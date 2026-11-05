Как сообщает венгерское издание HáziPatika , ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Food & Function, употребление 40 граммов грецких орехов ежедневно на протяжении восьми недель сопровождалось улучшением показателей настроения у участников эксперимента.

В исследовании приняли участие 31 здоровый доброволец в возрасте от 20 до 35 лет. Учёные изучали не только изменения эмоционального состояния, но и биохимические процессы, которые могли бы объяснить обнаруженную связь.

Особое внимание специалисты уделили веществу 5-HIAA — продукту распада серотонина, нейромедиатора, участвующего в регуляции настроения. Анализы показали, что после регулярного употребления грецких орехов уровень этого вещества в моче участников повысился.

При этом более высокие показатели 5-HIAA были связаны с лучшими результатами оценки настроения. Исследователи предполагают, что грецкие орехи могут влиять на процессы обмена серотонина в организме.

Однако учёные предостерегают от поспешных выводов. Эксперимент проводился с участием небольшой группы людей, поэтому его результаты пока нельзя считать окончательным доказательством того, что грецкие орехи непосредственно улучшают настроение или повышают уровень серотонина в головном мозге.

Вместе с тем у этого продукта есть и другие полезные свойства. Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, клетчатку, полифенолы и триптофан — аминокислоту, необходимую организму для синтеза серотонина.

Клетчатка и полифенолы также могут благоприятно воздействовать на кишечную микрофлору, которая, в свою очередь, связана с работой нервной системы.

Сколько же орехов нужно съедать? Авторы публикации называют ориентиром 30–40 граммов в день — примерно одну горсть. Такое количество сравнительно легко включить в обычный рацион.

Впрочем, специалисты подчёркивают: грецкие орехи не следует рассматривать как средство от депрессии или замену медицинскому лечению. Пока исследование лишь указывает на возможную связь между их регулярным употреблением и эмоциональным благополучием.