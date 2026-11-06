Оказывается, каждому месяцу рождения можно подобрать своё вьющееся растение — с особым характером, привычками и способом покорять высоту. Одни лианы цепляются за любую опору, другие медленно, но уверенно прокладывают себе путь, а третьи поражают окружающих неожиданным цветением.

Авторы необычного астрологического календаря предлагают узнать, какое растение отражает вашу индивидуальность.

Как пишет Parade, растения, подобно людям, по-разному приспосабливаются к окружающему миру. Одни отличаются настойчивостью, другие — чувствительностью, третьи умеют удивлять и привлекать внимание. И месяц рождения, согласно этой символической классификации, может подсказать, какая лиана ближе всего вашему характеру.

Январь — зимний жасмин

Когда большинство растений погружено в зимний сон, зимний жасмин уже раскрывает ярко-жёлтые цветы на тонких зелёных побегах.

Люди, родившиеся в январе, обладают похожей внутренней силой. Они способны начинать новые дела, когда остальные ещё только собираются с мыслями. Им не нужны аплодисменты и постоянное одобрение: они уверенно движутся к цели, полагаясь прежде всего на себя.

Февраль — душистый горошек

Нежный, ароматный душистый горошек любит прохладу и плохо переносит сильную жару. Для красивого цветения ему необходимы подходящие условия.

Февральские именинники тоже отличаются тонкой душевной организацией. Они мечтательны, чувствительны и особенно ярко раскрываются рядом с людьми, которые умеют их понимать. Забота и внимание помогают им проявить лучшие качества.

Март — каролинский жасмин

Эта лиана распускает ароматные жёлтые цветы в конце зимы или ранней весной, когда большинство садовых растений ещё не проснулось.

Рождённые в марте часто обладают развитой интуицией. Они словно чувствуют приближение перемен раньше остальных. Их оптимизм заразителен, а способность видеть светлую сторону происходящего помогает окружающим не терять надежду.

Апрель — кирказон

Кирказон невозможно спутать с другими растениями. Его крупные сердцевидные листья и необычные цветы, напоминающие изогнутую трубку, сразу привлекают внимание.

Люди апреля столь же оригинальны. Они не любят следовать общепринятым правилам только потому, что так поступают остальные. Их нестандартные идеи порой удивляют окружающих, но именно благодаря этому они способны находить неожиданные решения.

Май — тунбергия крылатая

Эту яркую лиану часто называют черноглазой Сюзанной. Она обильно цветёт на протяжении всего лета и славится своей неприхотливостью.

Майские именинники обычно общительны, жизнерадостны и легко приспосабливаются к обстоятельствам. Они умеют поддерживать хорошее настроение даже в непростые времена и заражают окружающих своим оптимизмом.

Июнь — ипомея

Цветы ипомеи раскрываются с первыми солнечными лучами, но каждый из них живёт совсем недолго — обычно всего один день.

Рождённые в июне отличаются любознательностью, энергичностью и стремлением к переменам. Они быстро увлекаются новыми идеями и не любят долго оставаться на одном месте. Их жизнь наполнена впечатлениями, встречами и открытиями.

Июль — лунный цветок

Лунный цветок раскрывает крупные белые ароматные бутоны с наступлением сумерек, когда дневная суета постепенно стихает.

Июльские именинники — люди с глубокими чувствами и развитой способностью сопереживать. Они умеют заботиться о близких и создавать атмосферу душевного тепла. Рядом с ними окружающие нередко чувствуют себя защищёнными.

Август — кампсис

Кампсис невозможно не заметить: его крупные оранжево-красные цветы украшают лиану целыми гроздьями и привлекают множество птиц и насекомых.

Люди августа обладают яркой индивидуальностью. Они щедры, эмоциональны, любят быть в центре событий и умеют производить впечатление. Их энергия притягивает окружающих, а природное обаяние помогает легко заводить знакомства.

Сентябрь — огненно-красная фасоль

Эта декоративная лиана сочетает красоту и пользу. Сначала она радует ярко-красными цветами, а затем приносит съедобные стручки.

Сентябрьские именинники ценят практичность, порядок и результат. Им нравится, когда усилия приносят ощутимую пользу, но при этом они не забывают об эстетике. Они умеют соединять красоту с функциональностью и предпочитают продуманные решения.

Октябрь — гиацинтовые бобы

Эта эффектная лиана выделяется фиолетовыми стеблями, нежными сиреневыми цветами и блестящими пурпурными стручками.

Рождённые в октябре тянутся к гармонии, красоте и равновесию. Однако за внешней сдержанностью у них часто скрывается богатый внутренний мир. Они не спешат раскрывать свои чувства и мысли, предпочитая доверять их только самым близким.

Ноябрь — древогубец американский

Большую часть года эта лиана выглядит довольно скромно. Но осенью её ветви украшают ярко-оранжевые ягоды, выглядывающие из золотистых оболочек.

Ноябрьские именинники тоже не стремятся сразу раскрывать все свои секреты. Они наблюдательны, сдержанны и обладают сильным внутренним миром. Настоящую глубину своего характера они показывают постепенно, когда начинают доверять окружающим.

Декабрь — актинидия

Актинидия отличается быстрым ростом, способностью приносить плоды и необычной декоративной листвой. У некоторых сортов листья приобретают розовые и белые оттенки.

Люди декабря — прирождённые исследователи. Они любят путешествия, новые впечатления и возможности для развития. Им трудно довольствоваться достигнутым: впереди всегда должна быть новая цель, интересная дорога или неожиданное открытие.