Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«У меня есть одно условие»: Дмитрий Шепелев рассказал, что запрещает сыну Жанны Фриске 0 197

Люблю!
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дмитрий Шепелев.
ФОТО: Instagram

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании 13-летнего Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске. По словам шоумена, мальчик увлечён баскетболом и музыкой, но отец установил для него строгое правило.

43-летний Дмитрий Шепелев в интервью изданию «Телепрограмма» рассказал об интересах сына и объяснил, почему Платон пока не стремится к публичности, несмотря на уже имеющийся опыт съёмок в кино.

Подросток успел попробовать себя в качестве актёра, появившись в небольшом эпизоде второго сезона сериала «Плакса». Причём роль оказалась близка его реальной жизни: в то время Платон активно увлекался игрой на электрогитаре.

По словам Шепелева, сын остался доволен съёмками, однако повышенное внимание к своей персоне ему не понравилось.

«Платону понравился этот опыт. И когда мы с ним обсуждаем приглашения в кино сейчас, он говорит, что ему некомфортно внимание, и он не хочет этого повторять», — рассказал телеведущий.

Музыка по-прежнему занимает важное место в жизни мальчика. Однако ещё серьёзнее он увлёкся баскетболом и готов часами тренироваться, совершенствуя навыки владения мячом.

При этом отец дал понять, что спортивные достижения не должны мешать образованию.

«У меня есть одно условие. Сначала — учёба, а потом баскетбол. На этом и стоит», — подчеркнул Шепелев в интервью «Телепрограмме».

×
#образование #интервью #телевидение #баскетбол #музыка #семья #воспитание #Жанна Фриске
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избавиться от катышков: советы по уходу за одеждой
Изображение к статье: Женское здоровье после 45
Изображение к статье: Блюдо из лосося
Изображение к статье: Эффективные домашние средства для удаления пятен: как избавиться от сложных загрязнений?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Муцениеце и Прилучный
Lifenews
Изображение к статье: Томас Маркл
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Курсы латышского языка
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
1
Изображение к статье: Томас Маркл. Shutterstock.
ЧП и криминал
Изображение к статье: баскетболистки
Спорт
Изображение к статье: Муцениеце и Прилучный
Lifenews
Изображение к статье: Томас Маркл
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Курсы латышского языка
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео