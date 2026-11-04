Анна Семенович поделилась фотографиями с романтического отдыха в Дубае. Однако внимание подписчиков привлекла не только сама певица, но и её жених, бизнесмен Денис Шреер, который, по мнению поклонников, заметно похудел.

48-летняя Анна Семенович переживает счастливый период в личной жизни. Артистка уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, а в сентябре пара объявила о помолвке. Возлюбленный подарил певице кольцо и получил долгожданное согласие.

После помолвки будущие супруги решили отдохнуть в Дубае. Они наслаждались солнцем, плавали, пробовали местную кухню и набирались сил перед возвращением к работе.

Завершив отпуск, Семенович опубликовала в социальных сетях серию совместных фотографий с женихом. «А теперь в Москву... Покорять новые вершины! Впереди так много интересного!» — поделилась планами певица.

Поклонники принялись обсуждать снимки, осыпая Анну комплиментами. Но неожиданно главным героем комментариев стал Денис Шреер.

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Подписчики заметили, что мужчина заметно изменился внешне и, судя по новым фотографиям, сбросил вес.

«Ваш мужчина так постройнел! Молодец!», «Ого, как он похудел! Ничего себе...», — восхищались пользователи.

Нашлось место и шуткам: «Совсем мужика загоняла, на глазах тает», — написал один из комментаторов.

Сама Семенович пока не раскрывала, связано ли преображение жениха с диетой, спортом или другими переменами в образе жизни. Однако свежие фотографии пары явно дали поклонникам новую тему для обсуждения.