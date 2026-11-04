В этом материале мы развенчиваем мифы о популярном средстве демакияжа и делимся мнением врача. Решайте сами, стоит ли умываться пенкой.
Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог
Каждому свое
У пенок для умывания есть как поклонники, так и противники. Первые считают пенку идеальным продуктом для очищения, вторые готовы привести множество недостатков. Однако пенки продолжают набирать популярность, обогащая свои формулы новыми «мицеллярными» компонентами.
Итак, давайте разберемся!
1. Большой расход: пенка неэкономна
* Не всегда так
Некоторые средства расходуются очень экономно. Однако действительно, при использовании некоторых пенок можно заметить быстрый расход. Это может зависеть от частоты использования (например, если вы умываетесь дважды в день) и от дозатора.
Обычно для умывания достаточно одного нажатия на помпу, но многие женщины нажимают 2-3 раза, что увеличивает расход. В среднем одного флакона хватает на 2-6 месяцев регулярного использования.
2. Сушит кожу: пенка хороша для жирной кожи
* Не совсем верно
Свойства пенок зависят от ингредиентов в составе. Производители предлагают очищающие пенки для разных типов кожи, поэтому важно читать этикетки.
Для жирной кожи добавляют компоненты с противовоспалительным и себорегулирующим эффектами, такие как гликолевая и салициловая кислоты, цинк, которые могут подсушивать кожу.
3. Очищает «слишком хорошо» и пересушивает: плохо для сухой кожи
* Неверно
Функция пенки заключается в очищении кожи и сохранении защитного гидролипидного слоя. Пенки рекомендуются вместо мыла, которое может пересушивать кожу из-за более щелочного рН.
Очищающие пенки имеют рН близкий к коже 5,5 и содержат увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и экстракты трав.
4. Слишком «корректный» состав: плохо очищает плотный макияж
* Да!
Для удаления плотного или водостойкого макияжа пенка может не подойти, и потребуется двойное умывание, что увеличит расход. В таких случаях лучше использовать гидрофильное масло, а затем пенку.
5. Очищает деликатно: хорошо для чувствительной кожи
* Именно так
Очищающие пенки подходят для деликатного очищения и могут использоваться обладательницами чувствительной кожи. Рекомендуется выбирать продукты с пометкой «для чувствительной кожи» и мягкими очищающими веществами.
6. Содержит много ПАВов: хорошо пенится, но это вредно
* Все относительно
Для создания пены необходимы ПАВы, которые могут вызывать сухость кожи. Важно изучать этикетки и выбирать средства с мягкими омыляющими ингредиентами, учитывая тип кожи.
7. Нейтральный аромат: состав очень натуральный
* Верно
Многие пенки содержат растительные экстракты и масла, что делает их подходящими для любителей органической косметики.
8. Деликатный состав: пенка гипоаллергенна и не вызывает раздражений
* Именно так
Пенки имеют рН, близкий к рН кожи, что позволяет им деликатно очищать и не нарушать защитный гидролипидный слой. Они содержат гипоаллергенные ингредиенты, предотвращающие раздражение.
9. Воздушная: не подходит для использования с очищающими приборами
* Почему же?
Пенка отлично подходит для использования с приборами для влажной очистки лица. Перед использованием необходимо нанести очищающее средство, и пенка подойдет для этой цели.
Совет профи
Даже самое тщательное умывание может быть неэффективным, если вы вытираете лицо обычным полотенцем, на котором обитает множество микробов. Хотя менять полотенца дважды в день невозможно, можно использовать бумажные полотенца!
Анжелика Ивагло.
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