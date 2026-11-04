Недолюбленным детям сложно строить свою жизнь, так как родительская любовь формирует личность. Многие дети остаются без этой любви, что сказывается на их взрослении.

Когда ребенок появляется на свет, его самым важным объектом становится мама. Он растет, учится говорить, ходить и познает мир, но мама остается для него самым близким человеком. Поэтому матери важно дарить малышу ощущение спокойствия, стабильности и, прежде всего, любви.

Отец также играет важную роль. Мама ассоциируется с любовью, заботой и теплом, а папа — с познанием мира, защитой и уверенностью в себе. Только когда оба родителя активно участвуют в воспитании, дети вырастают счастливыми.

Если же ребенок по каким-то причинам чувствует себя одиноким или ненужным, он вырастает с травмами, которые несет во взрослую жизнь. Особенно это касается эмоционально холодных матерей.

Психолог и автор книг, доктор наук в области философии Джонис Уэбб

— Представьте, что ваше детство — это фундамент, а взрослая жизнь — дом, который вы строите. Если фундамент ненадежен, все усилия могут оказаться напрасными, — поясняет психолог.

Эксперт приводит примеры людей, у которых есть «трещины в фундаменте»:

Анна и Мария дружат давно. Анна делится с Марией своими переживаниями, а Мария всегда внимательно слушает и дает советы. Однако сама Мария не говорит о своих переживаниях, и Анна начинает сомневаться в искренности их дружбы.

Михаил — успешный менеджер, но не умеет решать конфликты в коллективе, что приводит к накоплению проблем.

Антон и Анастасия давно вместе, но Антон замечает, что только он принимает решения, а Анастасия просто соглашается.

Что общего у этих людей? Тяжелая психологическая травма, оставленная родителями, вероятно, матерью, утверждает психолог.

Признаки людей, которых не любили в детстве

1. Они не любят говорить о себе. Такие люди — отличные слушатели, но свою жизнь держат в секрете, особенно не любят обсуждать семью.

2. Они не знают, чего хотят. Эти люди заботятся о других, но редко вспоминают о своих потребностях.

3. Им сложно говорить о чувствах. Эмоции таких людей трудно угадать, они не могут открыто выразить свои обиды или желания.

4. Они не делятся детскими воспоминаниями. Такие люди часто остаются загадкой для окружающих.

5. Они избегают конфликтов. Эти люди предпочитают уходить от проблем, не обсуждая их.

6. Они не знают, как реагировать на чувства других. Когда кто-то открывается им, они могут чувствовать себя неловко и стремиться уйти.

Когда родители отвергают ребенка, он начинает думать, что его чувства не имеют значения. Это приводит к снижению самооценки и избеганию эмоций. Восстановить утраченные чувства может помочь только квалифицированный психотерапевт.

Как помочь таким людям

Окружение может оказать поддержку. Важно проявлять терпение, говорит Джонис Уэбб.

1. Интересуйтесь их делами. Делайте это регулярно, но мягко, показывая, что вам не все равно.

2. Поддерживайте их в конфликтах. Становитесь на их сторону и предлагайте помощь.

3. Говорите о чувствах. Начинайте с простых тем, таких как фильмы или книги.

Не нарушайте их границы: если тема становится неприятной, лучше сменить ее на нейтральную.