Осенью необходимо выполнить несколько важных действий для ваших любимых комнатных растений, чтобы они порадовали вас красивым цветением после зимы.

Комнатные растения и смена сезонов

Хотя в квартире смена времен года почти не ощущается, комнатные растения прекрасно понимают, что наступает осень, а затем зима. У многих из них внутренние процессы замедляются, и если продолжать ухаживать за ними так же, как весной и летом, это может навредить вашим зеленым питомцам.

Шаг 1: пересадка в большие горшки

Необходимо сделать это не позже середины ноября, так как некоторые растения уже готовятся к зимнему периоду. Сентябрь — лучшее время для пересадки комнатных растений.

* Обязательно помойте новый горшок зеленым мылом и горячей водой;

* Тщательно осмотрите корни извлеченного растения: если они в хорошем состоянии, без признаков гнили или повреждений, можно просто перевалить цветок вместе с комом земли. Если есть повреждения, аккуратно обрежьте пострадавшие участки, продезинфицируйте места среза измельченным углем или слабым раствором марганцовки и затем пересадите.

Шаг 2: обработка от вредителей и болезней

Это особенно важно, если вы выносили свои комнатные растения на улицу летом. Даже если они круглый год живут в квартире, стоит позаботиться о защите. Обработайте растения инсектицидами и регулярно осматривайте стебли и листья, чтобы вовремя удалять пораженные части.

Шаг 3: переход на зимний режим полива и подкормки

Для многих комнатных растений избыток влаги опаснее, чем сухость. Если продолжать поливать их осенью и зимой так же часто, как летом, они могут погибнуть. В отопительный сезон в квартирах тепло и довольно сухо, но в это время рост растений замедляется, и им требуется значительно меньше воды.

Зимний режим

- Полив только после того, как высохнет верхний слой почвы или даже реже, когда почва полностью высохнет;

- Раз в неделю — опрыскивание (из-за отопления воздух в доме становится сухим);

- Отказ от подкормки — делаем паузу до весны.

Шаг 4: обеспечение дополнительного света

От короткого светового дня и недостатка солнца осенью и зимой страдают не только люди, но и комнатные растения. Большинство из них способны справиться с нехваткой света, но некоторым (в первую очередь суккулентам и тропическим цветам, таким как орхидеи) необходимо дополнительное освещение в виде фитолампы, включаемой хотя бы через день.

Алоэ вера — верит в нас!

Алоэ вера — одно из самых популярных комнатных растений, которое прощает забывчивость и радует даже самых неуклюжих хозяев!

Как ухаживать за алоэ вера

* Подберите правильную землю: купите специальную смесь для суккулентов или смешайте в равных пропорциях почву и песок.

* Лучше использовать керамический горшок, так как земля в нем высыхает быстрее, чем в пластиковом, и не застаивается влага.

* Не пересаживайте алоэ слишком часто, меняйте горшок только в случае, если растению становится тесно. Алоэ предпочитает немного стесненные условия.

* Обеспечьте растению максимальное количество солнечного света, так как это пустынное растение. При недостатке света алоэ может впасть в спячку и перестать расти.

* Поливайте алоэ примерно раз в две недели, но обильно. Перед поливом убедитесь, что почва в горшке полностью сухая, иначе корни могут загнить. Если листья алоэ желтеют или вянут, это сигнал о переувлажнении.

Цветение и размножение алоэ

Иногда алоэ вера выпускает высокий стебель с маленькими цветками-колокольчиками. После цветения можно отрезать стебель у основания.

Кроме того, алоэ дает отростки, «деток», которые идеально подходят для размножения. Если вы заметили такие «дети», отделите их от основного растения и пересадите в отдельные горшочки.

Если хотите подарить алоэ друзьям, вырастите «рассаду», срезав несколько листьев до 10 см от кончика, и поместив срезанные концы в емкость с землей. Не все срезы приживутся, но у некоторых могут вырасти новые листочки у основания. Подождите, пока новое растение вырастет на 3–5 см, и можно пересаживать в отдельный горшочек.

Как использовать алоэ вера

Многие выращивают алоэ вера не только ради красоты, но и ради полезного геля, который содержится в листьях. Он отлично подходит для заживления ранок, небольших ожогов и в борьбе с прыщами.

* Рецепт: срежьте лист алоэ как можно ближе к стеблю, разделите его надвое или выдавите нужное количество геля на ладонь и нанесите на пораженное место.

Кристина Молодцова, "Люблю".