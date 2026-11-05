Если вы заметили, что от зуба откололся кусок, не стоит паниковать. Существует несколько способов реставрации, которые могут помочь сохранить зуб.

Ответ эксперта:

Поврежденный зуб — это не повод для паники. Чаще всего его можно спасти и сохранить красивую улыбку, вовремя обратившись к врачу.

Если зуб откололся, важно оценить масштаб скола и его расположение. Если повреждение незначительное, его может быть совсем не видно, но шероховатые или острые края можно легко нащупать языком. В этом случае неровности просто отполируют.

Если же скол заметен, значит, повреждена не только эмаль, а более глубокие слои. Восстановить такой зуб можно разными способами. Например, с помощью композитной реставрации, используя специальные стоматологические составы. Правильно подобранный оттенок и верно выполненная манипуляция помогут восстановить зуб. Однако у этого способа есть минус: со временем композитные составы могут потерять герметичность, и на месте соединения может начать появляться налет.

К счастью, есть более долговечный вариант — керамическая реставрация. В лаборатории изготавливается специальная накладка на зуб, которая полностью соответствует вашей улыбке: выбирается нужный оттенок и придается анатомическая форма. В этом случае реставрация будет незаметной и эстетичной. Оба метода полностью безопасны, и вы можете выбрать тот, который вам подходит.

Если зуб сломался, причина, скорее всего, в травме. Перелом зуба может быть разной степени, от этого зависит и лечение. Если сохранилась корневая часть, то восстановить зуб проще. Если отломан небольшой или средний кусок, стоматолог использует специальные вкладки, которые изготавливаются индивидуально и надежно крепятся специальным составом. Такие вкладки восстанавливают и форму, и функции сломанного зуба.

Если повреждение серьезное, может потребоваться коронка. Она бывает керамическая и металлокерамическая. Лучше выбирать благородные металлы, так как они биосовместимы и оказывают благоприятное влияние на организм. В случаях, когда повреждена вся культя зуба, ее также можно восстановить, но для начала необходимо удалить пульпу и провести эндодонтическое лечение каналов зуба, а затем заниматься реставрацией — установкой коронки.

Для закрепления коронки в корень вставляют штифт. Оптимально использовать стекловолоконные штифты, так как они современные, прочные, надежные и удобные в применении. Такие штифты считаются гипоаллергенными. Ранее использовали штифтовые вкладки из циркония, но они не эластичные и могут повредить стенки канала, а также провоцировать образование трещин.

Практически любой сломанный зуб можно восстановить. Однако, если повреждение проходит по продольной части и переходит к корню, это показание к удалению, так как спасать такой зуб бессмысленно.

Если зуб начал шататься, необходимо определить, насколько он подвижен. Если он шатается сильно, это однозначное показание к удалению. Если подвижность небольшая, первой-второй степени, его можно шинировать.

Один из вариантов — использование ретейнера, специальной проволоки, которая крепится к соседним зубам и фиксирует шатающийся зуб. Ретейнер часто используют после снятия брекетов. Более серьезную фиксацию обеспечит мостовидный протез, который соединяет несколько зубных коронок и армирует конструкцию.

Если причина шатания — пародонтоз, то выпадение зуба — это вопрос времени. Но и в этом случае срок его жизни можно продлить, установив соединенные между собой протезы-коронки. Часто такое лечение успешно используют для фиксации зубов у возрастных пациентов.

Если вы повредили зуб, обязательно обратитесь к врачу. Даже если травма кажется легкой, только опытный стоматолог сможет оценить ее опасность и назначить подходящее лечение. Чтобы сохранить красивую улыбку, не забывайте регулярно проходить профилактические обследования и ухаживать за зубами в домашних условиях.