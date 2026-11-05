Использование микроволновой печи может быть опасным для некоторых продуктов. Узнайте, какие именно.

Микроволновая печь стала незаменимым прибором на кухне. Она удобна: достаточно поместить тарелку с едой, закрыть крышку и через 1-2 минуты все готово. Однако не все продукты подходят для разогрева в микроволновке. Почему? Ответ прост.

При неправильном использовании микроволновка может создать условия для размножения патогенных микроорганизмов, разрушить витамин С, изменить пищевые волокна, а также привести к взрыву или возгоранию пищи.

В этой статье мы подробно рассмотрим, какие продукты не стоит разогревать в СВЧ-печи.

Мясные полуфабрикаты

Мясные полуфабрикаты содержат много консервантов и химических веществ, которые помогают сохранить их товарный вид. При размораживании в СВЧ-печи эти вещества могут выделять окисленный холестерин, который нежелателен для здоровья, так как может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Яйца

Сваренные или сырые яйца в скорлупе при нагреве в микроволновке могут взорваться. Это происходит из-за быстрого нагрева, при котором образуется пар внутри скорлупы. Когда давление становится слишком высоким, оболочка не выдерживает и происходит "яичный фейерверк".

Если вы хотите приготовить яйца в микроволновке, разбейте их в тарелку перед тем, как ставить в СВЧ-печь.

Виноград

Виноград не стоит подогревать в микроволновке. Из-за своей формы и размера ягоды быстро впитывают микроволны, что может привести к их возгоранию или взрыву.

Продукты в контейнерах

Не все контейнеры подходят для разогрева в микроволновке. Некоторые из них имеют металлические элементы, которые могут действовать как фольга при нагревании.

Мясо и рыба

В сыром мясе и рыбе содержатся опасные для здоровья бактерии. Размораживание в микроволновке создает условия для их размножения.

Для безопасного размораживания мяса и рыбы используйте миску с горячей водой или заранее переложите замороженные продукты из морозилки в холодильник.

Свекла

Готовить свеклу в микроволновке не рекомендуется, так как в этом овоще содержатся нитраты, которые при высокой температуре становятся канцерогенными.

Молоко и молочные продукты

Чтобы правильно разогреть молочные продукты и сохранить их полезные свойства, лучше использовать водяную баню. При нагреве в СВЧ-печи из молока исчезают полезные вещества, а 90% витаминов испаряется.

Хотя от нагретых в микроволновке молочных продуктов отравления не будет, пользы от них тоже не будет.

Отварной картофель

Нагревать картофель в микроволновке не рекомендуется, так как микроволны воздействуют на структуру крахмала, что приводит к образованию тяжелых изомеров, которые трудно перевариваются.

Готовые блюда из курицы

Блюда из курицы содержат много белка, структура которого меняется под воздействием микроволновых волн. Употребление такого видоизмененного белка может вызвать желудочные расстройства.

Рекомендуется разогревать куриное мясо на электрической или газовой плите для сохранения его полезных свойств.

Грудное молоко

Подогрев грудного молока в микроволновке может уничтожить иммуностимулирующие белки, что снижает его полезность. Кроме того, молоко может нагреться неравномерно, что опасно для грудного ребенка.

Зерновые каши и рисовые блюда

Подогрев зерновых каш в микроволновке может привести к образованию канцерогенных веществ, которые вытягивают полезные компоненты из слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Натуральный мед

Мед не переносит высоких температур. При нагреве выше 40°C теряется 80% его важных свойств. Лучше всего растапливать мед на водяной бане.

Готовые овощные блюда

При первичной термической обработке овощей теряется часть витаминов. При повторном разогреве в СВЧ-печи пища может стать бесполезной или даже опасной.

Грибы

Подогревать грибы в микроволновке опасно из-за высокого содержания белка. Повторный нагрев может привести к образованию видоизмененного белка, который вреден для кишечника.

Регулярное пренебрежение этим советом может привести к нарушениям работы желудка.

Острый перец

Острый перец может взорваться или загореться в микроволновке. Капсаицин, содержащийся в перце, при нагреве превращается в аэрозоль, что может обжечь кожу.