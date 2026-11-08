Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой цвет лучше всего маскирует седину: советы специалиста 0 122

Люблю!
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой цвет лучше всего маскирует седину: советы специалиста

Все больше женщин выбирают оставлять серебристые пряди, но не всем нравится седина. Существует множество способов закрасить седину, важно подходить к этому вопросу стратегически.

 

В этой статье мы ответим на вопрос, что лучше: мелировать или закрашивать седину, вместе со специалистом.

Триша Косгроув, парикмахер-колорист

Есть варианты

Оптимальный результат окрашивания седых волос зависит от желаемого вида и покрытия.

* Сплошное окрашивание

Этот метод подходит, если вы хотите замаскировать каждый седой волос однородным оттенком, выбирая перманентную или полуперманентную краску.

* Выделение прядей

Этот вариант позволяет плавно смешать оттенки и избежать резких границ между цветом при отрастании корней. Стилист-парикмахер поможет подобрать оттенки и сделать ваши седые волосы мягкими и послушными.

Важный нюанс

Лучше всего закрашивают седину краски, используемые профессионалами в салонах, а не продукция из обычных магазинов.

 

depositphotos - https://ru.depositphotos.com/

 

Как часто нужно красить волосы, чтобы скрыть седину

Многие женщины закрашивают седые волоски дома с помощью подкрашивающих шампуней, что подходит, если седых волос немного.

Для полной перекраски лучше использовать салонную краску и опытного мастера.

Если седые волоски не очень заметны, покраску можно делать раз в месяц-два. Но если у вас темные волосы, а отрастающие корни белые, придется красить каждые 10–14 дней.

Чем седина отличается от обычных волос

Полностью седые волосы более грубые, так как фолликулы перестают производить цвет и кожное сало, что делает волосы мягкими. Это затрудняет проникновение домашнего красителя. Профессиональный колорист знает, как выбрать подходящую краску по цвету и качеству.

Распространенная ошибка женщин 40+ - это выбор слишком темного оттенка для закрашивания седины. Важно помнить, что с потерей пигмента волосы и кожа бледнеют, поэтому стоит выбирать более мягкий цвет.

Профессиональные парикмахеры разбираются в химии, и это то, с чем большинство людей не могут справиться сами, а корректирующее окрашивание может быть дорогим.

Если вы не уверены, какой метод окраски лучше для вас, вот краткий обзор трех популярных решений.

 

-

 

Полное закрашивание седины

Для этого нужна краска с пометкой «перманентная краска для седых волос», доступная в салонах. Эти формулы обеспечивают стопроцентное закрашивание седины и осветление на один уровень.

Полуперманентное закрашивание седины

Для длительного, но не постоянного результата можно выбрать полуперманент. Эти краски без аммиака обеспечивают временное изменение цвета за 20 минут, результаты сохраняются от 4 до 6 недель.

 

-

 

Временное покрытие

Если вы не можете посещать салон каждый раз, когда проявляется седина, есть временные решения, такие как консилеры. Они доступны в разных оттенках и обеспечивают быстрое и естественное закрашивание, которое сохраняется до следующего мытья головы.

Самые удачные оттенки для закрашивания седины

Специалисты рекомендуют выбирать нейтральные оттенки, которые легче всего смешать с сединой и поддерживать в течение долгого времени. Вот топ самых удачных вариантов:

- карамельный блонд

- белый блонд

- мягкий блонд

- серебро

- балаяж

- лавандовый серый

- темно-пепельно-серый

- грибной коричневый

- кофейный

- шоколадный мусс

- светлая медь

Будьте бдительны!

Яркий белый блонд легко смешивается с отросшими седыми волосами, но для достижения такого цвета потребуется несколько сеансов обесцвечивания с профессиональным колористом и использование восстанавливающих масок.

Темные оттенки тоже требуют ухода, но не столь интенсивного.

 

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Использование соли не по назначению: 12 полезных лайфхаков
Изображение к статье: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский.
Изображение к статье: Цвет для каждого знака зодиака
Изображение к статье: Бытовые приборы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ароматизаторы для дома, которые легко сделать своими руками
Люблю!
Изображение к статье: Аптекарь и покупатель
Наша Латвия
Изображение к статье: Кулбергс с сыном
Политика
2
Изображение к статье: Подозрительные объявления
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Молодежный сленг победил: словом 2026 года признали выражение с неожиданным смыслом
Культура &
1
Изображение к статье: Орхидея
Люблю!
Изображение к статье: Ароматизаторы для дома, которые легко сделать своими руками
Люблю!
Изображение к статье: Аптекарь и покупатель
Наша Латвия
Изображение к статье: Кулбергс с сыном
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео