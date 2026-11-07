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Как продлить жизнь вещам: 12 полезных советов 0 84

Люблю!
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить жизнь вещам: 12 полезных советов

Ваши вещи могут служить дольше, если правильно за ними ухаживать. Эти советы помогут вам сэкономить время и деньги.

 

Как продлить жизнь вещам

Вещи могут служить дольше, если их правильно хранить и ухаживать за ними. Вот 12 полезных советов.

1. Храните верхнюю одежду на плечиках, накрытых дышащим чехлом. Вешалка должна иметь закругленные концы, чтобы сохранить форму вещи.

2. Перед стиркой осматривайте вещи. Если пуговицы слабо пришиты, лучше их укрепить.

3. В чехлы для верхней одежды можно положить кедровые шарики или стружку в мешочках. Также можно использовать ватный диск, пропитанный кедровым маслом, чтобы отогнать моль и сохранить вещи в хорошем состоянии.

4. Пуховики следует стирать в машинке без отжима, используя специальное средство для пуховых изделий. После стирки дайте им хорошо высохнуть в течение двух суток, периодически встряхивая, чтобы избежать образования комков. Храните пуховик в текстильном мешке, не упаковывая его плотно.

5. Шерстяные свитера лучше стирать вручную или чистить щеткой, а затем вывешивать на балкон для выветривания.

6. Раз в сезон пылесосьте в шкафу и вытирайте полки мокрой тряпкой. Моль не любит низкую влажность и яркий свет, поэтому периодически выносите одежду на балкон под прямые солнечные лучи.

7. Для стирки синтетических тканей не используйте кондиционеры, так как они уменьшают воздухопроницаемость и могут привести к накоплению запахов, что увеличивает частоту стирок.

8. Замените утюг на отпариватель, так как он менее вреден для тканей.

9. Чтобы продлить жизнь капроновым колготкам, заморозьте их! Намочите колготки в чистой воде, отожмите и положите в морозильник на ночь. Низкие температуры укрепляют волокна, предотвращая появление стрелок и петель.

10. Для приятного аромата в шкафу положите лавандовые веточки.

11. Выворачивайте джинсы перед стиркой.

12. Сразу отстирывайте свежие пятна, чтобы избежать их закрепления.

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