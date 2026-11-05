Осенью и зимой поездка в общественном транспорте превращается в настоящее испытание для иммунитета. Рядом кто-то кашляет, кто-то чихает, а в переполненном салоне порой невозможно даже отойти от заболевшего пассажира. Как уменьшить вероятность заражения и какие простые меры действительно работают?

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, какие привычки помогают защититься от респираторных инфекций во время поездок в автобусах, трамваях и другом общественном транспорте.

Главная опасность — не поручни, а воздух

По словам специалиста, один из основных факторов риска — воздух в переполненном и плохо проветриваемом салоне.

Многие респираторные вирусы распространяются с мельчайшими частицами, которые человек выделяет при дыхании, разговоре, кашле и чихании.

Чем ближе вы находитесь к заболевшему пассажиру и чем дольше продолжается поездка, тем выше вероятность заражения.

Особенно неблагоприятные условия возникают в часы пик, когда люди стоят вплотную друг к другу, а вентиляция не всегда обеспечивает достаточный приток свежего воздуха.

По возможности врач советует избегать длительного пребывания рядом с явно заболевшими людьми.

Почему после поездки важно мыть руки

Ещё один возможный путь передачи некоторых инфекций связан с загрязнёнными поверхностями.

За день к поручням, кнопкам открытия дверей и терминалам оплаты прикасаются сотни пассажиров. Если после этого потереть глаза или коснуться носа и рта, возбудители болезней могут попасть на слизистые оболочки.

Разумеется, это не означает, что нужно перестать держаться за поручни и рисковать падением при резком торможении.

Достаточно соблюдать несколько правил:

После поездки тщательно мыть руки с мылом.

Если такой возможности нет, использовать антисептик с содержанием спирта не менее 60%.

Стараться не прикасаться немытыми руками к глазам, носу и губам.

Не есть в общественном транспорте грязными руками.

Не поправлять контактные линзы, предварительно не очистив руки.

При этом обычные влажные салфетки не заменяют полноценного мытья рук или подходящего спиртового антисептика.

Стоит ли надевать маску?

Если приходится регулярно пользоваться переполненным транспортом, дополнительной защитой может стать маска.

Особенно это актуально в сезон распространения респираторных инфекций.

Важно, чтобы маска плотно прилегала к лицу и полностью закрывала нос и рот. Для защиты от вдыхаемых вирусных частиц хорошо прилегающий респиратор класса FFP2 обеспечивает более высокую степень фильтрации, чем обычная медицинская маска.

Если человек сам почувствовал первые признаки заболевания, маска также поможет уменьшить распространение инфекции среди окружающих.

Пять минут внимания к себе могут многое изменить

Инфекционист подчёркивает, что профилактика вовсе не требует превращать повседневную жизнь в бесконечную борьбу с микробами.

Гораздо важнее выработать несколько простых привычек и соблюдать их регулярно.

«Гигиена в транспорте — это не попытка создать вокруг себя стерильную среду, а несколько последовательных привычек, которые снижают вероятность заражения», — объясняет Владимир Неронов.

Полностью исключить риск заражения в общественном транспорте невозможно. Однако хорошая вентиляция, правильно подобранная маска, чистые руки и разумная дистанция от заболевших пассажиров помогают сделать ежедневные поездки безопаснее.