Привычка добавлять ломтик лимона в чай, воду или коктейль может иметь неожиданные последствия. Специалисты обратили внимание на химические вещества, которыми обрабатывают кожуру цитрусовых для продления срока хранения. Некоторые из этих соединений вызывают опасения из-за потенциального воздействия на здоровье.

Как сообщает британское издание The Independent, поводом для обсуждения стали фотографии этикеток цитрусовых, продающихся в крупных британских супермаркетах. На упаковках были перечислены химические вещества, применяемые после сбора урожая, а в отдельных случаях содержалось предупреждение о непригодности кожуры для употребления в пищу.

Публикация в Instagram вызвала бурную реакцию. Более 11 тысяч пользователей оставили комментарии, многие из которых выражали удивление и обеспокоенность использованием химических средств при обработке фруктов.

Чем обрабатывают цитрусовые?

Для защиты лимонов, лаймов и апельсинов от плесени и порчи во время хранения и транспортировки производители могут применять специальные фунгициды.

В частности, на упаковках лаймов были указаны азоксистробин и флудиоксонил.

На этикетках апельсинов встречались имазалил, 2-фенилфенол, тиабендазол, пириметанил и флудиоксонил.

Кроме того, некоторые цитрусовые покрывают воском E903, который помогает сохранить привлекательный внешний вид фруктов и уменьшить потерю влаги.

Подобные методы обработки используются в пищевой промышленности уже десятилетиями. Однако некоторые применяемые вещества вызывают вопросы у организаций, занимающихся изучением воздействия пестицидов на здоровье человека.

Какие вещества вызывают опасения?

По данным британской организации Pesticide Action Network UK (PAN UK), ряд химических соединений, используемых для обработки цитрусовых, обладает потенциально опасными свойствами.

Особое внимание специалисты обращают на имазалил, 2-фенилфенол, тиабендазол и пириметанил.

В частности, в отношении некоторых из этих веществ обсуждаются возможные канцерогенные свойства, влияние на развитие организма и работу эндокринной системы.

При этом специалисты подчёркивают, что потенциальная опасность вещества не означает, что любой контакт с ним обязательно причинит вред. Реальный риск зависит от количества вещества, продолжительности воздействия и других факторов.

Руководитель отдела политики PAN UK Ник Моул объяснил, что основная причина использования фунгицидов после сбора урожая заключается в необходимости обеспечить длительное хранение и транспортировку фруктов.

По его словам, химическая обработка зачастую обходится дешевле альтернативных методов.

Существуют и другие способы сохранения цитрусовых, включая охлаждение, применение натуральных растительных экстрактов, например масла мяты колосистой, и биологических средств защиты.

Почему особое внимание уделяют кожуре?

Большинство средств, применяемых после сбора урожая, наносятся непосредственно на поверхность цитрусовых.

Поэтому остаточные количества химических веществ могут сохраняться на кожуре даже после транспортировки и поступления фруктов в продажу.

Это особенно важно для тех, кто использует лимонную или апельсиновую цедру при приготовлении выпечки, десертов и напитков.

Например, если положить в чай или коктейль дольку лимона вместе с кожурой, часть находящихся на её поверхности веществ потенциально может попасть в напиток.

Однако это не означает, что употребление такого напитка обязательно представляет опасность для здоровья. В Великобритании и Европейском союзе действуют нормативы, ограничивающие допустимое содержание остатков пестицидов в продуктах питания.

Тем не менее специалисты рекомендуют внимательно изучать маркировку фруктов, особенно если предполагается употреблять кожуру.

Можно ли полностью избежать химической обработки?

Представитель Soil Association Certification Сара Гетевей отмечает, что использование лайма в напитках или выпечке само по себе не должно становиться поводом для беспокойства.

Однако покупатели, стремящиеся сократить контакт с синтетическими пестицидами, могут выбирать органические цитрусовые.

При их выращивании и обработке после сбора урожая действуют ограничения на применение синтетических средств защиты растений.

Вместе с тем органическая маркировка не гарантирует полного отсутствия любых загрязняющих веществ.

Как безопаснее использовать лимоны и апельсины?

Чтобы уменьшить вероятность попадания нежелательных веществ в пищу, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего необходимо внимательно читать этикетки, особенно если планируется использовать кожуру цитрусовых.

Фрукты рекомендуется тщательно мыть под проточной водой перед употреблением. Это позволяет удалить часть поверхностных загрязнений, хотя не гарантирует полного устранения остатков химических веществ.

Для приготовления блюд с цедрой желательно выбирать цитрусовые, кожура которых предназначена для пищевого использования.

Если на упаковке указано, что кожура непригодна для употребления, использовать её в кулинарии не следует.

Тем, кто хочет максимально ограничить контакт с некоторыми синтетическими пестицидами, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение органическим фруктам.

Таким образом, опасность может быть связана не с самим лимоном, а с веществами, которыми обработана его кожура. Отказываться от любимого чая с лимоном не обязательно, но перед использованием цитрусовых вместе с кожурой стоит обратить внимание на их происхождение и маркировку.