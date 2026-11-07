Почему миллионы людей обожают кофе, хотя его вкус от природы довольно горький? Американские учёные обнаружили особый механизм, благодаря которому мозг постепенно учится получать удовольствие от продуктов, даже если поначалу их вкус кажется непривлекательным. Оказалось, важную роль в этом процессе играет связь между кишечником и мозгом.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что сигналы, поступающие из пищеварительной системы, помогают мозгу оценивать питательную ценность пищи и формировать вкусовые предпочтения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature, сообщает британское издание The Independent.

Мозг узнаёт о пользе еды не сразу

Учёным давно известно, что дофамин — нейромедиатор, связанный с мотивацией, обучением и системой вознаграждения, — влияет на поведение человека.

Ранее исследователи подробно изучали быстрые дофаминовые сигналы, которые помогают мозгу реагировать на приятные стимулы и принимать решения.

Однако существование более медленного механизма, позволяющего связывать вкус пищи с её воздействием на организм, оставалось недостаточно изученным.

Теперь учёные обнаружили нервные клетки и связи, которые объединяют информацию о вкусе с сигналами, поступающими из кишечника спустя некоторое время после еды.

«Мы выявили дофаминовый путь, который обеспечивает обучение на основе информации о питательной ценности пищи», — отмечают авторы исследования.

Эксперимент с мышами помог раскрыть механизм

В ходе экспериментов исследователи вводили мышам непосредственно в желудок воду с глюкозой или питательную жидкость, напоминающую молочный коктейль.

Таким образом учёные исключили влияние вкусовых рецепторов: животные получали питательные вещества, не ощущая их вкуса.

Выяснилось, что поступление питательных веществ вызывало продолжительное выделение дофамина в определённой области мозга — базолатеральной миндалине.

Особенно важной оказалась нервная цепь, соединяющая дофаминовые нейроны вентральной области покрышки среднего мозга (VTA) с передней частью базолатеральной миндалины (aBLA).

Именно эта система помогает мозгу связывать вкусовые ощущения с питательной ценностью продуктов.

Затем исследователи искусственно стимулировали нервные волокна, выделяющие дофамин.

После такой стимуляции мыши начинали отдавать предпочтение определённому вкусу, даже если соответствующая жидкость не содержала калорий.

Это показало, что мозг способен формировать пищевые предпочтения не только на основании непосредственного вкусового удовольствия, но и благодаря сигналам системы вознаграждения.

Почему горький кофе со временем становится вкусным?

По мнению исследователей, обнаруженный механизм помогает объяснить, почему человек может постепенно полюбить продукт, который при первом знакомстве казался ему неприятным.

Характерный пример — кофе.

Его природная горечь нравится далеко не всем, особенно при первых попытках попробовать напиток. Однако со временем отношение к нему нередко меняется.

Мозг учится связывать вкус и аромат кофе с последующими приятными ощущениями, в том числе с бодрящим действием кофеина.

В результате напиток, который раньше казался слишком горьким, начинает восприниматься как желанный.

«Когда мозг научился связывать вкус вашего любимого кофе с бодрящим эффектом кофеина, кофе начинает казаться гораздо вкуснее», — объяснил старший автор исследования Закари Найт.

При этом важно учитывать, что эксперименты проводились на мышах и были направлены прежде всего на изучение связи между питательными веществами и дофаминовой системой. Объяснение формирования любви к кофе является возможным применением полученных результатов, а не прямым доказательством того, что у человека действует совершенно идентичный механизм.

Можно ли изменить пищевые привычки?

Открытие позволяет лучше понять, как мозг объединяет два вида информации: непосредственные ощущения от вкуса и более поздние сигналы о том, что пища дала организму.

По словам исследователей, дофаминовые нейроны вентральной области покрышки играют ключевую роль в обновлении пищевых предпочтений, когда мозг получает новую информацию о питательной ценности продуктов.

Это означает, что наши вкусовые привычки не обязательно остаются неизменными на протяжении жизни.

В перспективе понимание подобных нервных механизмов может помочь в разработке методов коррекции пищевого поведения.

Однако пока речь идёт о фундаментальном исследовании, а не о готовом способе заставить человека полюбить полезные продукты или отказаться от вредных.

Главный вывод учёных: мозг оценивает еду не только по её вкусу. Он также запоминает, какое воздействие продукт оказывает на организм, и использует эту информацию при формировании будущих предпочтений.

Именно поэтому то, что сначала кажется невкусным, со временем может превратиться в любимое лакомство или напиток.