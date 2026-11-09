Болезнь Альцгеймера может выдавать себя задолго до появления первых заметных проблем с памятью. Американские учёные обнаружили особенности взаимодействия различных областей мозга, которые позволяют оценить риск будущего ухудшения памяти и мышления. Причём эти изменения могут присутствовать даже у людей, успешно проходящих обычные когнитивные тесты.

Как сообщает Fox News со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, специалисты использовали сканирование мозга и компьютерное моделирование, чтобы выяснить, почему одни пожилые люди сохраняют ясность ума до глубокой старости, а у других постепенно развивается деменция.

Результаты исследования могут стать важным шагом к более раннему выявлению болезни Альцгеймера.

Мозг предупреждает об опасности раньше, чем память

Одна из главных сложностей в диагностике болезни Альцгеймера заключается в том, что патологические процессы в мозге могут начинаться за много лет до появления первых симптомов.

Человек продолжает нормально работать, общаться и справляться с повседневными делами, не подозревая о происходящих изменениях.

Традиционно исследователи обращают внимание на накопление амилоидных бляшек, уменьшение объёма определённых участков мозга и другие физические признаки заболевания.

Однако авторы нового исследования решили пойти другим путём.

Вместо поиска структурных изменений они изучали, насколько согласованно работают различные области мозга и как они взаимодействуют между собой.

Для этого использовались данные функционального сканирования мозга в состоянии покоя.

Что обнаружили у людей с исключительной памятью

Учёные сравнили особенности мозговой активности двух групп: пациентов с болезнью Альцгеймера и пожилых людей с необычайно хорошей памятью.

Последних исследователи называют super-agers — «суперстариками». Это люди преклонного возраста, чьи способности к запоминанию сопоставимы с показателями людей значительно моложе.

На основании полученных данных специалисты разработали компьютерную модель, позволяющую различать характерные особенности взаимодействия областей мозга.

Затем исследователи изучили показатели пожилых людей, которые на момент обследования успешно проходили тесты на память.

Несмотря на нормальные результаты тестирования, сканирование выявило существенные различия.

У одних участников мозговая активность напоминала картину, характерную для людей с исключительной памятью. У других она была ближе к той, которую наблюдали у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Наблюдение продолжалось до 12 лет

Самые интересные результаты появились во время последующего наблюдения за участниками исследования.

Оно продолжалось до 12 лет, хотя большинство людей находились под наблюдением примерно пять-шесть лет.

Выяснилось, что участники, чья мозговая активность изначально больше напоминала характерную для болезни Альцгеймера, впоследствии чаще сталкивались с ухудшением памяти и мышления.

Кроме того, у них наблюдалось более выраженное накопление амилоидных бляшек и была выше вероятность постановки диагноза болезни Альцгеймера.

Таким образом, определённые особенности работы мозга оказались связаны с последующим развитием когнитивных нарушений ещё до появления заметных симптомов.

При этом исследователи не утверждают, что подобное сканирование уже позволяет со стопроцентной точностью предсказать заболевание у конкретного человека.

Почему это открытие важно

По словам старшего автора исследования Ю Чжана, доцента кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Стэнфордского университета, обнаруженные особенности мозговой активности помогут лучше понять различия между людьми, сохраняющими высокие когнитивные способности, и теми, у кого они постепенно снижаются.

Исследователей интересует не только возможность заранее обнаружить опасные изменения.

Не менее важная задача — понять, какие механизмы позволяют мозгу некоторых пожилых людей оставаться устойчивым к возрастным нарушениям.

Это может подсказать новые направления для разработки методов профилактики и лечения.

Чжан объясняет, что необходимо решить два вопроса: на какие области мозга следует воздействовать и каким образом можно изменить их работу.

Именно поэтому изучение людей с исключительной памятью представляет особую ценность: их мозговая активность может служить ориентиром для будущих исследований.

Можно ли уже сейчас пройти такой тест?

Несмотря на обнадёживающие результаты, предложенный учёными подход пока остаётся исследовательским инструментом.

Для его применения в обычной медицинской практике потребуются дополнительные исследования, подтверждающие точность и надёжность прогнозирования.

Важно также понимать, что выявленные закономерности показывают статистическую связь между особенностями мозговой активности и последующим ухудшением когнитивных функций, а не неизбежность развития болезни.

Тем не менее открытие даёт надежду на то, что в будущем врачи смогут выявлять повышенный риск болезни Альцгеймера значительно раньше, чем человек начнёт замечать провалы в памяти.

А раннее обнаружение заболевания может расширить возможности своевременного медицинского вмешательства.