На вашем столе или в шкафу для специй, вероятно, стоит солонка — самая популярная приправа для еды. Соль является одним из пяти основных вкусов, которые различают люди, наряду с горьким, сладким, кислым и умами, который присутствует в кофе, сырах и соевом соусе.

Использование соли не по назначению: полезные лайфхаки

Соль на протяжении веков была ценным товаром, использовавшимся для различных целей — от валюты до консервирования продуктов. Это один из самых доступных продуктов в магазине, и его можно применять вместо дорогих средств, как советует aussiedlerbote.

В саду

Уничтожение ядовитого плюща. Крепкий раствор соленой воды поможет избавиться от ядовитого плюща. Смешайте 1 чашку соли с примерно 4 литрами воды и полейте листья и стебли растения с помощью садового опрыскивателя.

Отпугивание муравьев. Чтобы предотвратить размножение муравьев в саду, посыпьте обычной поваренной солью места их скопления. Это также можно сделать и в доме, пометив солью их тропы.

Избавление от капустных паразитов. Для борьбы с паразитами, поедающими капусту, брокколи и цветную капусту, посыпьте их смесью из 1 стакана муки и 1/2 стакана соли утром или вечером, когда листья влажные от росы.

Для уборки

Удаление ржавчины. Сделайте пасту из 6 столовых ложек соли и 2 столовых ложек сока лимона или лайма. Нанесите ее на заржавевшие участки с помощью сухой тряпки, затем тщательно промойте и высушите.

Очищение пятен от кофе. В кофейник добавьте смесь из 1 чашки колотого льда, 1 столовой ложки воды и 4 чайных ложек соли. Перемешайте и ополосните кофейник этой смесью, затем вымойте как обычно. Также можно отбелить чашки.

Уборка духовки и плиты. Липкие пятна на духовке и плите легче удалить, посыпав их солью. Оставьте соль на пятне до тех пор, пока она не «задеревенеет», чтобы ее можно было поднять лопаткой. Использование смеси соли и корицы усилит эффект — оставьте ее на пятне на пять минут, затем вытрите.

Дезинфекция холодильника. Насыпьте равное количество соли и пищевой соды на влажную губку и протрите внутреннюю поверхность холодильника.

Удаление пятен от вина. Посыпьте пятно кошерной солью и оставьте на две-три минуты, затем промойте холодной водой.

Смывание разводов от воды. Чтобы избавиться от «водяных знаков» на дереве, используйте пасту из 1 чайной ложки соли и нескольких капель воды. Мягкой тканью аккуратно втирайте пасту в пятно, пока оно не исчезнет. После этого обработайте поверхность полиролью для мебели.

Использование соли для ухода и красоты

Отшелушивание кожи. Соль — отличный скраб для кожи. После душа, пока кожа еще влажная, насыпьте соль на руки и мягко потрите ею кожу, чтобы удалить омертвевшие частички и улучшить кровообращение. Лучше всего использовать морскую соль.

Успокаивайте зудящую кожу. Соленая вода может помочь снять зуд. Просто добавьте 1 чашку поваренной или морской соли в ванну.

Отбеливание зубов. Не тратьте деньги на дорогие средства для отбеливания зубов. Сделайте свое собственное из морской соли. Это натуральный продукт, который бережно удаляет пятна с эмали. Чистите зубы солью раз в неделю.