Как приготовить лосось, чтобы он получился нежным внутри, с аппетитной золотистой корочкой и насыщенным вкусом? Испанский шеф-повар Пабло Суарес предлагает простой рецепт, который легко повторить дома. Главный секрет — необыкновенно удачное сочетание мёда и соевого соуса.

Лосось считается одной из самых вкусных рыб, однако при неправильном приготовлении его легко пересушить. Особенно часто это происходит при жарке на сковороде, когда хочется добиться красивой корочки.

Как пишет издание Gastronomia, испанский повар Пабло Суарес рекомендует использовать медово-соевую глазурь. Она придаёт рыбе приятную сладковато-солёную нотку, подчёркивает её естественный вкус и делает блюдо особенно аппетитным.

При этом никаких сложных продуктов или профессионального оборудования не понадобится.

Ингредиенты

Для приготовления потребуются:

Филе лосося — 500 г

Мёд — 2 столовые ложки

Соевый соус — 2 столовые ложки

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Чеснок — 1 зубчик

Кунжут — 1 чайная ложка

Оливковое масло — для жарки

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить лосось на сковороде

Шаг 1. Подготовьте рыбу.

Проверьте филе на наличие косточек и при необходимости удалите их. Обсушите рыбу бумажным полотенцем, затем слегка посолите и поперчите.

Не забывайте, что соевый соус уже содержит соль, поэтому добавлять её следует умеренно.

Шаг 2. Приготовьте ароматную глазурь.

В небольшой миске соедините мёд, соевый соус и лимонный сок. Добавьте измельчённый чеснок и кунжут.

Тщательно перемешайте до получения однородного соуса.

Шаг 3. Обжарьте лосось.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла.

Выложите кусочки рыбы и обжарьте с двух сторон до появления золотистой корочки. Время приготовления зависит от толщины филе.

Старайтесь не переворачивать рыбу слишком часто, чтобы она сохранила форму.

Шаг 4. Добавьте соус.

Когда лосось слегка подрумянится, уменьшите огонь и влейте приготовленную медово-соевую смесь.

Готовьте ещё примерно 3–5 минут, периодически поливая рыбу соусом. Он начнёт густеть и постепенно превратится в блестящую ароматную глазурь.

Следите, чтобы мёд не подгорел: для этого огонь должен оставаться небольшим.

Рыба должна полностью приготовиться, но не пересохнуть. Для надёжной проверки можно использовать кухонный термометр: рекомендуемая безопасная температура в центре филе — 63 °C.

С чем подавать?

Испанский повар советует дополнить лосось овощами, приготовленными на гриле.

Особенно хорошо подойдут кабачки, сладкий перец, спаржа или брокколи.

Также рыба прекрасно сочетается с рисом, картофелем или свежим зелёным салатом.

Перед подачей можно посыпать блюдо дополнительной щепоткой кунжута и украсить ломтиком лимона.

Не только вкусно, но и полезно

Диетолог Сара Вивес обращает внимание на питательную ценность лосося.

Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для нормальной работы организма и особенно важны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление рыбы, содержащей омега-3, может способствовать поддержанию нормального уровня триглицеридов и благоприятно влиять на здоровье сердца.

Кроме того, лосось содержит полноценный белок, витамины группы B и другие ценные питательные вещества.

Главное в этом рецепте — не передержать рыбу на огне. Тогда под аппетитной медово-соевой корочкой останется нежная и сочная мякоть, а обычный домашний ужин будет выглядеть как блюдо из хорошего ресторана.