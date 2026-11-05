Их история любви могла закончиться, так и не начавшись. Алексей Тихонов неожиданно исчез из жизни Марии Петровой, оставив её без партнёра и объяснений. Она искала его по больницам, переживала и пыталась понять, что произошло.

Спустя два года фигурист вернулся и попросил прощения. Мария не сразу согласилась дать ему второй шанс, но именно этот союз принёс обоим не только мировую славу, но и семейное счастье.

Будущие чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова прошли непростой путь друг к другу. В их отношениях были расставание, обиды, годы ожидания и нежелание торопиться со свадьбой.

В Японию — за заработком, а встретил судьбу

Алексей Тихонов родился в Куйбышеве и с детства занимался фигурным катанием. Сначала он выступал как одиночник, но в подростковом возрасте из-за резкого скачка роста столкнулся с трудностями при выполнении тройных прыжков и решил перейти в парное катание.

Первые успехи не заставили себя ждать. Вместе с Ириной Сайфутдиновой он завоевал бронзу юниорского чемпионата мира. Позднее выступал с Екатериной Муроговой, однако та вышла замуж и завершила спортивную карьеру.

В начале 1990-х Тихонов оказался в сложном положении: партнёрши не было, денег тоже, а перспективы оставались туманными.

Неожиданное предложение поступило из Японии, где парное фигурное катание только начинало развиваться. Алексею предложили выступать за эту страну вместе с Юкико Кавасаки.

Он согласился.

Японский период принёс две победы на национальных чемпионатах и бронзу турнира NHK Trophy 1993 года. Однако больших международных достижений добиться не удалось.

Жизнь вдали от дома тоже оказалась непростой. Алексей тяжело переносил языковой барьер, не всегда находил общий язык с партнёршей и всё чаще задумывался о возвращении.

Но именно в Японии произошла встреча, которая изменила его жизнь.

«Мне сразу запал в душу его голос»

На одном из соревнований в японской Тибе Тихонов познакомился с Марией Петровой.

Фигуристка была младше его на шесть лет и уже успела добиться заметных успехов. Выступая с Антоном Сихарулидзе, она завоевала две золотые и одну серебряную медаль юниорских чемпионатов мира.

Алексей, успевший освоиться в Японии, показывал российским спортсменам местные достопримечательности.

Мария обратила внимание на высокого, сильного и доброжелательного молодого человека. Особенно её поразил его голос — мягкий, спокойный и удивительно тёплый.

Позднее она признавалась, что Тихонов запал ей в душу практически сразу.

Впрочем, тогда никто из них не предполагал, что случайное знакомство станет началом большой любви.

Исчезновение, которого она не могла понять

После возвращения из Японии Алексей решил оставить соревнования и начал выступать в ледовом театре Татьяны Тарасовой. Это позволяло ему зарабатывать и чувствовать себя увереннее.

Тем временем спортивная карьера Марии тоже переживала перемены. Антон Сихарулидзе, влюбившийся в Елену Бережную, прекратил выступать с Петровой.

Тренер Людмила Великова предложила Марии объединиться с Тихоновым.

Казалось, судьба вновь свела их вместе в самый подходящий момент.

Фигуристы начали тренироваться, привыкать друг к другу, строить планы. Однако спустя несколько недель Алексей неожиданно исчез.

Он не позвонил, ничего не объяснил и просто перестал появляться.

Мария была настолько обеспокоена, что вместе с матерью начала обзванивать петербургские больницы. Они боялись, что с молодым человеком случилась беда.

Лишь связавшись с матерью Тихонова, узнали, что он жив и здоров.

Для Марии это стало тяжёлым ударом.

Позднее Алексей объяснял свой поступок страхом перед неопределённостью. Ему казалось, что тренировки не складываются, а возвращение в большой спорт снова сделает его финансово зависимым от родителей.

Кроме того, после работы с Татьяной Тарасовой было непросто привыкать к новым тренерам.

Вместо того чтобы откровенно поговорить с партнёршей, Тихонов решил вернуться в ледовое шоу.

Второй шанс пришлось заслужить

После исчезновения Алексея Мария всерьёз задумывалась о завершении карьеры.

Впоследствии она начала выступать с Теймуразом Пулиным и завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

А Тихонов со временем понял, какую ошибку совершил.

Он осознал, что хочет кататься именно с Петровой. Причём дело было не только в спортивных перспективах: Мария нравилась ему и как женщина.

Алексей начал звонить, извиняться и просить вернуться.

Но простить его оказалось непросто.

