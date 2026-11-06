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Как избавиться от катышков: советы по уходу за одеждой 0 145

Люблю!
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от катышков: советы по уходу за одеждой

На вашей одежде появились катышки, и она потеряла привлекательный вид? Не переживайте! Мы поделимся эффективными способами удаления катышков и расскажем, как предотвратить их появление после стирки.

 

Какие материалы подвержены образованию катышков

Свитера, толстовки и пальто часто покрываются некрасивыми комочками, из-за которых одежда выглядит неаккуратно. Катышки могут появляться на изделиях из акрила, шерсти и кашемира. Многое зависит от ухода за одеждой.

Причины появления катышков на одежде

Катышки образуются в местах, где материал часто трется, например, под руками или на бедрах, где вы носите сумочку. Однако чаще всего причиной появления катышков становится неправильная стирка в стиральной машине. Частая стирка, высокая температура, сильное вращение барабана или отсутствие выворачивания одежды перед стиркой могут привести к образованию комочков. Поэтому перед стиркой обязательно ознакомьтесь с информацией на этикетке, где указаны правила ухода за изделием. Некоторые деликатные вещи вообще не рекомендуется стирать в машине, даже на режиме ручной стирки. Правильный уход поможет избежать появления катышков.

Способы удаления катышков с одежды

1. Скотч

Используйте скотч для удаления катышков. Отрежьте кусочек клейкой ленты, приложите к изделию и резко оторвите. Этот метод не удалит все катышки, но большинство из них уберет, а также избавит от шерсти и мелкого мусора.

2. Расческа

Плоская расческа с мелкими зубцами отлично подходит для удаления катышков. Проведите расческой по ткани параллельно, чтобы собрать максимальное количество катышков.

3. Бритва

Обычный бритвенный станок также может помочь. Положите вещь на горизонтальную поверхность и растяните ее. Осторожно «побрейте» ткань, двигаясь по направлению ворса, чтобы не повредить одежду.

4. Канцелярский нож

Используйте лезвие от канцелярского ножа. Растяните вещь на горизонтальной поверхности и аккуратно проведите лезвием по ткани, не наклоняя его, чтобы не повредить изделие.

5. Пемза

Пемза отлично подходит для удаления катышков. Выложите одежду на горизонтальную поверхность и пройдитесь по ней пемзой вдоль текстуры ткани.

6. Наждачная бумага

Для изделий с коротким ворсом можно использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Этот метод может заменить чистку щеткой или гребешком.

Лучший способ избавиться от катышков — предотвратить их появление. Читайте условия стирки и хранения одежды и следуйте им. Жесткую водопроводную воду лучше смягчать кондиционером во время стирки.

Специальные машинки для удаления катышков

Пиллер, или тканевая электробритва, — это устройство для удаления катышков, которое оправдывает свои затраты. Конструкция лезвий позволяет захватывать только катышки, не повреждая ткань. Они попадают в специальный отсек и не разлетаются по квартире. Машинка аккуратно срезает катышки, не повреждая полотно.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете носить свои любимые вещи гораздо дольше. Не забывайте о профилактике появления катышков, внимательно следуя условиям стирки и хранения одежды.

 

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