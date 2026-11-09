Всего две недели без кофе способны изменить не только привычный утренний ритуал, но и состав веществ, вырабатываемых кишечной микрофлорой. Учёные обнаружили, что отказ от популярного напитка влияет на активность некоторых бактерий, причём изменения начинаются довольно быстро.

Однако означает ли это, что жить без кофе полезнее? Результаты исследования оказались не столь однозначными.

Кофе давно изучают с точки зрения его влияния на сердце, нервную систему и качество сна. Но в последние годы исследователи всё больше внимания уделяют ещё одному вопросу: как этот напиток воздействует на триллионы микроорганизмов, населяющих кишечник человека.

Как сообщает испанское издание El Español, новое исследование, опубликованное в 2026 году в научном журнале Nature Communications, показало, что даже кратковременный отказ от кофе способен изменить некоторые показатели кишечной микробиоты.

Что произошло после двух недель без кофе

В исследовании приняли участие 62 человека. Половина из них — 31 доброволец — регулярно употребляла кофе, остальные 31 человек его не пили.

Сначала учёные сравнили состав кишечной микробиоты обеих групп. Затем любителям кофе предложили полностью отказаться от напитка на 14 дней.

После двухнедельного перерыва участники вновь начали пить кофе. В течение следующих 21 дня одни получали обычный напиток с кофеином, другие — кофе без кофеина.

При этом исследователи контролировали рацион добровольцев, чтобы уменьшить влияние других продуктов на результаты эксперимента.

Выяснилось, что отказ от кофе действительно сопровождался заметными изменениями в кишечнике.

Какие бактерии реагируют на кофе

Ещё до начала эксперимента учёные обнаружили различия между людьми, регулярно употребляющими кофе, и теми, кто обходится без него.

У любителей напитка чаще встречались бактерии родов Cryptobacterium и Eggerthella.

Кроме того, отличались концентрации некоторых веществ, образующихся в результате обменных процессов, в том числе индол-3-пропионовой кислоты, индол-3-карбоксальдегида и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

После 14 дней без кофе в образцах участников значительно снизилось содержание кофеина и продуктов его метаболизма — теофиллина и 1,7-диметилксантина.

Это было ожидаемо.

Но одновременно уменьшилась концентрация гиппуровой кислоты и увеличилось содержание индол-3-карбоксальдегида — вещества, связанного с деятельностью кишечных микроорганизмов.

Таким образом, отсутствие кофе повлияло не только на поступление кофеина в организм, но и на некоторые обменные процессы с участием кишечной микробиоты.

Кофе вернули в рацион — и изменения начались снова

Следующий этап исследования оказался особенно интересным.

После двухнедельного перерыва добровольцы вновь начали употреблять кофе — по четыре порционных пакетика растворимого напитка ежедневно.

Часть участников получала кофе с кофеином, остальные — без него.

Учёные зафиксировали новые изменения в кишечной микробиоте, причём некоторые из них наблюдались независимо от наличия кофеина.

Это означает, что на кишечные бактерии могут воздействовать и другие компоненты напитка.

Кофе содержит полифенолы, фенольные кислоты, меланоидины и множество других веществ. Некоторые из них достигают кишечника и участвуют в обменных процессах с микроорганизмами.

Поэтому влияние кофе на организм нельзя объяснить исключительно действием кофеина.

Учёные обнаружили необычную связь

Ранее исследование, опубликованное в Nature Microbiology, уже выявило связь между употреблением кофе и определёнными представителями кишечной микробиоты.

Проанализировав данные десятков тысяч человек, специалисты обнаружили особенно выраженную связь между кофе и бактерией Lawsonibacter asaccharolyticus.

Причём среди более чем 150 изученных продуктов кофе оказался одним из наиболее заметных по степени связи с присутствием определённых кишечных микроорганизмов.

Эти результаты подтверждают, что регулярное употребление напитка может быть важным фактором, влияющим на состав микробиоты.

Значит ли это, что кофе вреден для кишечника?

Не обязательно.

Исследователи подчёркивают, что изменение состава бактерий само по себе не означает ни улучшения, ни ухудшения здоровья.

Эксперимент не доказал, что микробиота людей, которые не пьют кофе, здоровее, чем у тех, кто употребляет его ежедневно.

Также не было установлено, что двухнедельный отказ от напитка приносит какую-либо конкретную клиническую пользу.

Более того, результаты оказались неоднозначными и в отношении психологического состояния участников.

До начала эксперимента постоянные потребители кофе демонстрировали более высокую импульсивность, эмоциональную реактивность и несколько худшие показатели памяти по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Во время отказа от напитка у некоторых участников улучшились показатели внимания и бдительности.

Однако после возвращения кофе в рацион — как обычного, так и без кофеина — исследователи зафиксировали снижение субъективно воспринимаемого стресса и некоторых симптомов депрессивного состояния.

Стоит ли отказываться от кофе на две недели?

Авторы исследования не предлагают всем любителям кофе немедленно отказаться от напитка.

Эксперимент проводился с участием сравнительно небольшой группы здоровых взрослых людей, поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на всё население.

Кроме того, пока неизвестно, как долго сохраняются обнаруженные изменения и какое влияние они могут оказывать на здоровье в перспективе нескольких лет.

Для ответа на эти вопросы необходимы более масштабные и продолжительные исследования.

Главный вывод учёных заключается в том, что кофе влияет не только на бодрость и сон. Он также участвует в сложных взаимодействиях между организмом человека и кишечными бактериями. И даже 14 дней без привычной чашки способны изменить некоторые из этих процессов.