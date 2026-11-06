Даже если женщина чувствует себя прекрасно, после 45 лет в её организме могут происходить незаметные изменения, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Холестерин растёт, давление постепенно повышается, а лишние килограммы всё чаще откладываются в области талии. Врачи объяснили, какие показатели особенно важно контролировать в этот период.

Четыре ведущих медицинских сообщества предложили уделять особое внимание здоровью женщин на разных этапах жизни. Как сообщает STAT, специалисты выделяют четыре важных периода: начало менструаций, беременность, перименопаузу и менопаузу.

Особого внимания заслуживает перименопауза — время гормональной перестройки, которое часто приходится на возраст от 45 до 50 лет, хотя может начинаться раньше и продолжаться дольше.

Именно в эти годы профилактические обследования приобретают особое значение.

Почему после 45 лет возрастает риск болезней сердца?

Перименопауза сопровождается колебаниями уровня женских половых гормонов, прежде всего эстрогенов.

Эти изменения могут влиять на обмен веществ, состояние сосудов, уровень холестерина и распределение жировой ткани.

Как объясняет кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова, в этот период у женщин могут ускоряться неблагоприятные изменения липидного профиля, артериального давления и уровня глюкозы.

При этом многие нарушения развиваются постепенно и долго не вызывают заметных симптомов.

Например, женщина может продолжать питаться и двигаться так же, как раньше, но обнаружить, что вес начал увеличиваться, особенно в области живота.

Поэтому врачи советуют не ждать появления жалоб, а регулярно проверять основные показатели здоровья.

Шесть вещей, которые стоит контролировать

1. Артериальное давление

Повышенное давление нередко протекает бессимптомно, постепенно увеличивая нагрузку на сердце и сосуды.

Специалисты рекомендуют измерять его при каждом профилактическом посещении врача. При необходимости полезно вести дневник домашних измерений.

Особенно важно регулярно контролировать давление женщинам, у которых уже диагностирована гипертония или имеются другие сердечно-сосудистые факторы риска.

2. Холестерин и другие показатели липидного профиля

После 45 лет стоит обратить внимание не только на общий холестерин, но и на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов.

Повышение ЛПНП связано с риском развития атеросклероза — заболевания, при котором в стенках артерий образуются холестериновые бляшки.

Частота обследований зависит от индивидуального риска. При отсутствии факторов риска анализы могут требоваться реже, а при уже выявленных нарушениях, диабете или других заболеваниях — значительно чаще.

В период перименопаузы врач может рекомендовать ежегодную проверку липидного профиля.

3. Уровень сахара в крови

С возрастом повышается вероятность нарушений углеводного обмена, включая преддиабет и сахарный диабет второго типа.

Для обследования используются анализы глюкозы крови и гликированного гемоглобина (HbA1c).

В рекомендациях, которые приводит специалист, скрининг предлагается начинать с 45 лет и повторять не реже одного раза в три года при нормальных результатах.

Однако при избыточном весе, наследственной предрасположенности или диабете во время беременности обследования могут понадобиться раньше и чаще.

4. Вес и окружность талии

В перименопаузе меняется распределение жировой ткани: она чаще накапливается в области живота.

Это важно, поскольку избыток абдоминального жира связан с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому специалисты советуют контролировать не только массу тела и индекс массы тела, но и окружность талии.

Даже при относительно стабильном весе увеличение талии может быть поводом пересмотреть питание, физическую активность и обсудить состояние здоровья с врачом.

5. Менструальный цикл и симптомы гормональной перестройки

Изменения продолжительности цикла, приливы жара, нарушения сна и колебания настроения могут сопровождать перименопаузу.

Врачи рекомендуют обращать внимание на такие симптомы уже после 40 лет.

При этом необычно обильные, длительные или нерегулярные кровотечения нельзя автоматически списывать на гормональную перестройку.

Они могут иметь различные причины и требуют консультации гинеколога.

6. Психологическое состояние

Перименопауза может сопровождаться повышенной тревожностью, раздражительностью, нарушениями сна и депрессивными симптомами.

Специалисты напоминают, что психическое здоровье тесно связано с физическим.

Хронический стресс и депрессия могут осложнять контроль давления, сна и других факторов сердечно-сосудистого риска.

Поэтому эмоциональные изменения тоже заслуживают внимания и при необходимости профессиональной помощи.

Важно вспомнить, как протекала беременность

Отдельное внимание врачи советуют уделить женщинам, у которых во время беременности возникали осложнения.

В частности, преэклампсия, гестационный диабет и преждевременные роды могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни.

Поэтому о таких обстоятельствах важно сообщать семейному врачу, даже если с момента беременности прошло много лет.

А как насчёт обследований на рак?

Помимо контроля сердечно-сосудистого здоровья, женщинам после 45 лет важно не забывать об онкологическом скрининге.

В зависимости от возраста, семейного анамнеза и национальных рекомендаций могут быть показаны маммография, скрининг рака шейки матки и обследования для раннего выявления колоректального рака.

Однако эти исследования не являются частью перечисленных в статье рекомендаций по перименопаузе. Их необходимость и периодичность следует определять отдельно, ориентируясь на действующие программы скрининга и рекомендации врача.

Главное — не ждать первых симптомов

Врачи подчёркивают, что перименопауза — не болезнь, а естественный этап жизни женщины.

Но именно в этот период особенно важно уделять внимание профилактике.

Регулярные измерения давления, контроль холестерина, глюкозы и веса, а также внимание к менструальному циклу и психологическому состоянию помогают своевременно выявлять изменения, которые в дальнейшем могут привести к серьёзным заболеваниям.

После 45 лет забота о здоровье должна стать не реакцией на плохое самочувствие, а привычкой. Ведь многие опасные нарушения гораздо легче контролировать, если обнаружить их до появления выраженных симптомов.