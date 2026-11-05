Нужно ли материально помогать взрослым детям? Как правильно оказывать помощь, в каком объеме, когда стоит сказать "стоп" и как сделать так, чтобы это не разрушило отношения?

С этими вопросами к психологам обращаются регулярно. Существует множество статей на эту тему: от радикальных до мягких философских, утверждающих, что дети нам ничего не должны, так как мы пригласили их в этот мир и несем ответственность за них до конца жизни...

Однако важно не только исходить из мировоззренческих устоев, но и понять, какой личностью является ваш ребенок.

Мне в этом помогает знание о "матрице рождения", или перинатальной матрице.

Что это такое

Матрица рождения - это понимание того, как процесс рождения влияет на человека. Это первый опыт, который мы получаем, приходя в этот мир. Этот опыт формирует так называемую "первичную память", которая управляет нашим восприятием мира и глубинными мотивами наших поступков. Остальные аспекты: воспитание, социализация, личный опыт накладываются сверху и могут либо согласовываться с базовой закладкой, либо вступать в конфликт, создавая внутренние противоречия и ощущение "я живу не своей жизнью".

Существует четыре матрицы, соответствующие четырем этапам рождения. Одна из них всегда оказывается наиболее значимой и определяет матрицу.

Первая матрица

Мироощущение "я - ребенок этого мира, и весь мир существует только для меня". Базовое состояние - эгоцентризм.

Это тот, кто в компании первым говорит: "Я хочу пойти туда!", и все смиренно следуют за ним, потому что в противном случае весь вечер будут слушать его нытье.

Они не понимают слова "нет", не имеют чувства меры, мастерски владеют искусством просить и выпрашивать, с рождения у них заложено чувство "мне можно все".

Это те дети, которые, выпросив игрушку, еще не дойдя до кассы, хватают с полки следующую и клянчат ее, а получив отказ, падают на пол и орут на весь магазин.

Они прекрасно определяют, у кого из родителей или родственников больше энергии или денег, и знают, как подлизаться. Им не интересно слышать о ваших трудностях, "я хочу" - их единственный аргумент. Они умеют надавить на чувство вины, вызвать жалость и умиление.

Им нравится быть в центре внимания, они уверены в себе и своих талантах, любят поучать, высказывая суждения на уровне детского сада, легко переносят критику, их мало заботит, как к ним относятся на самом деле. Дайте им то, что они хотят, и все будет хорошо.

Как с ними обходиться

С годами аппетиты "деточки" растут, поэтому нужно с раннего детства приучать их к слову "нет" и учить замечать чужие границы. И будьте уверены: даже если вам кажется, что вы держите свою Первую Матрицу на хлебе и воде, на самом деле, в сравнении с другими детьми, вы ее балуете. Просто "единички" умеют внушать всем окружающим чувство вины: "ты для меня ничего не делаешь".

Придется работать со своими чувствами (вины, жалости, долга), иначе вы сами не заметите, как станете зависимы от своего ребенка.

Вторая матрица

Мироощущение - "изгнанный из рая" подросток, базовое состояние - неловкость и неудобство от того, что ты вообще существуешь.

Это самый сложный возраст - подростковый. "Двоечки" всю жизнь живут с ощущением глубинной недостойности, что проявляется в умении себе отказывать и чувстве неудобства за то, что имеют.

Может показаться, что с таким ребенком не будет проблем. Он начинает просьбы со слов: "Мама, скажи, пожалуйста, есть ли у нас деньги?", или просто грустно смотрит на витрину и молчит.

Но однажды вы заметите, что даже то малое, что вы ему даете, он старается поделить с друзьями, а они, кажется, охотно этим пользуются.

Потом вы узнаете, что вашего ребенка ущемляют, ему не достался обязательный подарок от школы, на экскурсиях в автобусе он постоянно сидит на последнем ряду, и призовое место на конкурсе отдали другому, хотя он этого заслуживал. Просто тот ребенок из "сложной семьи", а вашего... просто не жалко.

Как бы он ни зачитывался книжками по психологии, в его поведении мало что меняется. Девочке практически предрешен парень-альфонс, мальчику есть все шансы вырасти "терпилой".

Как с ними обходиться

Нужно ли им помогать? Да! Но сначала убедитесь, что ваша помощь не утечет налево, что ваш ребенок не путает услужливость, покупку любви и доброту. В "двойках" нужно воспитывать здоровый эгоизм и чувство меры в помощи и участии в судьбах других. Также знайте, что они по-настоящему чувствуют чужую боль, поэтому бездомного котенка, принесенного с улицы, нужно обязательно оставить в доме.

Третья матрица

Мироощущение - взрослый, базовое состояние - всего можно достичь, заработать, сделать, договориться.

С "тройками" обычно не бывает проблем в материальном плане. С детства они бережливы, просят обоснованно, даже карманные деньги стараются заработать, например, выполняя домашние дела. Им не нужно покупать, им нужно давать возможности. 14-летнего вполне можно устроить на работу в пиццерию - он не подведет.

Правда в том, что все дети разные, кто-то с ранних лет старается быть самостоятельным, а другие демонстрируют явные намерения до пенсии сидеть на маминой шее.

У них "в коня корм", поэтому нужно обязательно потратиться на хорошее образование для "тройки".

А вот задаривать подарками просто так не стоит. Они возьмут, но уважать больше не станут. "Тройка" - классический тип успешного бизнесмена-предпринимателя. Если вы покажете слабину - воспользуются: "ничего личного", "цель оправдывает средства" и "каждому свое".

Как с ними обходиться

Их успех обеспечивают связи и умение их легко поддерживать (в отличие от "двойки", для которых попросить - что в огонь руку засунуть), поэтому с ранних лет берите ребенка во взрослые компании и знакомьте с нужными людьми. Они будут наблюдать, учиться и запоминать. Взрослые тоже воспринимают Третью Матрицу всерьез. Никогда не отказывайте "тройке" в том, что способствует ее развитию: спорт, репетиторы, поездки. Но требуйте результат.

Научите их вниманию к мелочам, к людям, к деталям, иначе в старости у вас будет все, а вот видеть ребенка будете в лучшем случае раз в год.

Четвертая матрица

Мироощущение – "непонятый гений", который очень зависит от среды. Если его принимали - он будет гармоничным типом, если нет, то может забиться в свою раковину и сидеть там всю жизнь. Базовое состояние - быть в своем, часто выдуманном мире.

Это самый сложный и непроявленный тип, с многообразием проявлений. Из всех матриц они имеют больше всего шансов до старости просидеть на родительской шее, но не потому что эгоистичны, а потому что мало привязаны к материальному. Чаще других обладают гениальностью, которую абсолютно не хотят развивать и "продавать".

Четверка - это "медвежонок Умка, ищущий маму", но не ту, что каждый день встает по утрам, чтобы приготовить завтрак и погладить рубашку, а – "своего человека".

Как с ними обходиться

С детства им нужно что-то особенное, самое лучшее, но -- по их личным критериям. Ходить в рваных кроссовках, но "продать душу" за первый диск любимого музыканта, спать на матрасе, но копить деньги на восхождение на Килиманджаро -- это как раз про "четверок". Они часто оказываются в одиночестве, так как предъявляют слишком много требований к окружению и не способны существовать в стандартных условиях, на обычной работе.

Если вы можете что-то сделать для них, пока они маленькие, научите их адекватно выражать свои потребности, соотносить запросы и возможности, не обижаться на непонимание людей, а объяснять, что с ними происходит. Иными словами -- помогите адаптироваться в жизни, иначе и им, и вам будет очень трудно.

Елена Шубина, кармический и телесноориентированный психолог.