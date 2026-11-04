Шпинат, свёкла, миндаль и другие растительные продукты считаются важной частью здорового питания. Однако в них содержатся оксалаты — природные вещества, которые при определённых условиях могут способствовать образованию камней в почках и затруднять усвоение некоторых минералов. Врач объяснила, кому стоит быть осторожнее и как уменьшить возможные риски.

Овощи, зелень и орехи обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Но вместе с полезными веществами мы получаем и так называемые антинутриенты — соединения, способные влиять на усвоение отдельных питательных элементов.

К ним относятся фитаты, лектины, танины и оксалаты. Последние особенно часто встречаются в шпинате, щавеле, свёкле, ревене, петрушке, миндале, какао и чае.

Как объяснила изданию «Доктор Питер» эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, сами по себе эти вещества не делают продукты вредными. Для большинства здоровых людей обычные количества оксалатов в рационе не представляют существенной опасности.

Почему оксалаты могут быть опасны

Оксалаты — это соединения щавелевой кислоты, которые присутствуют в растениях и в небольших количествах образуются в организме человека.

Их главная особенность заключается в способности связываться с кальцием. В результате могут образовываться кристаллы оксалата кальция, которые являются основным компонентом одного из наиболее распространённых видов почечных камней.

Однако употребление шпината или орехов вовсе не означает, что у человека обязательно возникнет мочекаменная болезнь.

Риск повышается при недостаточном потреблении жидкости, избытке соли в рационе, некоторых заболеваниях кишечника и предрасположенности к образованию камней.

Дополнительным фактором может стать бесконтрольный приём больших доз витамина С, часть которого в организме превращается в оксалаты.

Кроме того, оксалаты способны связывать некоторые минералы в кишечнике, уменьшая их усвоение. Но при разнообразном и полноценном питании это обычно не приводит к дефициту питательных веществ.

Пять правил, которые помогут снизить риск

1. Сочетайте овощи с продуктами, содержащими кальций.

Кальций связывает оксалаты непосредственно в кишечнике, уменьшая их всасывание. Поэтому шпинат можно подавать с йогуртовым соусом, сыром или другими продуктами, богатыми кальцием.

Особенно важно не исключать кальций из рациона без медицинских показаний: его недостаток способен, наоборот, увеличить всасывание оксалатов.

2. Пейте достаточно жидкости.

Обезвоживание способствует повышению концентрации солей в моче и увеличивает вероятность образования кристаллов.

Количество необходимой жидкости зависит от возраста, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья. Людям, склонным к образованию камней, врач может рекомендовать пить больше, чтобы поддерживать достаточный объём мочи.

3. Правильно готовьте овощи и зелень.

Количество растворимых оксалатов можно уменьшить с помощью варки в воде с последующим сливанием отвара.

Например, отварной шпинат обычно содержит меньше растворимых оксалатов, чем сырой. При этом эффективность обработки зависит от конкретного продукта и способа приготовления.

Обычное приготовление на пару не всегда даёт такой же результат, поскольку оксалаты остаются в продукте.

4. Не злоупотребляйте витамином С в добавках.

Витамин С необходим организму, но его высокие дозы могут повышать выделение оксалатов с мочой.

Особую осторожность следует соблюдать при приёме добавок с дозировкой 1000 мг в сутки и выше, особенно людям с предрасположенностью к оксалатным камням.

Получать витамин С из обычных продуктов, как правило, безопаснее, чем самостоятельно принимать его в больших дозах.

5. Следите за количеством соли и животного белка.

Избыточное потребление соли увеличивает выведение кальция с мочой, что может способствовать образованию камней.

Большое количество животного белка также способно изменять состав мочи и повышать риск некоторых видов мочекаменной болезни.

Поэтому для профилактики важен не только выбор овощей, но и общий баланс питания.

Кому стоит быть особенно осторожным

Внимательнее относиться к количеству оксалатов в рационе следует людям, у которых уже обнаруживали оксалатные камни в почках, а также пациентам с некоторыми заболеваниями кишечника и нарушениями всасывания питательных веществ.

При этом строгая низкооксалатная диета нужна далеко не всем. Решение об ограничении отдельных продуктов лучше принимать вместе с врачом, учитывая состав ранее обнаруженных камней и результаты обследований.

Главное — не отказываться без необходимости от полезных овощей, зелени и орехов. Разнообразное питание, достаточное количество жидкости, умеренное потребление соли и разумные способы приготовления пищи позволяют сохранить пользу растительных продуктов и уменьшить возможные риски для почек.