Мария не собиралась снова доверять человеку, который однажды оставил её без объяснений. Потребовалось около двух лет, прежде чем она решилась дать ему ещё один шанс.

И на этот раз всё сложилось иначе.

Уже через четыре месяца после возобновления совместных выступлений пара победила на турнире Bofrost Cup on Ice в Германии.

Вскоре пришли и другие громкие успехи.

Любовь, которая принесла золото чемпионата мира

Тихонов и Петрова быстро стали одной из сильнейших пар мирового фигурного катания.

Они завоевали золото чемпионата Европы, а в 2000 году стали чемпионами мира.

Их выступления отличались не только высоким техническим уровнем, но и особой эмоциональностью. Зрители видели на льду двух людей, между которыми существовала настоящая близость.

Однако за пределами катка роман развивался не так стремительно.

Мария уже давно испытывала к партнёру нежные чувства, а Алексей не любил, когда окружающие пытались подтолкнуть его к отношениям.

Он предпочитал самостоятельно принимать важные решения.

Тихонов признавался, что замечал отношение Марии, но не хотел торопить события.

Лишь во время Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где фигуристы заняли шестое место, их отношения вышли на новый уровень: они решили жить вместе.

Почему Алексей не спешил жить с любимой

До этого Тихонов предпочитал сохранять личное пространство.

Когда пара тренировалась в Санкт-Петербурге, у него была отдельная съёмная квартира. После целого дня на катке ему хотелось побыть одному, почитать книгу или посмотреть фильм.

Алексей опасался, что постоянное присутствие партнёрши рядом лишит его возможности отдыхать.

Мария терпеливо ждала, пока он изменит своё отношение.

Со временем фигурист понял, что любимая женщина не мешает ему восстанавливать силы, а, наоборот, помогает чувствовать себя спокойнее и счастливее.

С этого момента они стали не только спортивной парой, но и настоящей семьёй.

Дочь родилась, а свадьба так и не состоялась

В 2010 году у Алексея и Марии родилась дочь Полина.

Казалось бы, следующим шагом должна была стать свадьба. Однако фигуристы решили не торопиться с официальным оформлением отношений.

Мария рассказывала, что в юности мечтала выйти замуж до 24 лет. Позднее купила красивое белое платье, напоминающее свадебное, и постепенно перестала считать торжественную церемонию обязательной.

К тому же у пары не было единого мнения о том, какой должна быть свадьба.

Один представлял её в узком семейном кругу, другой — как большое празднование с многочисленными гостями.

В конце концов они решили, что штамп в паспорте не определяет прочность отношений.

Главным подтверждением своей любви они называли дочь.

Полина, кстати, тоже увлеклась фигурным катанием, продолжив семейную традицию.

Вместе и после завершения карьеры

Спортивный путь Тихонова и Петровой завершился не совсем так, как они мечтали.

В сезоне 2005/2006 фигуристы завоевали бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, стали чемпионами России и заняли пятое место на Олимпиаде в Турине.

Они собирались уйти из большого спорта на высокой ноте, но согласились выступить ещё один сезон.

Последний чемпионат мира оказался неудачным: после короткой программы пара занимала 11-е место, а из-за травмы Алексея не смогла выйти на произвольную.

Однако жизнь после соревнований оказалась насыщенной.

Тихонов и Петрова продолжили выступать в ледовых шоу, участвовали в постановках Ильи Авербуха. Алексей также попробовал себя в актёрской профессии, появившись в нескольких сериалах и фильмах.

Позднее он занялся тренерской работой.

С 2021 года Тихонов работал в команде Этери Тутберидзе, а в 2025-м перешёл в школу Татьяны Навки.

И снова рядом с ним оказалась Мария.

Алексей подчёркивал, что они были парой в спорте и продолжают работать вместе. Особенно он ценит взгляд Петровой на парное катание с позиции женщины и партнёрши — этот опыт помогает ему в тренерской деятельности.

Любовь, которую однажды едва не потеряли

В истории Алексея Тихонова и Марии Петровой было немало моментов, когда их пути могли разойтись навсегда.

Он уехал в Японию, не подозревая, что встретит там будущую спутницу жизни. Затем сам разрушил едва начавшееся сотрудничество, исчезнув без объяснений. А когда понял свою ошибку, ему пришлось долго добиваться прощения.

Но Мария всё-таки дала ему второй шанс.

В итоге случайная встреча в далёкой Японии превратилась в союз, который выдержал спортивные поражения, годы напряжённых тренировок и испытания повседневной жизнью. И, возможно, главной победой знаменитых фигуристов стало вовсе не золото чемпионата мира, а то, что они сумели сохранить друг друга.