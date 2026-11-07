Сколько воды необходимо ежедневно младенцу, ребёнку или взрослому человеку? Европейское агентство по безопасности продуктов питания разработало рекомендации для разных возрастных групп.

Рассказываем, сколько жидкости требуется организму, что входит в суточную норму и почему опасно как недостаточное, так и чрезмерное употребление воды.

Достаточное потребление жидкости — одно из важнейших условий нормальной работы организма. Вода участвует в регулировании температуры тела, помогает транспортировать питательные вещества и кислород, а также выводить продукты обмена веществ.

Она играет важную роль в пищеварении, работе суставов и поддержании баланса внутри клеток и между ними.

Если организм теряет больше жидкости, чем получает, может развиться обезвоживание. Сначала оно проявляется жаждой, головной болью и усталостью, а в тяжёлых случаях способно нарушить кровообращение и другие жизненно важные процессы.

Сколько воды рекомендуется употреблять ежедневно?

Потребность в жидкости у всех разная. Она зависит от возраста, массы тела, физической активности, температуры окружающей среды и других факторов.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) в 2010 году опубликовало научные рекомендации, определяющие достаточное суточное потребление воды для разных возрастных групп.

Эти показатели рассчитаны на здоровых людей при умеренной температуре окружающей среды и среднем уровне физической активности.

Рекомендуемое суточное потребление воды по возрастам

Возрастная группа Количество воды в сутки Младенцы до 6 месяцев 100–190 мл на 1 кг массы тела Младенцы 6–12 месяцев 800–1000 мл Дети 1–2 лет 1100–1200 мл Дети 2–3 лет 1300 мл Дети 4–8 лет 1600 мл Девочки 9–13 лет 1900 мл Мальчики 9–13 лет 2100 мл Девушки и женщины от 14 лет 2000 мл Юноши и мужчины от 14 лет 2500 мл Беременные женщины 2300 мл Кормящие женщины 2700 мл

Источник: Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

Важно: речь идёт об общем количестве воды, поступающей в организм, а не только о выпитой чистой воде.

В суточную норму включается жидкость из всех напитков и продуктов питания. Поэтому приведённые цифры не означают, что человек обязан ежедневно выпивать именно столько обычной воды.

Сколько воды нужно младенцам до шести месяцев?

Для самых маленьких EFSA рекомендует суточное поступление воды в количестве 100–190 мл на каждый килограмм массы тела.

Например, для ребёнка весом 5 кг это соответствует примерно 500–950 мл жидкости в сутки.

Однако это вовсе не означает, что младенцу нужно отдельно давать такое количество воды.

В первые шесть месяцев жизни потребность ребёнка в жидкости обычно полностью покрывается грудным молоком или правильно приготовленной молочной смесью.

Здоровому младенцу младше шести месяцев, который получает достаточное питание, как правило, не требуется дополнительная вода даже в жаркую погоду.

Состав грудного молока обеспечивает в том числе потребность ребёнка в жидкости. При приготовлении молочной смеси необходимо строго соблюдать указанное производителем соотношение воды и порошка.

Примерно с шести месяцев, когда начинается введение прикорма, малышу уже можно предлагать небольшое количество воды во время еды. При этом грудное молоко или смесь по-прежнему остаются важнейшими источниками жидкости.

Что происходит, если пить слишком мало воды?

Поддержание водного баланса необходимо для нормальной работы организма.

Если человек теряет больше жидкости, чем получает, развивается обезвоживание, или дегидратация.

Его первыми признаками могут быть:

сильная жажда и сухость во рту;

головная боль;

усталость и слабость;

головокружение;

уменьшение количества мочи и изменение её цвета на более тёмный.

При выраженном обезвоживании может нарушаться кровообращение, снижаться артериальное давление и ухудшаться работа почек.

Особенно внимательно необходимо следить за состоянием младенцев и пожилых людей.

Маленькие дети ещё не способны самостоятельно сообщить о жажде, а у пожилых людей с возрастом чувство жажды может ослабевать.

Почему слишком много воды тоже опасно?

Чрезмерное употребление жидкости также может представлять угрозу здоровью.

Если за короткое время выпить очень большое количество воды, почки могут не успеть вывести её избыток.

В результате концентрация натрия в крови способна снизиться до опасного уровня. Такое состояние называется гипонатриемией.

Из-за нарушения баланса электролитов вода начинает поступать внутрь клеток, вызывая их набухание. Особенно опасно, когда это происходит с клетками головного мозга.

Состояние, которое иногда называют водной интоксикацией, может сопровождаться тошнотой, рвотой, головной болью и мышечной слабостью.

В тяжёлых случаях возможны спутанность сознания, судороги, потеря сознания и даже угроза жизни.

Риск особенно высок при длительных спортивных нагрузках, если человек за короткое время выпивает чрезмерное количество жидкости.

Некоторые заболевания почек, сердца и печени, а также определённые лекарственные препараты тоже могут повышать вероятность подобных осложнений.

Поэтому главная задача — не пить как можно больше воды, а поддерживать количество потребляемой жидкости в соответствии с потребностями организма.

Когда воды требуется больше обычного?

Рекомендуемые суточные нормы служат ориентиром, но в определённых ситуациях потребность в жидкости возрастает.

Например, дополнительная жидкость может потребоваться:

в жаркую погоду;

при повышенной температуре тела;

во время интенсивных физических нагрузок;

при рвоте или диарее;

при повышенном потоотделении.

При этом людям с некоторыми хроническими заболеваниями врач, наоборот, может рекомендовать ограничить потребление жидкости.

Какие напитки лучше всего подходят для поддержания водного баланса?

Основную часть суточной потребности в жидкости желательно покрывать обычной питьевой водой.

Для этого подходят как качественная водопроводная вода, соответствующая санитарным требованиям, так и бутилированная минеральная вода.

Газированная вода увлажняет организм не хуже негазированной, поэтому выбор между ними в основном зависит от личных предпочтений.

Однако не только вода помогает поддерживать водный баланс.

Чай и кофе. Фруктовые и травяные чаи без добавления сахара могут стать хорошей альтернативой обычной воде. Чёрный и зелёный чай, а также кофе тоже учитываются в общем суточном количестве жидкости.

При умеренном употреблении их мочегонный эффект не приводит к такой потере жидкости, которая сводила бы на нет поступление воды. Тем не менее важно следить за общим количеством кофеина.

Молоко и растительные напитки. Молоко и растительные напитки без добавленного сахара также содержат воду. Кроме того, в зависимости от состава они могут обеспечивать организм полезными питательными веществами.

Супы. Овощные и другие супы тоже помогают восполнять запасы жидкости.

Овощи и фрукты. Огурцы, помидоры, арбузы, апельсины и другие продукты с высоким содержанием воды вносят свой вклад в ежедневное потребление жидкости.

Главное — соблюдать баланс

Не существует одной универсальной нормы, которая одинаково подходила бы каждому человеку.

Рекомендации EFSA помогают ориентироваться в потребностях организма, однако фактическое количество необходимой жидкости зависит от возраста, здоровья, образа жизни и внешних условий.

Самое важное — не заставлять себя пить как можно больше, а обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, избегая как обезвоживания, так и чрезмерного потребления воды.