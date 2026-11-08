53-летняя актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками новым снимком со своим супругом, режиссёром Андреем Кончаловским. Пара провела время в атмосферном ресторане в Италии.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже почти 30 лет. Несмотря на публичность обоих супругов, актриса нечасто делится фотографиями их совместного отдыха. Поэтому новый кадр, опубликованный в её социальных сетях, привлёк внимание поклонников.
На снимке Высоцкая и Кончаловский запечатлены со спины в уютной обстановке. Судя по другим публикациям актрисы, супруги посетили небольшой ресторан в итальянском городке Беттолле.
Заведение расположено на первом этаже старинного фермерского дома XVIII века и оформлено в традиционном тосканском стиле.
Юлия активно ведёт социальные сети, где публикует кулинарные рецепты, рассказывает о творческих проектах и иногда показывает моменты личной жизни.
Напомним, в августе Андрей Кончаловский отметил 89-летие. По случаю дня рождения мужа актриса опубликовала трогательное поздравление, назвав режиссёра своей главной опорой и самым близким другом.
История отношений Высоцкой и Кончаловского началась в конце 1990-х годов. Супруги воспитали двоих детей — дочь Марию и сына Петра. Как ранее сообщал bb.lv, недавно стало известно, что в их семье появилась ещё одна девочка: пара удочерила ребёнка по имени Соня.
Несмотря на многолетний брак, Юлия и Андрей продолжают находить время для совместных путешествий и тихих семейных вечеров вдали от посторонних глаз.
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