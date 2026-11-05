Осенью хочется чего-то сытного, ароматного и по-домашнему уютного. Курица, запечённая с тыквой и сладким перцем, — именно такое блюдо. Нежное мясо, сочные овощи и душистые травы создают прекрасное сочетание, а приготовление не требует особых кулинарных навыков.

Тыква хороша не только для каш, супов и десертов. Благодаря своей естественной сладости она замечательно сочетается с мясом, особенно с курицей. Во время запекания овощи пропитываются ароматами специй и мясным соком, превращаясь в аппетитный гарнир.

Главное достоинство этого рецепта — простота. Не нужно ничего предварительно обжаривать или готовить в отдельных кастрюлях. Достаточно нарезать продукты, смешать их со специями и отправить в духовку.

Что понадобится

На 3–4 порции:

Куриное филе — 400 г

Тыква — 250 г

Красный сладкий перец — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Прованские травы — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте курицу.

Промокните куриное филе бумажным полотенцем и нарежьте достаточно крупными кусочками. Слишком мелко резать мясо не стоит, иначе при длительном запекании оно может получиться суховатым.

Шаг 2. Нарежьте овощи.

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками размером примерно 2–3 сантиметра. У сладкого перца удалите плодоножку и семена, мякоть нарежьте крупными кусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами, а чеснок мелко порубите.

Шаг 3. Добавьте ароматные травы.

Сложите курицу и подготовленные овощи в большую миску. Добавьте прованские травы, соль, чёрный перец и оливковое масло.

Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и специями.

Шаг 4. Отправьте в духовку.

Переложите смесь в форму для запекания и равномерно распределите. Накройте фольгой и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 °C.

Запекайте примерно 50–60 минут, ориентируясь на размер кусочков. Курица должна полностью приготовиться, а тыква — стать мягкой. Безопасная температура внутри куриного филе составляет 74 °C.

Маленькие хитрости для особенно вкусного результата

Если хочется получить аппетитную румяную корочку, снимите фольгу примерно за 10–15 минут до окончания приготовления.

Для более яркого аромата можно добавить немного копчёной паприки, розмарина или тимьяна. Любителям пикантных блюд понравится щепотка острого перца.

А если тыква попалась не очень сладкая, её вкус можно подчеркнуть небольшим количеством мёда, добавленного к овощам перед запеканием.

Подавать курицу лучше сразу, пока она горячая. Впрочем, блюдо прекрасно подходит и для следующего дня: достаточно разогреть его в духовке или микроволновой печи.

В результате получается полноценный домашний обед или ужин без лишних хлопот: нежная курица, мягкая сладковатая тыква и ароматный перец. И всё это — в одной форме для запекания.