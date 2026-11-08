Питомцы приносят радость, но также и шерсть, грязь и другие загрязнения. Как эффективно убирать, чтобы поддерживать чистоту и здоровье в доме? Эксперты лаборатории Dyson делятся полезными советами для владельцев домашних животных.

Шерсть домашних животных растет циклами: достигая определенной длины, волоски выпадают, освобождая место для новой шерсти. Фаза роста у животных длится по-разному в зависимости от сезона. Например, некоторые породы собак, такие как немецкие овчарки, колли и самоеды, сбрасывают больше шерсти весной и осенью, переходя с зимнего на летний мех. Поэтому в определенное время года в доме появляется больше шерсти.

Помимо видимой шерсти и остатков пищи, домашние питомцы приносят множество микрозагрязнителей, невидимых невооруженным глазом. Это может быть перхоть, частички кожи, которые любят пылевые клещи, а также частицы высохшей слюны, мочи и фекалий, которые оседают на различных поверхностях. Эти загрязнения могут переноситься по воздуху вместе с домашней пылью и оседать в мягких покрытиях, таких как ковры и подушки.

Убирайтесь регулярно

Если в доме живут двое взрослых работающих людей, уборка может проводиться раз в неделю, а затем поддерживать чистоту можно с минимальными затратами времени. Однако с питомцем, особенно во время линьки, уборка должна проводиться чаще — каждые два дня. Важно уделять внимание углам и укромным местам, где животные могут прятаться и оставлять еду.

Как сделать дом безопасным для здоровья, продолжая жить с питомцем? Вот восемь полезных советов:

1. Вычесывайте питомца

Регулярное вычесывание поможет уменьшить количество шерсти, которую питомец разносит по дому. Делайте это в одном и том же месте, а затем пылесосьте там, используя мини-электрощетку для удаления волос и чешуек кожи.

2. Убирайтесь сверху вниз

Начинайте уборку с верхних поверхностей и постепенно переходите к полу. Не забывайте про мягкую мебель, на которой могут оставаться шерсть и аллергены. Мини-электрощетка поможет очистить труднодоступные места.

3. Стирайте подстилки и чехлы

Стирайте подстилки и лежанки питомца при температуре 60 °C, чтобы избавиться от аллергенов и микроскопических частиц кожи. После стирки не забывайте убирать шерсть из барабана стиральной машины.

4. Пылесосьте медленно

Медленное пылесошение позволяет лучше удалить глубоко забившуюся шерсть.

5. Используйте специальные насадки

Некоторые пылесосы имеют насадки с щетинками, которые помогают «отслаивать» шерсть с поверхностей. В некоторых случаях можно использовать валик для сбора ворса, но он не удалит частицы кожи.

6. Пылесосьте часто

Регулярное пылесошение поможет предотвратить накопление шерсти и пыли. Важно уделять внимание как полу, так и мягкой мебели.

7. Пылесосьте в разных направлениях

Пройдитесь пылесосом по ковру в разных направлениях, чтобы собрать больше шерсти. Двух-трех подходов обычно достаточно.

8. Используйте латексные перчатки

Наденьте латексные перчатки и проведите ими по поверхности мебели — шерсть прилипнет к перчаткам. Промойте их в воде и продолжайте уборку.

Содержите в чистоте места питомцев

Подстилки, домики и клетки питомцев нуждаются в регулярной очистке, чтобы избежать неприятных запахов. Миски для еды следует мыть после каждого использования, а кошачий туалет — регулярно менять наполнитель и мыть лоток.

Важно также следить за аквариумом, который нужно чистить от остатков и налета, используя только чистую воду.

Полезные советы для поддержания чистоты

У входа в квартиру можно положить мягкий коврик для задерживания влаги. Грязные лапы можно вытирать специальным полотенцем, которое держите у двери. Если на улице много грязи, возможно, придется мыть питомца в ванной.

Также стоит подумать о комбинезоне для собаки из непромокаемых тканей, который защитит от грязи и холода. Регулярно проверяйте шерсть питомцев на наличие блох и других паразитов, используя аптечные средства.

Поддерживать чистоту в доме с питомцами — задача непростая, но с правильным подходом и регулярной уборкой это вполне осуществимо.