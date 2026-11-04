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Никаких шпилек и вечерних платьев: Ходченкова нашла другой способ очаровать поклонников 0 464

Люблю!
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлана Ходченкова
ФОТО: Instagram

Светлана Ходченкова решила сменить высокие каблуки и сценический образ на уютную осеннюю одежду. 43-летняя актриса опубликовала серию фотографий с прогулки у озера, представ перед поклонниками в совершенно непривычном виде. И, судя по комментариям, такой образ звезды пришёлся им по душе.

Светлана Ходченкова не относится к знаменитостям, которые ежедневно рассказывают подписчикам о каждом своём шаге. Новые публикации в её социальных сетях появляются не так часто, поэтому очередная серия снимков сразу привлекла внимание поклонников.

На этот раз звезда фильма «Северный ветер» решила поделиться спокойными осенними мгновениями.

Актриса отправилась на прогулку в живописный парк с озером, где устроила небольшую фотосессию на фоне осенней природы.

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Instagram

«Солнце на солнце»: поклонники не сдержали эмоций

Подписчики актрисы с восторгом встретили новые фотографии.

«Какие красивые фотографии!», «Солнце на солнце», «Такая чудесная», «Не замёрзли?», «Какое чудесное место», — написали поклонники.

Многие отметили, что Светлане одинаково идут и эффектные вечерние наряды, и простая повседневная одежда.

А что известно о семье актрисы?

На фоне активной творческой жизни Ходченковой в прессе периодически обсуждают и её отношения с матерью.

Татьяна, мать актрисы, уже давно переехала в небольшую деревню, где ведёт довольно уединённую жизнь.

В публикациях СМИ утверждалось, что женщина живёт скромно, а знаменитая дочь не оказывает ей регулярной финансовой поддержки.

При этом сообщалось, что Светлана приобрела для матери автомобиль и автодом.

Сама актриса предпочитает не выносить семейные отношения на публичное обсуждение, поэтому судить о реальном положении дел исключительно по сообщениям прессы сложно.

А пока поклонники продолжают обсуждать новые фотографии Ходченковой, сама она вновь доказала, что для эффектного появления необязательно выбирать вечернее платье и безупречный макияж. Иногда достаточно красной шапки, осеннего солнца и красивого озера.

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#мода #природа #осень #семья #отношения #стиль
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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