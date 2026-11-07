Счета за электричество растут, хотя привычки вроде бы не меняются? Причина может скрываться в бытовой технике, которая потребляет энергию даже тогда, когда мы ею практически не пользуемся. Некоторые приборы способны заметно увеличивать ежемесячные расходы, но несколько простых изменений помогут сократить затраты.

Особого внимания заслуживают пять категорий бытовых устройств — от привычных холодильников до систем отопления.

1. Электрический бойлер: горячая вода обходится дороже, чем кажется

Накопительный водонагреватель — один из наиболее энергозатратных приборов в доме. Даже когда горячей водой никто не пользуется, бойлер периодически включается, чтобы поддерживать заданную температуру.

Особенно много электроэнергии расходуется, если термостат постоянно установлен на максимальную отметку. Чем горячее вода в баке, тем больше тепла теряется и тем чаще включается нагревательный элемент.

Как сэкономить: проверьте настройки бойлера и не нагревайте воду сильнее необходимого. При этом важно учитывать требования производителя и санитарной безопасности: длительное хранение воды при слишком низкой температуре повышает риск размножения бактерий, в том числе легионелл. Для многих накопительных систем рекомендуется поддерживать температуру около 60 °C.

Дополнительно стоит проверить теплоизоляцию бака и труб, а также своевременно удалять накипь.

2. Старый холодильник: работает круглосуточно и расходует лишние киловатты

Холодильник невозможно просто выключить на ночь. Он работает 24 часа в сутки, поэтому даже небольшая разница в энергопотреблении со временем превращается в ощутимые расходы.

Особенно это касается техники старше 15 лет. Изношенные уплотнители, ухудшившаяся теплоизоляция и недостаточно эффективный компрессор могут заметно увеличивать расход электричества.

Некоторые старые модели при неблагоприятных условиях эксплуатации способны потреблять до 1000 кВт·ч в год.

Как сэкономить: проверьте, плотно ли закрывается дверца, не забиты ли вентиляционные отверстия и правильно ли выставлена температура. Для холодильного отделения обычно достаточно около +4 °C, для морозильной камеры — −18 °C.

Если прибор очень старый, полезно измерить его фактическое энергопотребление и сравнить с характеристиками современных моделей. Иногда замена техники действительно окупается благодаря меньшим счетам.

3. Телевизор, приставка и зарядные устройства: электричество расходуется даже после выключения

Многие приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. Телевизоры, игровые консоли, аудиосистемы, микроволновые печи с электронными часами и некоторые адаптеры питания используют электричество, даже когда не выполняют свою основную функцию.

Каждый отдельный прибор может расходовать совсем немного, но вместе они создают постоянную дополнительную нагрузку.

Как сэкономить: отключайте от сети устройства, которые не нужны постоянно. Удобное решение — удлинитель с выключателем, позволяющий обесточить сразу несколько приборов.

Однако роутеры, системы безопасности и другие устройства, которым требуется непрерывная работа, лучше не отключать без необходимости.

4. Кондиционер: грязный фильтр заставляет технику работать интенсивнее

Кондиционер может потреблять значительно больше электричества, если его фильтры забиты пылью и грязью.

Когда воздух проходит через систему с трудом, эффективность охлаждения снижается. Прибору приходится работать дольше, чтобы поддерживать установленную температуру.

В зависимости от состояния оборудования и условий эксплуатации загрязнение фильтров может заметно увеличивать расход энергии.

Как сэкономить: регулярно очищайте фильтры в соответствии с инструкцией производителя. При интенсивном использовании проверять их состояние стоит не реже одного раза в месяц.

Не забывайте и о профессиональном обслуживании климатической системы. Чистые фильтры помогают не только экономить электричество, но и поддерживать нормальную циркуляцию воздуха.

5. Отопление: неправильно установленный термостат заставляет переплачивать

В домах с автономным отоплением значительная часть расходов зависит от того, насколько правильно работает система регулирования температуры.

Если комнатный термостат расположен рядом с радиатором, входной дверью или под прямыми солнечными лучами, он может получать искажённые данные.

В результате отопление включается или отключается не тогда, когда это действительно необходимо. Это приводит к лишним затратам энергии или некомфортной температуре в помещении.

Как сэкономить: размещайте термостат в подходящей жилой зоне, вдали от источников тепла, сквозняков и прямого солнечного света.

Полезно также использовать программируемые режимы отопления. Например, в часы отсутствия жильцов можно немного снижать температуру, а перед их возвращением автоматически повышать её до комфортного уровня.

Как понять, какой прибор расходует больше всего?

Самый надёжный способ — не гадать, а измерять потребление.

Для отдельных устройств подойдут бытовые ваттметры, подключаемые к розетке. Они показывают, сколько электроэнергии расходует конкретный прибор за определённое время.

При оценке расходов важно учитывать не только мощность устройства, но и продолжительность его работы.

Например, прибор мощностью 1000 Вт, работающий один час, потребляет 1 кВт·ч. А устройство мощностью всего 50 Вт, включённое круглосуточно, за 30 дней израсходует 36 кВт·ч.

Больше всего денег не всегда тратит самая мощная техника. Иногда существенные расходы создают приборы, которые работают постоянно, незаметно для владельцев. Поэтому разумная настройка оборудования, регулярное обслуживание и контроль энергопотребления могут оказаться эффективнее привычки просто выключать свет при выходе из комнаты.