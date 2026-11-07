Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании 13-летнего Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске. По словам шоумена, мальчик увлечён баскетболом и музыкой, но отец установил для него строгое правило.

43-летний Дмитрий Шепелев в интервью изданию «Телепрограмма» рассказал об интересах сына и объяснил, почему Платон пока не стремится к публичности, несмотря на уже имеющийся опыт съёмок в кино.

Подросток успел попробовать себя в качестве актёра, появившись в небольшом эпизоде второго сезона сериала «Плакса». Причём роль оказалась близка его реальной жизни: в то время Платон активно увлекался игрой на электрогитаре.

По словам Шепелева, сын остался доволен съёмками, однако повышенное внимание к своей персоне ему не понравилось.

«Платону понравился этот опыт. И когда мы с ним обсуждаем приглашения в кино сейчас, он говорит, что ему некомфортно внимание, и он не хочет этого повторять», — рассказал телеведущий.

Музыка по-прежнему занимает важное место в жизни мальчика. Однако ещё серьёзнее он увлёкся баскетболом и готов часами тренироваться, совершенствуя навыки владения мячом.

При этом отец дал понять, что спортивные достижения не должны мешать образованию.

«У меня есть одно условие. Сначала — учёба, а потом баскетбол. На этом и стоит», — подчеркнул Шепелев в интервью «Телепрограмме».