Иммунная система защищает нас от вирусов и простуд круглый год. Как помочь ей работать эффективнее в любых условиях?

Иммунная система является нашим лучшим защитником от вирусов и болезней. Существуют ли способы самостоятельно укрепить иммунную систему и защитить себя от нежелательных заболеваний?

Многие считают, что определенные продукты могут защитить от болезней. Однако, как отмечает Сара Станнер, научный директор Британского фонда питания, "не существует отдельных питательных веществ или добавок, которые могут повысить иммунитет или предотвратить заражение инфекционными вирусами". Тем не менее, сбалансированное питание, обеспечивающее достаточное количество питательных веществ, может помочь иммунной системе функционировать эффективно.

Некоторые изменения в образе жизни могут укрепить иммунную систему, которая постоянно борется с бактериями и вирусами. Важно следить за пятью основными привычками, которые помогут поддерживать здоровье круглый год.

Употребляйте больше полезных жиров

Жиры не всегда вредны. Некоторые из них необходимы для здоровья. Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают бороться с воспалениями. Полезные жиры, такие как оливковое масло, могут снизить риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Полезные жиры можно найти в авокадо, лососе, оливковом и авокадо масле. Вместо обезжиренных молочных продуктов выбирайте полножирные, ешьте яйца, орехи, некрахмалистые овощи и ягоды.

Ешьте много фруктов и овощей

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и химическими соединениями, которые помогают организму. Антиоксиданты, содержащиеся в них, могут уменьшить воспаления. Клетчатка из растительных продуктов питает полезные бактерии в желудке, сдерживая вредные патогены. Важно поддерживать разнообразие, не ограничиваясь одним продуктом. Врачи рекомендуют съедать не менее пяти порций фруктов и овощей в день, включая их в основные блюда, гарниры или перекусы. Однако питаться только этими продуктами не рекомендуется — рацион должен быть сбалансированным.

Обязательно делайте упражнения

Включите умеренные физические упражнения в свой распорядок дня для поддержки иммунитета. Физическая активность важна не только для поддержания фигуры, но и для общего состояния здоровья. Умеренные упражнения, такие как плавание, бег трусцой, езда на велосипеде или быстрая ходьба, могут повысить иммунную функцию.

Старайтесь высыпаться

Сон — один из важнейших факторов, влияющих на здоровье. Для полноценного функционирования организму необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь. Обычно рекомендуется спать от восьми до девяти часов, поэтому не стоит недооценивать потребности своего организма.

Исследования показывают, что плохой сон может быть связан с повышенным риском заболеваний. Например, исследование 2015 года показало, что люди, спящие менее шести часов, более подвержены простудам, чем те, кто спит дольше. Плохой сон также может увеличить риск ожирения, ишемической болезни сердца и диабета, а также сократить продолжительность жизни.

Избегайте стресса

Признание уровня стресса и тревоги становится все более важным для здоровья. Снижение стресса может улучшить иммунитет, поэтому важно вовремя обращаться к специалистам. Исследования показывают, что длительный стресс негативно влияет на иммунную функцию и может привести к физическому, умственному и эмоциональному истощению. Рекомендуется уделять внимание положительным моментам, разбивать задачи на более мелкие части, чтобы видеть прогресс, строить планы на трудные дни и включать в распорядок физическую активность.