от обычного чая способом приготовления.

Это ферментированный напиток, который получают с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей.

В процессе ферментации образуются органические кислоты и другие соединения, а некоторые виды комбучи содержат живые микроорганизмы.

Предполагается, что такие напитки могут поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры.

Кроме того, комбуча содержит антиоксидантные вещества, а её состав зависит от использованного чая и условий приготовления.

Однако специалисты обращают внимание: научных доказательств того, что комбуча существенно улучшает пищеварение у человека, пока недостаточно.

При выборе напитка стоит обращать внимание на содержание сахара. Некоторые готовые варианты содержат его довольно много.

Также следует помнить, что газированная комбуча может усиливать вздутие живота, а домашний напиток при неправильном приготовлении — представлять риск загрязнения.

4. Чай с куркумой — противовоспалительные свойства

Куркума известна прежде всего благодаря куркумину — растительному соединению, обладающему антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Именно поэтому напитки с куркумой привлекают внимание исследователей, изучающих здоровье пищеварительной системы.

В некоторых клинических исследованиях препараты куркумина помогали уменьшать симптомы функциональной диспепсии, включая ощущение переполненности желудка и дискомфорт после еды.

Есть также предварительные данные о возможном влиянии куркумина на кишечную микрофлору.

Однако результаты исследований концентрированных препаратов нельзя автоматически переносить на обычный чай: содержание активного вещества в напитке значительно отличается.

Кроме того, куркума подходит не всем. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желчного пузыря и тем, кто принимает лекарства, влияющие на свёртываемость крови.

Концентрированные добавки куркумина в редких случаях связывают с повреждением печени.

5. Чёрный чай — привычный напиток с неожиданной пользой

Обычный чёрный чай тоже оказался в списке напитков, потенциально полезных для пищеварения.

В процессе производства его листья подвергаются окислению, в результате которого образуются характерные полифенольные соединения, в том числе теафлавины и теарубигины.

Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут взаимодействовать с кишечной микрофлорой.

Некоторые исследования предполагают, что регулярное употребление чёрного чая способно влиять на состав кишечных бактерий.

Однако для окончательных выводов о его лечебном действии необходимы дополнительные исследования.

Не стоит забывать и о кофеине. Крепкий чёрный чай может вызывать неприятные ощущения у чувствительных людей, а при употреблении вечером — мешать нормальному сну.

Поэтому умеренность здесь не менее важна, чем выбор самого напитка.

6. Чай из корня одуванчика — источник пребиотических веществ

Одуванчик многие воспринимают исключительно как сорняк, хотя его корни давно используют для приготовления травяных напитков.

Особый интерес представляет содержащийся в них инулин — пищевое волокно с пребиотическими свойствами.

Инулин служит питательной средой для некоторых полезных кишечных бактерий.

При его ферментации микроорганизмами образуются короткоцепочечные жирные кислоты, играющие важную роль в поддержании нормального состояния кишечника.

Корень одуванчика также содержит растительные антиоксиданты.

Однако количество инулина в чашке готового чая может быть значительно меньше, чем в самом корне, поэтому ожидать выраженного пребиотического эффекта от напитка не стоит.

К тому же у некоторых людей инулин способен усиливать газообразование и вздутие.

Чай из одуванчика может взаимодействовать с лекарствами, а собирать растение для приготовления напитка следует только в экологически безопасных местах, где не применяются пестициды.

Что ещё помогает пищеварению?

Авторы публикации подчёркивают, что даже самый полезный чай не заменит полноценного питания и здорового образа жизни.

Для поддержания нормальной работы кишечника специалисты рекомендуют:

Есть больше овощей, фруктов и других продуктов, содержащих пищевые волокна.

Регулярно двигаться: физическая активность благоприятно влияет на работу пищеварительной системы.

Употреблять достаточно жидкости.

Ограничивать алкоголь, поскольку его избыток способен нарушать баланс кишечной микрофлоры.

Какой чай выбрать?

Универсального напитка, который одинаково хорошо подходил бы всем, не существует.

При тошноте можно попробовать имбирный чай. При спазмах и ощущении вздутия некоторым людям помогает мята, хотя при изжоге она может ухудшить самочувствие.

Чёрный чай может быть частью привычного рациона, а напитки с куркумой, одуванчиком и комбуча интересны благодаря своим растительным компонентам и потенциальному влиянию на кишечную микрофлору.

Главный вывод: польза чая заключается не в чудодейственном лечении желудка, а в том, что правильно подобранный напиток может стать приятным дополнением к здоровому питанию.

При этом регулярные боли в животе, стойкая изжога, выраженное вздутие или другие повторяющиеся симптомы требуют выяснения причины, а не только экспериментов с травяными настоями.