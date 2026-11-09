Неправильно подобранная косметика может состарить, скрыв достоинства и подчеркнув недостатки. Эти ошибки в макияже допускает множество женщин. Как их избежать, чтобы не выглядеть на 5-10 лет старше?
Ошибка 1: тяжелый макияж глаз
Тяжелый макияж глаз может визуально уменьшить глаза и создать впечатление усталости. Некоторые женщины наносят много косметики на глаза для особых случаев, но эксперты рекомендуют избегать этого.
Как исправить
Для молодого вида глаза должны быть большими и яркими. Используйте телесную или нежную подводку для глаз на слизистой, чтобы сделать белки глаз ярче.
Ошибка 2: слишком четкие или тонкие брови
Брови могут выдать истинный возраст женщины. Резкие, темные и геометрические брови добавляют лет и делают лицо суровым. Лучше отказаться от четко очерченных бровей и бровей-ниточек, которые выглядят старомодно.
Как исправить
Используйте не слишком темный карандаш для бровей, нанося его небольшими штрихами, чтобы создать иллюзию полных и слегка изогнутых бровей. Это придаст лицу более молодой вид. Закрепите волоски гелем, слегка приподняв и распушив их.
Ошибка 3: основа, которая забивается в морщины
С возрастом нужно внимательнее выбирать тональный крем. Плотный тональник может подчеркнуть недостатки кожи и морщины.
Как исправить
Выбирайте тональный крем на основе сыворотки или оттеночный увлажняющий крем для создания иллюзии гладкой и сияющей кожи.
Ошибка 4: темная помада на тонких губах
С возрастом губы становятся тоньше. Лучше отказаться от темных оттенков, которые могут визуально уменьшить губы.
Как исправить
Выбирайте оттенок на один или два тона смелее, чем естественный цвет губ, и добавьте блеск для губ для объема.
Ошибка 5: много пудры
Избавьтесь от привычки постоянно припудривать лицо. Толстый слой косметики забивает поры и собирается в морщинах.
Как исправить
Используйте матирующие салфетки для удаления излишков жира без смазывания макияжа.
Ошибка 6: несколько слоев туши
Несколько слоев туши могут утяжелить взгляд и сделать его уставшим. Кроме того, косметика может осыпаться в течение дня.
Как исправить
Вместо многослойного нанесения лучше подкрутить ресницы щипцами или использовать карандаш для глаз.
Ошибка 7: подводка нижнего века
Четкая подводка нижнего века уменьшает глаза и акцентирует внимание на морщинах. Лучше использовать коричневую или бежевую подводку и растушевывать линии.
Ошибка 8: контур на губах
Контур губ выглядит вульгарно и старит. Лучше смягчить линию подводки и растушевать карандаш.
Ошибка 9: обезвоженная кожа
Макияж плохо ложится на пересушенной коже, подчеркивая поры и морщины.
Как исправить
Смывайте косметику перед сном и используйте увлажняющий крем для поддержания упругости кожи.
Ошибка 10: неправильное нанесение румян
Не стоит наносить румяна только на "яблочки" щек, так как это может добавить лишних лет.
Как исправить
Наносите румяна на верхнюю часть скул и выбирайте натуральные оттенки для освежения образа.
Ошибка 11: нанесение туши на ресницы нижнего века
Не рекомендуется прокрашивать нижние ресницы, так как это подчеркивает морщины.
Как исправить
Наносите тушь только на верхние ресницы, предпочитая черную декоративную косметику для выразительности.
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