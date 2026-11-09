Большинство болезней, специфичных для животных, не передаются человеку, и наоборот. Однако существуют заболевания, о которых стоит знать, так как они могут быть опасны. В медицинской практике их называют зоонозами или зоонозными инфекциями.

Заразиться зоонозами можно различными способами: при близком контакте с кошкой, при укусе, а также при употреблении пищи или воды, загрязненной фекалиями или мочой животного. Важно помнить, что даже незначительное загрязнение может привести к заражению, например, если не помыть руки после уборки лотка, а затем съесть яблоко.

Дерматофитоз

Дерматофитоз (стригущий лишай, дерматофития) — это грибковое заболевание, которое поражает кожу, волосы и ногти как у человека, так и у животного. У кошек дерматофитоз встречается часто и является высококонтагиозным заболеванием, что означает, что больное животное может быстро заразить других.

* Проявление

На коже появляются воспаленные пятна с красным ободком, покрытые мелкими узелками, пузырьками и сухими чешуйками. На волосистой части могут образовываться облысевшие участки.

Если вы заметили такие симптомы у кошки, необходимо обратиться к ветеринару, чтобы избежать передачи инфекции другим животным и людям.

* Как лечить

Лечение включает использование медицинских шампуней, специальных антигрибковых составов и препаратов для перорального приема. Кошку следует держать на карантине, а ее игрушки и лежанки дезинфицировать. В помещении рекомендуется часто мыть полы и пылесосить, так как споры грибка могут выживать в окружающей среде до года.

Токсоплазмоз

Это инфекционное заболевание, вызываемое одноклеточным паразитом Toxoplasma gondii. Токсоплазмоз может развиваться в организме всех теплокровных существ, включая кошек и человека. Кошки могут подхватить паразита, убив и съев зараженное животное, и затем передать инфекцию людям.

Наиболее распространенный способ передачи токсоплазмы — через сырое или непрожаренное мясо, загрязненную воду или фекалии инфицированного животного.

Важно: невозможно заразиться токсоплазмозом от кошки, гладя ее или убирая ее лоток!

* Проявление

При первичном заражении у человека могут появляться симптомы, схожие с ОРВИ, но большинство людей переносят токсоплазмоз бессимптомно. У кошек могут возникнуть слабая диарея и потеря аппетита. Сложнее болезнь протекает у котят, детей, беременных женщин и пожилых людей — для них токсоплазмоз может быть опасен и даже привести к летальному исходу.

* Что делать

Не кормите домашних кошек сырым мясом, а при приготовлении пищи и уборке лотка используйте одноразовые резиновые перчатки.

Лямблиоз

Лямблиоз, известный как «диарея путешественников», вызывается паразитом Giardia intestinalis. Он попадает в организм человека орально-фекальным путем или через зараженную пищу и воду, поселяется в кишечнике и вызывает расстройства пищеварения. Если есть подозрение на лямблиоз, лечить нужно и человека, и кошку.

* Как лечить

Обычно достаточно одного курса антибиотиков для избавления от паразита. Рекомендуется усилить меры безопасности и гигиены: часто мыть руки и проводить уборку с дезинфицирующими растворами.

Болезнь кошачьих царапин

Эта острая бактериальная инфекция, известная также как фелиноз, передается преимущественно через укусы и царапины кошек. Возбудитель — бактерия Бартонелла, которую переносят блохи. Кошки могут расчесывать и лизать места укуса насекомого, распространяя инфекцию по организму. По статистике, 40% кошек заболевают лямблиозом в какой-то момент своей жизни.

* Что делать

У большинства животных болезнь проходит бессимптомно и без лечения. В редких случаях могут проявляться воспаление лимфоузлов, кожная сыпь и поражение глаз или нервной системы — в таких случаях может потребоваться лечение антибиотиками как для животного, так и для человека.

Бешенство

Возбудитель бешенства — нейротропный вирус, который может попасть в организм человека через слюну животных и, наоборот, заразить животное через слюну человека. В окружающей среде вирус быстро погибает: при температуре 50 градусов — примерно через час. Кошки очень восприимчивы к бешенству, которое поражает центральную нервную систему и почти всегда приводит к летальному исходу.

* Что делать

Для предотвращения распространения бешенства проводится обязательная вакцинация кошек. Даже если животное содержится в помещении, важно ежегодно делать прививки, так как вирус может попасть в квартиру на одежде, обуви и вместе с переносчиками, например, мышами.

Немедленно обратитесь к врачу, если вас укусила бродячая собака или кошка!