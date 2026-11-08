Женщины всё чаще ценят в партнёрах эмоциональную открытость, поддержку и готовность строить равноправные отношения, а не стремление доминировать. Однако многие мужчины по-прежнему испытывают давление общества, которое требует от них быть лидерами и всегда брать инициативу на себя.

Образ уверенного мужчины, который самостоятельно принимает все решения, контролирует ситуацию и играет главную роль в отношениях, постепенно теряет привлекательность в глазах женщин. На первый план выходят другие качества: умение слушать, эмоциональная открытость и готовность поддерживать партнёршу.

Об этом сообщает британское издание Mirror, ссылаясь на результаты опроса, проведённого сервисом знакомств Chyrpe. Платформа специализируется на отношениях, в которых женщина может занимать ведущую позицию.

Женщины больше не ищут «альфа-самцов»

Согласно результатам опроса, 70% женщин предпочитают мужчин, которые готовы оказывать поддержку, открыто говорить о своих чувствах и спокойно относятся к тому, что партнёрша берёт инициативу в свои руки.

При этом 53% участниц признались, что не стали бы специально искать для отношений так называемого альфа-самца.

Традиционно маскулинные черты оказались значительно менее востребованными. Лишь 3% женщин назвали привлекательным стремление мужчины контролировать партнёршу, 6% предпочли доминирование, а 14% — напористость.

Впрочем, результаты отражают мнения участниц конкретного опроса и не обязательно характеризуют предпочтения всех женщин. В публикации не приводятся размер выборки и подробная методология исследования.

Почему мужчины до сих пор боятся потерять роль лидера?

Несмотря на изменение представлений об идеальных отношениях, мужчины продолжают сталкиваться с традиционными ожиданиями общества.

Трое из десяти опрошенных мужчин признались, что друзья высмеивали их, если они не брали на себя ведущую роль в отношениях.

Ещё 33% сообщили о давлении со стороны социальных сетей, где доминирование и контроль нередко преподносятся как обязательные признаки мужественности.

Эксперт по отношениям сервиса Chyrpe Джиджи Энгл считает, что результаты опроса свидетельствуют об изменении представлений о привлекательности.

По её словам, мужчинам часто навязывают убеждение, что для успеха в личной жизни необходимо быть доминантными. Женщинам же традиционно отводится пассивная роль — ждать инициативы и позволять мужчине руководить отношениями.

Однако всё больше женщин хотят самостоятельно определять, как будет складываться их личная жизнь.

Для одних это означает равноправное распределение обязанностей и ответственности, для других — возможность чаще принимать решения и проявлять инициативу. Главное, чтобы выбранная модель отношений устраивала обоих партнёров.

Какие качества женщины действительно ценят в мужчинах?

Опрос выявил заметную разницу между тем, что женщины считают важным в партнёре, и тем, насколько хорошо мужчины понимают эти ожидания.

Качество Женщины, которые его ценят Мужчины, считающие его важным для женщин Поддержка 66% 53% Верность 65% 52% Доброта 65% 47% Умение слушать 52% 43%

Таким образом, мужчины нередко недооценивают значение эмоциональных качеств, которые женщины хотели бы видеть в своих партнёрах.

Особенно заметна разница в отношении доброты: её считают важной 65% женщин, но лишь 47% мужчин предполагают, что это качество действительно привлекает партнёрш.

Впрочем, исследование не означает, что все мужчины плохо понимают эмоциональные потребности женщин. Оно лишь показывает различия в ответах участников опроса.

Почему «альфа-самцы» привлекательны в кино, но не в жизни?

Отдельная часть исследования была посвящена доминантным мужским персонажам, которых часто можно увидеть в фильмах и сериалах.

Оказалось, что привлекательность таких героев на экране далеко не всегда означает желание построить отношения с похожим мужчиной в реальности.

Так, 55% опрошенных женщин согласились с тем, что альфа-самцы привлекательны преимущественно в вымышленных историях.

Ещё 64% считают, что в реальной жизни отношения с подобным партнёром нередко становятся односторонними: его желания и потребности оказываются важнее интересов женщины.

Джиджи Энгл также выделила три распространённых заблуждения о романтических отношениях.

Первое — мужчина всегда обязан делать первый шаг.

Второе — именно мужчина должен руководить отношениями и принимать основные решения.

Третье — женщина, которая открыто говорит о своих желаниях и проявляет инициативу, якобы слишком требовательна или стремится всё контролировать.

По мнению эксперта, здоровые отношения вовсе не обязаны соответствовать традиционным представлениям о мужских и женских ролях.

Гораздо важнее открытое общение, взаимное уважение, доверие и готовность обоих партнёров договариваться о совместной жизни.

Образ властного и доминирующего мужчины постепенно уступает место другому идеалу — партнёру, который умеет поддерживать, слушать, проявлять заботу и уважать самостоятельность женщины.