Шпинат, свёкла, миндаль и другие растительные продукты считаются важной частью здорового питания. Однако в них содержатся оксалаты — природные вещества, которые при определённых условиях могут способствовать образованию камней в почках и затруднять усвоение некоторых минералов. Врач объяснила, кому стоит быть осторожнее и как уменьшить возможные риски.
Овощи, зелень и орехи обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Но вместе с полезными веществами мы получаем и так называемые антинутриенты — соединения, способные влиять на усвоение отдельных питательных элементов.
К ним относятся фитаты, лектины, танины и оксалаты. Последние особенно часто встречаются в шпинате, щавеле, свёкле, ревене, петрушке, миндале, какао и чае.
Как объяснила изданию «Доктор Питер» эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, сами по себе эти вещества не делают продукты вредными. Для большинства здоровых людей обычные количества оксалатов в рационе не представляют существенной опасности.
Почему оксалаты могут быть опасны
Оксалаты — это соединения щавелевой кислоты, которые присутствуют в растениях и в небольших количествах образуются в организме человека.
Их главная особенность заключается в способности связываться с кальцием. В результате могут образовываться кристаллы оксалата кальция, которые являются основным компонентом одного из наиболее распространённых видов почечных камней.
Однако употребление шпината или орехов вовсе не означает, что у человека обязательно возникнет мочекаменная болезнь.
Риск повышается при недостаточном потреблении жидкости, избытке соли в рационе, некоторых заболеваниях кишечника и предрасположенности к образованию камней.
Дополнительным фактором может стать бесконтрольный приём больших доз витамина С, часть которого в организме превращается в оксалаты.
Кроме того, оксалаты способны связывать некоторые минералы в кишечнике, уменьшая их усвоение. Но при разнообразном и полноценном питании это обычно не приводит к дефициту питательных веществ.
Пять правил, которые помогут снизить риск
1. Сочетайте овощи с продуктами, содержащими кальций.
Кальций связывает оксалаты непосредственно в кишечнике, уменьшая их всасывание. Поэтому шпинат можно подавать с йогуртовым соусом, сыром или другими продуктами, богатыми кальцием.
Особенно важно не исключать кальций из рациона без медицинских показаний: его недостаток способен, наоборот, увеличить всасывание оксалатов.
2. Пейте достаточно жидкости.
Обезвоживание способствует повышению концентрации солей в моче и увеличивает вероятность образования кристаллов.
Количество необходимой жидкости зависит от возраста, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья. Людям, склонным к образованию камней, врач может рекомендовать пить больше, чтобы поддерживать достаточный объём мочи.
3. Правильно готовьте овощи и зелень.
Количество растворимых оксалатов можно уменьшить с помощью варки в воде с последующим сливанием отвара.
Например, отварной шпинат обычно содержит меньше растворимых оксалатов, чем сырой. При этом эффективность обработки зависит от конкретного продукта и способа приготовления.
Обычное приготовление на пару не всегда даёт такой же результат, поскольку оксалаты остаются в продукте.
4. Не злоупотребляйте витамином С в добавках.
Витамин С необходим организму, но его высокие дозы могут повышать выделение оксалатов с мочой.
Особую осторожность следует соблюдать при приёме добавок с дозировкой 1000 мг в сутки и выше, особенно людям с предрасположенностью к оксалатным камням.
Получать витамин С из обычных продуктов, как правило, безопаснее, чем самостоятельно принимать его в больших дозах.
5. Следите за количеством соли и животного белка.
Избыточное потребление соли увеличивает выведение кальция с мочой, что может способствовать образованию камней.
Большое количество животного белка также способно изменять состав мочи и повышать риск некоторых видов мочекаменной болезни.
Поэтому для профилактики важен не только выбор овощей, но и общий баланс питания.
Кому стоит быть особенно осторожным
Внимательнее относиться к количеству оксалатов в рационе следует людям, у которых уже обнаруживали оксалатные камни в почках, а также пациентам с некоторыми заболеваниями кишечника и нарушениями всасывания питательных веществ.
При этом строгая низкооксалатная диета нужна далеко не всем. Решение об ограничении отдельных продуктов лучше принимать вместе с врачом, учитывая состав ранее обнаруженных камней и результаты обследований.
Главное — не отказываться без необходимости от полезных овощей, зелени и орехов. Разнообразное питание, достаточное количество жидкости, умеренное потребление соли и разумные способы приготовления пищи позволяют сохранить пользу растительных продуктов и уменьшить возможные риски для почек.
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