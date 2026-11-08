Узнайте, как самостоятельно изготовить натуральные ароматизаторы для дома, которые наполнят ваше пространство приятным ароматом, украсят интерьер и поднимут настроение.

Если у вас аллергия на бытовую химию или вы просто не хотите дышать синтетическими ароматическими композициями из магазина, этот материал для вас! Мы расскажем, как всего за 5 минут из доступных продуктов можно создать экологичные ароматные средства для дома.

Аромавода

Для воздуха в доме

Возьмите любой диффузор, налейте теплую воду, добавьте несколько капель любимого натурального аромамасла и распылите в воздух, на тюль, мебель, декоративные подушки и другие поверхности.

* Рецепт 1-й: 30 капель аромамасла на 100 мл воды.

* Рецепт 2-й: лимон и розмарин

Возьмите сотейник, налейте стакан воды и поставьте на огонь. Нарежьте лимон кружочками и добавьте веточку розмарина (или эфирное масло розмарина). Доведите воду до кипения, убавьте огонь и «тушите» 2 часа. Когда вода остынет, перелите ее во флакон с распылителем и используйте как аромаводу.

Аромасалфетки

* Для стирки текстиля

Снимите чехлы с декоративных подушек, шторы и пледы, так как они чаще всего впитывают неприятные запахи. Перед стиркой положите в барабан хлопчатобумажную салфетку с 10 каплями аромамасла. После стирки вещи приобретут великолепный легкий аромат и станут более мягкими.

Аромаутюг

* Для постельного белья

Налейте в утюг не просто обычную воду, а воду с 8–10 каплями аромамасла — процесс глажки станет легче, а белье приобретет шлейф любимого аромата.

Аромасода

* Для уборки дома

Вместо «химии», на которую у многих аллергия, используйте соду для уборки — это дешево, эффективно и практично.

Рецепт: возьмите 10 капель аромамасла на 100 г соды, перемешайте и пересыпьте в бутылку. Наденьте на нее колпачок из фольги, проделайте дырочки и аккуратно рассыпьте получившийся порошок на мягкие поверхности — ковры, мебель. Дайте соде впитать грязь и запахи, а через полчаса тщательно пропылесосьте. Сода прекрасно абсорбирует все лишнее, а аромамасло оставляет приятный аромат.

Аромапылесос

* Для нейтрализации специфического запаха

Чтобы удалить специфический неприятный запах из пылесоса во время уборки, смочите ватный диск аромамаслом, засосите его трубкой пылесоса и наслаждайтесь приятными ароматами во время уборки.

Аромашвабра

* Для уборки пола

Перед мытьем полов капните в воду масло лаванды — поверхности при такой уборке не только освежаются и ароматизируются, но и дезинфицируются.

Рецепт: на 5 л воды вам понадобится:

примерно 10 капель масла лаванды;

5 капель масла чайного дерева;

30 мл столового уксуса.

Сашэ

* Для шкафа

Возьмите любые мешочки с ленточками (например, для упаковки подарков) из легкой ткани, наполните их рисом, чаем, высушенными лепестками цветов, шишками и т. д., и капните несколько капель любимого аромамасла. Положите в шкаф и наслаждайтесь ароматами.

Ароматизаторы

* Для холодильника

Неприятные запахи в холодильнике можно убрать с помощью соды: насыпьте в баночку без крышки немного соды с 5-6 каплями лимонного или апельсинового масла — такая смесь прекрасно поглотит все неприятные запахи.

* Для слива раковины

Чтобы удалить неприятные запахи из стока кухонной мойки, капните туда немного эфирного масла и залейте горячей водой. Такую процедуру можно проводить раз в два дня.

Бамбуковый диффузор

* Для любой комнаты

Возьмите красивую бутылочку, в качестве базового масла используйте детское — налейте его в бутылочку. Далее добавьте 25–30 капель эфирного масла. Букет зависит от ваших пожеланий — хотите ли вы бодрости, покоя, уюта или огненных страстей. Опустите бамбуковые палочки в раствор — диффузор готов! Он будет не только ароматизировать интерьер, но и украшать его.

Кофейная свеча

* Для интерьера гостиной

Насыпьте в небольшую красивую пиалу зерна кофе и зажгите чайную свечу: она нагревает зёрна и распространяет по комнате божественный кофейный аромат.

Аромабомбочки

* Для ванной

Бомбочки для поддержания свежести воздуха в санузле сделать очень легко: смешайте соду и лимонную кислоту, добавьте перекись водорода и постепенно добавляйте уксус. Следите, чтобы смесь не получилась жидкой. Распределите по силиконовым формочкам для льда. С помощью обычной акварели или пищевых красителей можно сделать оттенки. Потом эти бомбочки можно поместить в банку и открывать для ароматизации воздуха.

Войлочный ароматизатор

* Для любого помещения

Очень простой и практичный ароматизатор можно сделать из войлочных кружочков — наклеек для ножек мебели. Приклейте этот кружок куда угодно — например, на заднюю стенку консоли в гостиной или дивана, — и капните на него любимое аромамасло.