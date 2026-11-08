Все больше женщин выбирают оставлять серебристые пряди, но не всем нравится седина. Существует множество способов закрасить седину, важно подходить к этому вопросу стратегически.

В этой статье мы ответим на вопрос, что лучше: мелировать или закрашивать седину, вместе со специалистом.

Триша Косгроув, парикмахер-колорист

Есть варианты

Оптимальный результат окрашивания седых волос зависит от желаемого вида и покрытия.

* Сплошное окрашивание

Этот метод подходит, если вы хотите замаскировать каждый седой волос однородным оттенком, выбирая перманентную или полуперманентную краску.

* Выделение прядей

Этот вариант позволяет плавно смешать оттенки и избежать резких границ между цветом при отрастании корней. Стилист-парикмахер поможет подобрать оттенки и сделать ваши седые волосы мягкими и послушными.

Важный нюанс

Лучше всего закрашивают седину краски, используемые профессионалами в салонах, а не продукция из обычных магазинов.

Как часто нужно красить волосы, чтобы скрыть седину

Многие женщины закрашивают седые волоски дома с помощью подкрашивающих шампуней, что подходит, если седых волос немного.

Для полной перекраски лучше использовать салонную краску и опытного мастера.

Если седые волоски не очень заметны, покраску можно делать раз в месяц-два. Но если у вас темные волосы, а отрастающие корни белые, придется красить каждые 10–14 дней.

Чем седина отличается от обычных волос

Полностью седые волосы более грубые, так как фолликулы перестают производить цвет и кожное сало, что делает волосы мягкими. Это затрудняет проникновение домашнего красителя. Профессиональный колорист знает, как выбрать подходящую краску по цвету и качеству.

Распространенная ошибка женщин 40+ - это выбор слишком темного оттенка для закрашивания седины. Важно помнить, что с потерей пигмента волосы и кожа бледнеют, поэтому стоит выбирать более мягкий цвет.

Профессиональные парикмахеры разбираются в химии, и это то, с чем большинство людей не могут справиться сами, а корректирующее окрашивание может быть дорогим.

Если вы не уверены, какой метод окраски лучше для вас, вот краткий обзор трех популярных решений.

Полное закрашивание седины

Для этого нужна краска с пометкой «перманентная краска для седых волос», доступная в салонах. Эти формулы обеспечивают стопроцентное закрашивание седины и осветление на один уровень.

Полуперманентное закрашивание седины

Для длительного, но не постоянного результата можно выбрать полуперманент. Эти краски без аммиака обеспечивают временное изменение цвета за 20 минут, результаты сохраняются от 4 до 6 недель.

Временное покрытие

Если вы не можете посещать салон каждый раз, когда проявляется седина, есть временные решения, такие как консилеры. Они доступны в разных оттенках и обеспечивают быстрое и естественное закрашивание, которое сохраняется до следующего мытья головы.

Самые удачные оттенки для закрашивания седины

Специалисты рекомендуют выбирать нейтральные оттенки, которые легче всего смешать с сединой и поддерживать в течение долгого времени. Вот топ самых удачных вариантов:

- карамельный блонд

- белый блонд

- мягкий блонд

- серебро

- балаяж

- лавандовый серый

- темно-пепельно-серый

- грибной коричневый

- кофейный

- шоколадный мусс

- светлая медь

Будьте бдительны!

Яркий белый блонд легко смешивается с отросшими седыми волосами, но для достижения такого цвета потребуется несколько сеансов обесцвечивания с профессиональным колористом и использование восстанавливающих масок.

Темные оттенки тоже требуют ухода, но не столь интенсивного.