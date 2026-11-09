Одним удача словно сама идёт в руки, другим приходится упорно трудиться, чтобы добиться желаемого. Астрологи и нумерологи считают, что это может зависеть от числа, в которое человек появился на свет. Какие даты рождения обещают везение в любви, деньгах и карьере?

Как пишет американское издание Parade, согласно астрологическим и нумерологическим представлениям, каждому числу рождения соответствует определённая планета. Одни планеты считаются покровителями удачи и благополучия, другие символизируют труд, терпение и необходимость преодолевать препятствия.

Эксперты составили своеобразный рейтинг дат рождения — от самых удачливых до тех, кому для достижения успеха приходится прикладывать больше усилий.

Чтобы найти себя в этом списке, достаточно знать число рождения — месяц и год учитывать не нужно.

1-е место. Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа

Планета-покровитель — Юпитер.

В астрологии Юпитер считается планетой большого счастья, расширения возможностей и процветания. Поэтому люди, родившиеся в эти дни, по мнению нумерологов, обладают особой способностью притягивать удачу.

Перед ними чаще открываются неожиданные возможности, а благоприятные обстоятельства складываются словно сами собой. Их оптимизм, щедрость и открытость помогают находить нужных людей и оказываться в нужном месте в нужное время.

Особенно благоприятными считаются путешествия, образование, карьерный рост и финансовые начинания. Иногда деньги или интересные предложения могут приходить совершенно неожиданно.

2-е место. Родившиеся 6, 15 и 24 числа

Планета-покровитель — Венера.

Венера символизирует любовь, красоту, удовольствие и материальное благополучие. Людям, появившимся на свет в эти даты, нумерологи обещают особенное везение в личной жизни и творчестве.

Их главным преимуществом считается природное обаяние. Они легко располагают к себе окружающих, умеют создавать приятную атмосферу и нередко добиваются успеха благодаря своим талантам.

Финансовые возможности могут открываться через любимое дело, творческие проекты или полезные знакомства. В любви таким людям, согласно астрологическим представлениям, особенно важно оставаться собой.

3-е место. Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа

Планета-покровитель — Солнце.

Солнце в астрологии связывают с энергией, уверенностью, лидерством и признанием.

Люди, родившиеся в эти дни, якобы притягивают удачу благодаря яркой индивидуальности и способности привлекать внимание. Они не боятся брать инициативу в свои руки и нередко оказываются в центре событий.

Особенно благоприятной для них считается профессиональная сфера. Успех может прийти через руководящие должности, публичную деятельность, собственные проекты и умение заявить о себе.

4-е место. Родившиеся 5, 14 и 23 числа

Планета-покровитель — Меркурий.

Главное оружие этих людей — интеллект, находчивость и умение общаться.

Меркурий считается планетой коммуникации, торговли, информации и быстрых решений. Поэтому родившимся в эти даты нумерологи приписывают способность находить выход даже из сложных ситуаций.

Удача приходит к ним через знакомства, переговоры, неожиданные предложения и удачные идеи. Особенно перспективными считаются бизнес, журналистика, торговля, путешествия и профессии, связанные с общением.

5-е место. Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа

Планета-покровитель — Луна.

Этих людей, согласно нумерологии, отличает развитая интуиция. Они способны тонко чувствовать настроение окружающих и замечать обстоятельства, на которые другие не обращают внимания.

Их удача связана прежде всего с эмоциональным интеллектом, семейными отношениями и умением доверять внутреннему голосу.

Однако есть важное условие: чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, необходимо научиться понимать собственные чувства и не позволять тревогам управлять решениями.

6-е место. Родившиеся 8, 17 и 26 числа

Планета-покровитель — Сатурн.

Сатурн символизирует дисциплину, ответственность и терпение. Поэтому людям, родившимся в эти даты, нумерологи не обещают лёгких побед.

Их успех обычно связывают с упорным трудом, последовательностью и умением строить долгосрочные планы.

Зато достигнутые результаты могут оказаться особенно прочными. Финансовая стабильность, профессиональный авторитет и материальное благополучие, согласно этим представлениям, нередко приходят к ним в зрелом возрасте.

7-е место. Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа

Планета-покровитель — Уран.

Уран считается планетой неожиданных перемен, оригинальных идей и стремления к свободе.

Родившиеся в эти дни, по мнению астрологов, могут добиться успеха благодаря нестандартному мышлению. Их удача часто проявляется внезапно: случайная встреча, смелое решение или необычная идея способны изменить всю жизнь.

Особенно перспективными считаются инновации, технологии, предпринимательство и творческие направления, где ценится индивидуальность.

Главное — не бояться отличаться от окружающих.

8-е место. Родившиеся 9, 18 и 27 числа

Планета-покровитель — Марс.

Марс олицетворяет смелость, решительность, энергию и стремление к победе.

Таким людям удача, согласно нумерологии, редко достаётся без усилий. Чтобы добиться успеха, им необходимо действовать, рисковать и бороться за свои цели.

Они способны преодолевать препятствия, которые останавливают других, и особенно ярко проявляют себя в конкурентной среде.

Благоприятными направлениями считаются предпринимательство, спорт, руководящая работа и любые занятия, требующие инициативы и настойчивости.

9-е место. Родившиеся 7, 16 и 25 числа

Планета-покровитель — Нептун.

Нептун в астрологии связывают с мечтами, духовностью, воображением и скрытыми возможностями.

Люди, родившиеся в эти даты, по мнению нумерологов, обладают особым творческим потенциалом и тонкой интуицией. Однако их удача может проявляться не столь очевидно, как у других.

Им важно научиться отличать реальные возможности от иллюзий, сохранять ясность мышления и не терять связь с действительностью.

Наиболее благоприятными сферами считаются искусство, творчество, духовные практики и деятельность, связанная с помощью окружающим.

А если ваша дата оказалась в конце списка?

Авторы рейтинга подчёркивают, что менее высокая позиция вовсе не означает отсутствие удачи. Просто, согласно нумерологическим представлениям, одним людям благоприятные обстоятельства достаются легче, а другие создают их благодаря собственным усилиям, терпению или нестандартному мышлению.