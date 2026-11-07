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Как отличить родительскую жестокость от выгорания? 0 61

Люблю!
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отличить родительскую жестокость от выгорания?

В семейных отелях, парках и развлекательных центрах можно увидеть родителей, общающихся с детьми с помощью фраз вроде «рот закрыл» и «быстро сел». Что стоит за таким поведением? Разбираемся с психологом.

 

Кто эти люди?

К сожалению, родители, которые общаются с детьми жестоко, встречаются довольно часто. Чаще всего это не очень счастливые люди с низким уровнем самосознания и воспитания. Они не знают других моделей поведения и, следовательно, ведут себя так же с партнерами, родителями и даже с самими собой. Дети, выросшие в такой атмосфере, перенимают эти модели общения и начинают вести себя аналогично со своими друзьями.

Это не только проблема родителей 40-45 лет. Наоборот, сейчас такое поведение становится более заметным, так как можно увидеть и другие подходы к воспитанию.

В советские времена с детьми обращались авторитарно, гуманистический подход еще не был распространен. При этом представители интеллигенции редко пересекались с детьми из рабочих слоев. Старшее поколение до сих пор считает, что иначе воспитывать невозможно, иначе «потеряют всякий страх» и «сядут на голову».

Что я могу сделать, если вижу такое?

Влиять на это практически невозможно, кроме как в рамках своей семьи. Когда речь идет о чужой семье, вмешательство неуместно, за исключением случаев насилия. Но даже в этом случае важно действовать осторожно, чтобы не вызвать агрессию как в свой адрес, так и в адрес ребенка. Родитель может прекратить публичное насилие, но отомстит ребенку дома.

Жертвы жестокого обращения часто оставляют детей с теми же родителями, которые их уничтожали, надеясь на изменение ситуации.

Самый нейтральный способ — подойти к родителям и спросить, нужна ли им помощь. Настоящих садистов, получающих удовольствие от издевательств, к счастью, мало, а вот людей, истощенных морально, много, и они срываются на детях из-за усталости.

Как отличить садизм от выгорания?

По интонации: у садистов она скучающая, они обещают «ты сейчаааас получишь» с предвкушением. Систематические избиения слабого — это проявление желания испытать власть и удовлетворение от этого.

А ты кто такая?

Иногда родитель не столько грубо обращается с ребенком, сколько соперничает с ним, унижая его. Это говорит о конкуренции в семье. Проявления соперничества зависят от уровня развития личности. Если 3-летняя девочка говорит, что она красивее мамы, это нормально. Но если мама начинает ревновать к взрослой дочери, это уже проблема.

Субъект или объект любви?

Существует феномен, когда родители нежны с младенцами, но жестоки с подросшими детьми. Если это не просто нормальное раздражение, а садистическая патология, то речь идет о том, что садизм и сентиментальность могут сосуществовать. Например, садист может быть привязан к своим детям и питомцам, но в то же время причинять боль другим.

Для сентиментального садиста «сердечко и кровиночка» — это объект любви, а не субъект. Это важная разница: в субъекте ты видишь другую личность, а в объекте — только себя.

Зато человеком вырос!

Дети, осуждая поведение родителей, часто используют их же формулировки. Это может происходить из-за сильной усталости, когда включается «автопилот» и применяются родительские методы. Некоторые могут считать, что жесткие методы воспитания были необходимы для их блага, что приводит к идентификации с агрессором и, как следствие, к депрессии во взрослом возрасте.

Люди не меняются

Часто задают вопрос: может ли жестокий отец стать нежным дедом? Это обманчивая нежность, так как с внуками не нужно бороться за власть, пока они маленькие. Когда внуки подрастут, нежность может исчезнуть. Прежде чем оставлять детей с родителями, которые унижали вас, стоит сто раз подумать.

Исключение составляют случаи, когда человек искренне раскаялся и хочет исправиться, но это бывает редко. К сожалению, жертвы жестокого обращения часто оставляют детей с теми же родителями, которые их уничтожали.

Бывают ужасные истории, когда взрослые дочери приводят своих детей к отцам, которые совершали насилие. Дети, которых обижали, не смеют осуждать родителей, считая, что «мать (отец) — это святое». Это не всепрощающая любовь, а страх перед властью, где невозможно усомниться в непогрешимости образа родителя.

Катерина Демина, детский психолог

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