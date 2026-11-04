В этом материале мы развенчиваем мифы о популярном средстве демакияжа и делимся мнением врача. Решайте сами, стоит ли умываться пенкой.

Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог

Каждому свое

У пенок для умывания есть как поклонники, так и противники. Первые считают пенку идеальным продуктом для очищения, вторые готовы привести множество недостатков. Однако пенки продолжают набирать популярность, обогащая свои формулы новыми «мицеллярными» компонентами.

Итак, давайте разберемся!

1. Большой расход: пенка неэкономна

* Не всегда так

Некоторые средства расходуются очень экономно. Однако действительно, при использовании некоторых пенок можно заметить быстрый расход. Это может зависеть от частоты использования (например, если вы умываетесь дважды в день) и от дозатора.

Обычно для умывания достаточно одного нажатия на помпу, но многие женщины нажимают 2-3 раза, что увеличивает расход. В среднем одного флакона хватает на 2-6 месяцев регулярного использования.

2. Сушит кожу: пенка хороша для жирной кожи

* Не совсем верно

Свойства пенок зависят от ингредиентов в составе. Производители предлагают очищающие пенки для разных типов кожи, поэтому важно читать этикетки.

Для жирной кожи добавляют компоненты с противовоспалительным и себорегулирующим эффектами, такие как гликолевая и салициловая кислоты, цинк, которые могут подсушивать кожу.

3. Очищает «слишком хорошо» и пересушивает: плохо для сухой кожи

* Неверно

Функция пенки заключается в очищении кожи и сохранении защитного гидролипидного слоя. Пенки рекомендуются вместо мыла, которое может пересушивать кожу из-за более щелочного рН.

Очищающие пенки имеют рН близкий к коже 5,5 и содержат увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и экстракты трав.

4. Слишком «корректный» состав: плохо очищает плотный макияж

* Да!

Для удаления плотного или водостойкого макияжа пенка может не подойти, и потребуется двойное умывание, что увеличит расход. В таких случаях лучше использовать гидрофильное масло, а затем пенку.

5. Очищает деликатно: хорошо для чувствительной кожи

* Именно так

Очищающие пенки подходят для деликатного очищения и могут использоваться обладательницами чувствительной кожи. Рекомендуется выбирать продукты с пометкой «для чувствительной кожи» и мягкими очищающими веществами.

6. Содержит много ПАВов: хорошо пенится, но это вредно

* Все относительно

Для создания пены необходимы ПАВы, которые могут вызывать сухость кожи. Важно изучать этикетки и выбирать средства с мягкими омыляющими ингредиентами, учитывая тип кожи.

7. Нейтральный аромат: состав очень натуральный

* Верно

Многие пенки содержат растительные экстракты и масла, что делает их подходящими для любителей органической косметики.

8. Деликатный состав: пенка гипоаллергенна и не вызывает раздражений

* Именно так

Пенки имеют рН, близкий к рН кожи, что позволяет им деликатно очищать и не нарушать защитный гидролипидный слой. Они содержат гипоаллергенные ингредиенты, предотвращающие раздражение.

9. Воздушная: не подходит для использования с очищающими приборами

* Почему же?

Пенка отлично подходит для использования с приборами для влажной очистки лица. Перед использованием необходимо нанести очищающее средство, и пенка подойдет для этой цели.

Совет профи

Даже самое тщательное умывание может быть неэффективным, если вы вытираете лицо обычным полотенцем, на котором обитает множество микробов. Хотя менять полотенца дважды в день невозможно, можно использовать бумажные полотенца!

Анжелика Ивагло.