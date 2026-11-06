Осенью необходимо выполнить несколько важных действий для ваших любимых комнатных растений, чтобы они порадовали вас красивым цветением после зимы.
Комнатные растения и смена сезонов
Хотя в квартире смена времен года почти не ощущается, комнатные растения прекрасно понимают, что наступает осень, а затем зима. У многих из них внутренние процессы замедляются, и если продолжать ухаживать за ними так же, как весной и летом, это может навредить вашим зеленым питомцам.
Шаг 1: пересадка в большие горшки
Необходимо сделать это не позже середины ноября, так как некоторые растения уже готовятся к зимнему периоду. Сентябрь — лучшее время для пересадки комнатных растений.
* Обязательно помойте новый горшок зеленым мылом и горячей водой;
* Тщательно осмотрите корни извлеченного растения: если они в хорошем состоянии, без признаков гнили или повреждений, можно просто перевалить цветок вместе с комом земли. Если есть повреждения, аккуратно обрежьте пострадавшие участки, продезинфицируйте места среза измельченным углем или слабым раствором марганцовки и затем пересадите.
Шаг 2: обработка от вредителей и болезней
Это особенно важно, если вы выносили свои комнатные растения на улицу летом. Даже если они круглый год живут в квартире, стоит позаботиться о защите. Обработайте растения инсектицидами и регулярно осматривайте стебли и листья, чтобы вовремя удалять пораженные части.
Шаг 3: переход на зимний режим полива и подкормки
Для многих комнатных растений избыток влаги опаснее, чем сухость. Если продолжать поливать их осенью и зимой так же часто, как летом, они могут погибнуть. В отопительный сезон в квартирах тепло и довольно сухо, но в это время рост растений замедляется, и им требуется значительно меньше воды.
Зимний режим
- Полив только после того, как высохнет верхний слой почвы или даже реже, когда почва полностью высохнет;
- Раз в неделю — опрыскивание (из-за отопления воздух в доме становится сухим);
- Отказ от подкормки — делаем паузу до весны.
Шаг 4: обеспечение дополнительного света
От короткого светового дня и недостатка солнца осенью и зимой страдают не только люди, но и комнатные растения. Большинство из них способны справиться с нехваткой света, но некоторым (в первую очередь суккулентам и тропическим цветам, таким как орхидеи) необходимо дополнительное освещение в виде фитолампы, включаемой хотя бы через день.
Алоэ вера — верит в нас!
Алоэ вера — одно из самых популярных комнатных растений, которое прощает забывчивость и радует даже самых неуклюжих хозяев!
Как ухаживать за алоэ вера
* Подберите правильную землю: купите специальную смесь для суккулентов или смешайте в равных пропорциях почву и песок.
* Лучше использовать керамический горшок, так как земля в нем высыхает быстрее, чем в пластиковом, и не застаивается влага.
* Не пересаживайте алоэ слишком часто, меняйте горшок только в случае, если растению становится тесно. Алоэ предпочитает немного стесненные условия.
* Обеспечьте растению максимальное количество солнечного света, так как это пустынное растение. При недостатке света алоэ может впасть в спячку и перестать расти.
* Поливайте алоэ примерно раз в две недели, но обильно. Перед поливом убедитесь, что почва в горшке полностью сухая, иначе корни могут загнить. Если листья алоэ желтеют или вянут, это сигнал о переувлажнении.
Цветение и размножение алоэ
Иногда алоэ вера выпускает высокий стебель с маленькими цветками-колокольчиками. После цветения можно отрезать стебель у основания.
Кроме того, алоэ дает отростки, «деток», которые идеально подходят для размножения. Если вы заметили такие «дети», отделите их от основного растения и пересадите в отдельные горшочки.
Если хотите подарить алоэ друзьям, вырастите «рассаду», срезав несколько листьев до 10 см от кончика, и поместив срезанные концы в емкость с землей. Не все срезы приживутся, но у некоторых могут вырасти новые листочки у основания. Подождите, пока новое растение вырастет на 3–5 см, и можно пересаживать в отдельный горшочек.
Как использовать алоэ вера
Многие выращивают алоэ вера не только ради красоты, но и ради полезного геля, который содержится в листьях. Он отлично подходит для заживления ранок, небольших ожогов и в борьбе с прыщами.
* Рецепт: срежьте лист алоэ как можно ближе к стеблю, разделите его надвое или выдавите нужное количество геля на ладонь и нанесите на пораженное место.
Кристина Молодцова, "Люблю".
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