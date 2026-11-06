Существует распространённое мнение, что сон на левом боку полезнее для здоровья. Другие, напротив, опасаются, что такое положение создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Врачи объяснили, есть ли основания для подобных опасений и какая поза действительно помогает лучше высыпаться.

Как сообщает издание Ziare.com, специалисты не считают какую-либо одну позу для сна универсально полезной. Гораздо важнее, чтобы человек полноценно отдыхал, свободно дышал и не испытывал физического дискомфорта.

Опасно ли спать на левом боку?

Некоторые люди замечают, что, лёжа на левом боку, начинают отчётливее ощущать собственное сердцебиение. Это нередко вызывает беспокойство, особенно если пульсация кажется непривычно сильной.

Однако объяснение может быть вполне естественным. В таком положении верхушка сердца располагается ближе к грудной стенке, поэтому его сокращения ощущаются заметнее.

Само по себе это не свидетельствует о заболевании сердца.

У здорового человека сердечная мышца защищена окружающими анатомическими структурами, а положение тела во время сна обычно не оказывает существенного влияния на её работу.

Кардиолог Ренато А. Аполито, руководитель отделения гемодинамики медицинского центра Jersey Shore University Medical Center, подчёркивает, что для сердечно-сосудистой системы особенно важен качественный сон. Глубокий сон и фаза быстрого сна (REM) участвуют в восстановительных процессах организма.

Когда лучше спать на правом боку?

Для некоторых людей с сердечными или дыхательными заболеваниями положение тела действительно может иметь значение.

Например, отдельные пациенты чувствуют себя комфортнее на правом боку или с приподнятой верхней частью туловища. Однако это индивидуальная особенность, а не универсальная рекомендация.

Если в положении лёжа появляется одышка, необходимо обратиться к врачу. Подобный симптом может указывать на проблемы со здоровьем.

Сон на животе также подходит не всем: из-за вынужденного положения шеи и позвоночника он способен вызывать боли и мышечное напряжение.

Что для сердца опаснее неправильной позы?

По мнению специалистов, гораздо большее значение имеет то, насколько свободно человек дышит во сне.

Особое внимание врачи обращают на обструктивное апноэ сна — состояние, при котором дыхательные пути периодически сужаются или перекрываются, вызывая повторяющиеся остановки дыхания.

Заподозрить проблему можно по нескольким признакам:

громкий, регулярный храп;

частые ночные пробуждения;

постоянная усталость даже после продолжительного сна;

головные боли по утрам.

Без лечения апноэ может повышать риск артериальной гипертензии, фибрилляции предсердий и других сердечно-сосудистых осложнений.

У некоторых людей остановки дыхания чаще происходят во время сна на спине. В таких случаях врач может рекомендовать изменить привычное положение тела.

При более выраженных нарушениях иногда применяется CPAP-терапия — специальный аппарат поддерживает дыхательные пути открытыми благодаря постоянной подаче воздуха под давлением.

Как сделать сон полезнее для здоровья?

Кардиологи рекомендуют обращать внимание не только на позу, но и на повседневные привычки.

Прежде всего желательно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Регулярный режим помогает организму поддерживать естественные циклы сна.

Не менее важно избегать алкоголя перед сном. Он расслабляет мышцы дыхательных путей и способен усугублять нарушения дыхания, особенно при склонности к апноэ.

Поддержание здоровой массы тела, регулярная физическая активность, контроль артериального давления и соблюдение назначенного лечения также помогают снизить сердечно-сосудистые риски.

Когда стоит обратиться к врачу?

Поводом для консультации должны стать частые приступы сердцебиения, ночные пробуждения из-за нехватки воздуха и заметное ухудшение качества сна.

Если же появляются боль или давление в груди, внезапная одышка, холодный пот, сильное головокружение, особенно в сочетании с болью, отдающей в руку, шею или челюсть, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112.

Главный вывод врачей: здоровому человеку необязательно заставлять себя спать исключительно на левом или правом боку. Лучше выбирать удобное положение, при котором не нарушается дыхание и удаётся полноценно отдохнуть. При наличии заболеваний рекомендации могут быть другими.