Семена льна и льняное масло используют для придания волосам красивого блеска и здорового вида. Эффективны следующие рецепты:

2 ст. л. семян заварить в 2 л кипятка, настаивать не менее 2 часов. Процедить и использовать после мытья волос в качестве ополаскивателя.

Льняное масло втереть в кожу головы, укутать волосы пленкой и полотенцем. Через час маску можно смыть. Волосы промыть щадящим шампунем.

Льняное масло полезно употреблять и внутрь. Рекомендуется каждый день пить по 1 ст. л. масла на голодный желудок для укрепления здоровья и улучшения внешнего вида.

— У льняного семени много полезных свойств: противовоспалительное действие, положительное влияние на работу ЖКТ и сердца, профилактика атеросклероза. Однако есть и противопоказания. Например, семена льна не рекомендуется применять при беременности, так как они могут вызвать преждевременные роды.

С осторожностью следует употреблять семена тем, кто страдает непроходимостью кишечника, так как богатый клетчаткой продукт может ухудшить самочувствие. Употребление льна в лечебных и профилактических целях необходимо обсуждать с терапевтом. Избыток омега-3 и клетчатки также может негативно сказаться на здоровье.