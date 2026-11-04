Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Совсем мужика загоняла»: похудевший жених Анны Семенович удивил поклонников 0 404

Люблю!
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Семенович

Анна Семенович поделилась фотографиями с романтического отдыха в Дубае. Однако внимание подписчиков привлекла не только сама певица, но и её жених, бизнесмен Денис Шреер, который, по мнению поклонников, заметно похудел.

48-летняя Анна Семенович переживает счастливый период в личной жизни. Артистка уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, а в сентябре пара объявила о помолвке. Возлюбленный подарил певице кольцо и получил долгожданное согласие.

После помолвки будущие супруги решили отдохнуть в Дубае. Они наслаждались солнцем, плавали, пробовали местную кухню и набирались сил перед возвращением к работе.

Завершив отпуск, Семенович опубликовала в социальных сетях серию совместных фотографий с женихом. «А теперь в Москву... Покорять новые вершины! Впереди так много интересного!» — поделилась планами певица.

Поклонники принялись обсуждать снимки, осыпая Анну комплиментами. Но неожиданно главным героем комментариев стал Денис Шреер.

semenovich-44.jpg

Instagram

Подписчики заметили, что мужчина заметно изменился внешне и, судя по новым фотографиям, сбросил вес.

«Ваш мужчина так постройнел! Молодец!», «Ого, как он похудел! Ничего себе...», — восхищались пользователи.

Нашлось место и шуткам: «Совсем мужика загоняла, на глазах тает», — написал один из комментаторов.

Сама Семенович пока не раскрывала, связано ли преображение жениха с диетой, спортом или другими переменами в образе жизни. Однако свежие фотографии пары явно дали поклонникам новую тему для обсуждения.

×
#отдых #социальные сети #похудение #Дубай #Анна Семенович #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как ухаживать за комнатными растениями: советы читателей «1000 секретов»
Изображение к статье: Шпинат, свёкла, миндаль.
Изображение к статье: Бабушкин хлам или скрытая экономия
Изображение к статье: Счастливые пенсионеры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Слава
Люблю!
1
Изображение к статье: Лавандовый кофе
Люблю!
1
Изображение к статье: Олень
В мире
Изображение к статье: Конфета с иголкой
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: Самый сексуальный мужчина 2026 года: журнал People сделал выбор в пользу известного актёра
Культура &
1
Изображение к статье: Память в тёплом свете свечи
Техно
Изображение к статье: Слава
Люблю!
1
Изображение к статье: Лавандовый кофе
Люблю!
1
Изображение к статье: Олень
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео