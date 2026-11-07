Каша из цельнозерновой крупы - это отличное блюдо на завтрак или обед. Она подходит как для школьников, так и для взрослых, ведь каша содержит медленные углеводы, которые обеспечивают энергией на долгое время.

Советы по приготовлению каши

* Если вы предпочитаете вязкую кашу, замочите крупу (любую!) в холодной воде на 30 минут - 1 час перед варкой.

* Для рассыпчатой каши готовьте крупу на воде, а не на молоке.

* Чтобы крупа не слипалась и не разваривалась, добавьте в воду 1 ч. л. сливочного масла во время варки.

* Чтобы рис оставался белоснежным, добавьте во время варки несколько капель лимонного сока. Также, чтобы рис не слипался, лучше не размешивать его, а периодически встряхивать кастрюлю.

Овсянка с овощами

Ингредиенты: 300 г овсяных хлопьев, 100 мл кокосового молока, 400 мл воды, соль, мед, цедра и сок 1 лайма, 1 ст. л. пасты карри, 1/4 ч. л. куркумы, 1 ст. л. светлого соевого соуса, 120 г цуккини, 1 паприка, 1 небольшая луковица, 1/4 корня сельдерея, 300 мл газированной минералки, сок 1/2 лимона, 250 г порошка темпуры, 100 мл белого йогурта без добавок, соль, соус табаско, кресс-салат, растительное масло для фритюра.

Приготовление: В кастрюлю налейте воду и кокосовое молоко, доведите до кипения, добавьте соль, мед, куркуму, карри и соевый соус. Затем всыпьте овсянку и варите, помешивая, 10 минут. Овощи нарежьте полосками и слегка замаринуйте в смеси лимонного сока, соли и табаско. Из порошка темпуры и минералки приготовьте тесто консистенции сметаны, обмакивайте в него овощи и обжаривайте на масле.

Подавайте кашу с овощами, поливая йогуртом и украшая кресс-салатом.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4

5-зерновая каша с грибами

Ингредиенты: 300 г крупы Piecu graudu, 400 мл воды, 2 ст. л. сливочного масла, 100 мл молока, 300 г любых грибов, 1 маленькая луковица, 2 зубчика чеснока, 60 г твердого сыра (например, пармезан), 1 ст. л. растительного масла, соль, черный молотый перец, 2 веточки тимьяна.

Приготовление: В кастрюле доведите до кипения молоко и воду, добавьте соль и 1 ст. л. сливочного масла. Всыпьте крупу, помешивая, и варите 10 минут. Снимите с огня, добавьте 1 ст. л. масла, накройте крышкой и дайте настояться. Грибы и лук нарежьте, обжарьте в растительном и сливочном масле с тимьяном, чесноком, солью и перцем.

Подавайте, посыпав тертым сыром.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4

Жемчужная перловка с морепродуктами

Ингредиенты: 200 г жемчужной перловки, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 2 морковки, 100 мл сливок, 50 мл белого сухого вина, 300 г любых морепродуктов, 100 г лосося или другой рыбы, соль, черный молотый перец, 2 веточки тимьяна.

Приготовление: Перловку вымачивайте в холодной воде (лучше всего на ночь), затем слейте и залейте чистой водой, варите около 20 минут. В разогретом масле обжарьте овощи, добавьте нарезанный лосось и морепродукты, влейте вино и выпарите, затем добавьте сливки.

Перед подачей посыпьте зеленью.

Время приготовления: 45 минут

Количество порций: 4

Ячневая каша с беконом

Ингредиенты: 150 г ячневой крупы, 150 мл воды, 100 мл молока, 2 ст. л. сливочного масла, 100 г бекона, 60 г жирной сметаны, растительное масло, черный молотый перец, соль, зелень.

Приготовление: Смешайте воду и молоко, доведите до кипения, всыпьте крупу и варите 20 минут. Подсалите, снимите с огня, добавьте масло и сметану. На сковороде обжарьте нарезанный бекон.

Подавайте, выкладывая бекон на кашу и посыпая зеленью.

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 2

Рисовая каша с кокосовым молоком

Ингредиенты: 200 г риса басмати, 100 мл молока, 150 мл кокосового молока, 50 мл сливок, 120 мл воды, цедра 1 лайма, 2 ч. л. сахара, соль, 1 стручок ванили, 150 г ягод, листики мяты.

Приготовление: Смешайте воду, молоко и кокосовое молоко, доведите до кипения, добавьте стручок ванили, всыпьте рис, посолите и варите 15-20 минут. Уберите ванилин, добавьте сахар, влейте сливки и добавьте цедру, снова доведите до кипения.

Подавайте, украсив ягодами и листиками мяты.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

Кристина Молодцова.