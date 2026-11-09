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Быстрый и вкусный суп из запеченной тыквы 0 61

Люблю!
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстрый и вкусный суп из запеченной тыквы

Сезон тыкв — отличное время, чтобы попробовать приготовить ароматный и сытный суп.

Тыква — это осенний плод, из которого готовят множество блюд: пироги, панкейки, каши и супы. Тыквенный суп — один из самых простых способов полюбить этот овощ. Он готовится быстро, требует немного ингредиентов, а результат получается вкусным, ароматным и очень нарядным. Ярко-оранжевый цвет супа обязательно поднимет настроение.

Обычно суп из тыквы готовят, отваривая ее, но известный кулинарный блогер из Одессы, пишущий под ником "Из Одессы с морковью", рекомендует попробовать сварить суп из запеченной тыквы — это поможет раскрыть ее вкус и аромат.

Суп-пюре из запеченной тыквы

Ингредиенты:

  • Тыква — 1,2-1,4 кг;
  • 1 средняя луковица;
  • 1 среднее яблоко (лучше кислое);
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. вустерского соуса (по желанию);
  • 1,3 л. куриного бульона (или овощного, можно сварить на воде);
  • 200 мл сливок (можно заменить кокосовым молоком);
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 100-150 гр. твердого сыра (чеддер, пармезан, грана падано или любой другой по вкусу);
  • Сушеный розмарин, тимьян, черный перец, щепотка сушеного чили, соль.

Разогрейте духовку до 210 градусов. Разрежьте тыкву на ломтики или пополам, если она небольшая. Выложите в форму для запекания, смажьте растительным маслом и слегка приправьте солью и перцем. Запекайте до мягкости, это займет около 45 минут. Затем достаньте тыкву и дайте ей остыть.

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В сотейнике растопите сливочное масло и добавьте нарезанный кубиками лук. Готовьте на среднем огне 5-6 минут, периодически помешивая. Затем добавьте очищенное и нарезанное кубиками яблоко. Готовьте на небольшом огне 10 минут, также помешивая. Добавьте измельченный чеснок, вустерский соус, травы и щепотку соли. Перемешайте.

Теперь займитесь тыквой: выскоблите мякоть и переложите в сотейник, добавляя бульон частями и каждый раз перемешивая. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Готовьте под крышкой около 15 минут. После этого превратите суп в пюре с помощью погружного блендера. Верните суп на огонь, влейте сливки, доведите до кипения и сразу выключите. Когда суп немного остынет, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте.

Готовый суп можно дополнить по вкусу: добавьте зажаренный до хруста бекон, тыквенные семечки или сухарики. Можно добавить немного оливкового масла или наслаждаться супом в чистом виде.

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