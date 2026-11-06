Мы привыкли заботиться о сердце, следить за давлением и уровнем холестерина, но редко задумываемся о том, что мозг тоже нуждается в постоянной заботе. Между тем специалисты предупреждают: однообразная жизнь и отсутствие новых впечатлений могут лишать нас полезной умственной нагрузки. Сохранить память и ясность мышления помогает довольно простой приём — регулярно выходить из привычного режима.

Об этом рассказал директор отделения нейропсихологии Медицинского центра Тафтса Дэвид Каппон. Как пишет HuffPost, специалисты призывают относиться к здоровью мозга столь же серьёзно, как к состоянию сердечно-сосудистой системы.

Почему опасно жить на автопилоте?

С годами многие действия становятся привычными. Мы ходим одними и теми же маршрутами, выполняем знакомую работу, общаемся с определённым кругом людей и редко пробуем что-то новое.

Само по себе наличие привычек не вредит мозгу. Однако если в повседневной жизни практически не остаётся задач, требующих обучения, внимания и умственных усилий, человек упускает возможности поддерживать свои когнитивные способности.

«Мне нравится время от времени советовать людям выходить из режима автопилота», — говорит Дэвид Каппон.

По его словам, мозгу полезно регулярно сталкиваться с новыми задачами, которые заставляют думать, запоминать, анализировать и искать непривычные решения.

Причём речь вовсе не обязательно идёт о сложных интеллектуальных упражнениях.

Что такое когнитивный резерв и зачем он нужен?

Неврологи используют понятие «когнитивный резерв». Так называют способность мозга сохранять работоспособность и компенсировать некоторые последствия возрастных изменений, заболеваний или повреждений.

Чем лучше развиты и поддерживаются когнитивные способности человека, тем больше возможностей у мозга адаптироваться к возникающим трудностям.

Одним из способов поддерживать этот резерв специалисты считают обучение на протяжении всей жизни.

Изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента, новое увлечение или непривычная интеллектуальная задача заставляют мозг активно работать.

При этом не существует одного универсального упражнения, которое гарантированно защитит от деменции. Важны разнообразие занятий, регулярность и заинтересованность самого человека.

Пять привычек, которые помогут сохранить ясность мышления

Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько сторон повседневной жизни.

1. Постоянно учитесь новому. Попробуйте освоить иностранный язык, записаться на творческие занятия или разобраться в незнакомой теме. Главное — не ограничиваться тем, что уже давно умеете.

2. Больше двигайтесь. Регулярная физическая активность полезна не только для мышц и сердца. Она также поддерживает кровоснабжение мозга и связана с более благоприятным когнитивным здоровьем.

3. Не пренебрегайте сном. Полноценный отдых необходим для нормальной работы памяти, внимания и других мыслительных процессов.

4. Поддерживайте общение. Встречи с друзьями, совместные занятия и участие в общественной жизни помогают сохранять социальную активность и дают мозгу дополнительную нагрузку.

5. Следите за общим состоянием здоровья. Контроль артериального давления, сбалансированное питание и своевременное обращение к врачу важны в том числе для профилактики факторов риска когнитивных нарушений.

Почему заниматься вместе полезнее?

Дэвид Каппон обращает внимание на ещё одну важную деталь: новые занятия особенно привлекательны, когда в них участвуют друзья или близкие.

Например, человеку может быть сложно заставить себя регулярно посещать спортивный зал в одиночку. Но если договориться ходить туда с приятелем, занятия становятся приятнее, а вероятность придерживаться выбранного режима возрастает.

То же самое касается танцев, прогулок, изучения языков и других увлечений.

Так человек одновременно получает физическую или интеллектуальную нагрузку и поддерживает социальные связи.

Какие изменения нельзя игнорировать?

Эксперты напоминают, что забота о мозге не должна ограничиваться профилактикой.

Важно замечать изменения памяти, внимания и мышления, особенно если они начинают мешать повседневной жизни.

Если человек всё чаще забывает важную информацию, испытывает необычные трудности с привычными делами или теряет способность ориентироваться в знакомой обстановке, стоит обратиться к врачу.

Подобные симптомы не всегда означают деменцию. Они могут быть связаны и с другими состояниями, некоторые из которых поддаются лечению.

Однако своевременное обследование помогает выяснить причину нарушений и при необходимости раньше начать лечение.

«На самом деле мы можем многое сделать, чтобы снизить риск ухудшения когнитивных функций и повысить устойчивость с возрастом», — подчёркивает Каппон.

Главный совет неврологов прост: не позволяйте жизни превращаться в бесконечное повторение одних и тех же действий. Новые знания, интересные задачи, движение и общение не гарантируют защиту от возрастных заболеваний, но помогают поддерживать мозг активным и здоровым как можно дольше.