Когда электроэнергия отключается, блюда, которые готовятся быстро и сохраняют вкус, становятся особенно актуальными. Это касается не только основных блюд, но и десертов. Известный украинский кулинар и кондитер Лиза Глинская предлагает рецепт пирога со сливами, который не займет много времени и порадует как домочадцев, так и гостей.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

Сливочное масло – 180 гр (пачка);

Яйца – 3 шт;

Сахар – 150 гр (примерно один стакан);

Разрыхлитель – 10 гр (1 ст. л. без горки);

Мука – 150 гр (стакан);

Сливы – 10 шт;

Ванильный сахар (по желанию).

Дополнительно понадобятся 30 гр. сахара для посыпки пирога и 5 гр. сливочного масла для смазывания формы.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить до состояния помадки, затем добавить яйца комнатной температуры, сахар и ванильный сахар. Все тщательно перемешать до однородной массы.

Муку смешать с разрыхлителем и добавить в основное тесто, снова хорошо перемешать.

Сливы тщательно помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

Форму смазать сливочным маслом, затем дно выстелить пергаментом. Вылить половину теста и равномерно распределить его по форме. Затем выложить слой слив, после чего снова покрыть тестом и сверху снова выложить сливы.

Сверху пирог посыпать сахаром и отправить в духовку с конвекцией, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.