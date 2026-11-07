Узнайте, как приготовить нежное картофельное пюре в домашних условиях, какие уловки используют повара и что добавить к картошке, чтобы получить самый вкусный гарнир.

Секретами делится лондонский шеф Пол Росситер

Что со сливками?

Многие считают, что секрет мягкого воздушного пюре заключается в добавлении сливок. Однако шеф-повар Пол Росситер утверждает: «Я никогда не видел, чтобы шеф-повар добавлял сливки в картофельное пюре на профессиональной кухне. Вместо этого повара полагаются на большое количество масла, соли и белого перца, а также небольшое количество молока».

Инструменты

- На ресторанной кухне мы используем механический инструмент, чтобы получить идеальную шелковисто-гладкую массу. Это немного похоже на гигантский чесночный пресс: мы проталкиваем готовый картофель через устройство, затем добавляем масло, молоко, соль и перец.

Но дома я пользуюсь обычным ручным прессом-толкушкой, который есть в каждом доме. Этот метод требует приложить немало усилий, но зато в моем пюре не бывает комочков.

В TikTok популярны ролики с блендерами и автоматическими венчиками, которые делают кремообразное пюре. Выбор инструмента зависит от вашего опыта и возможностей вашей кухни.

Сорт картошки

Профессионалы уверены, что сорт картошки имеет значение: одни сорта взбиваются намного лучше, чем другие. Эмпирическим путем обычно побеждают так называемые «желтые» сорта, а не «белые».

Что добавить

* Пюре точно не испортит много сливочного масла, но оно может негативно сказаться на вашей фигуре (плюс это лишний холестерин).

* Обезжиренное или маложирное молоко сделает пюре таким же вкусным, но менее калорийным.

* Добавление жареного лука придаст пюре текстуру, шпината (ошпаренного кипятком) - характерный вкус, а натертый на терке пармезан добавит глубины и сложности.

* Многие посыпают картофельное пюре зеленым луком или укропом.

Рецепт идеального пюре

Чистим картошку и бросаем ее в кастрюлю с уже кипящей подсоленной водой. Через 15 минут она будет готова, и мы сливаем воду, снова ставим кастрюлю на плиту, убавив мощность. Добавляем щедрую ложку сливочного масла, немного молока, щепотку соли и щепотку черного и белого перца.

Берем любое приспособление, которое нам нравится, и взбиваем пюре, пока оно не станет шелковистым и кремообразным.

Суперсекрет: добавьте 1/2 ложечки хрена или сладкой дижонской горчицы - и ваше пюре будет обречено на успех!

Кристина Молодцова.