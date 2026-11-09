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Почему я выгляжу старше: 9 ошибок в макияже, которые добавляют возраста 0 117

Люблю!
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему я выгляжу старше: 9 ошибок в макияже, которые добавляют возраста

Неправильно подобранная косметика может состарить, скрыв достоинства и подчеркнув недостатки. Эти ошибки в макияже допускает множество женщин. Как их избежать, чтобы не выглядеть на 5-10 лет старше?

 

Ошибка 1: тяжелый макияж глаз

Тяжелый макияж глаз может визуально уменьшить глаза и создать впечатление усталости. Некоторые женщины наносят много косметики на глаза для особых случаев, но эксперты рекомендуют избегать этого.

Как исправить

Для молодого вида глаза должны быть большими и яркими. Используйте телесную или нежную подводку для глаз на слизистой, чтобы сделать белки глаз ярче.

Ошибка 2: слишком четкие или тонкие брови

Брови могут выдать истинный возраст женщины. Резкие, темные и геометрические брови добавляют лет и делают лицо суровым. Лучше отказаться от четко очерченных бровей и бровей-ниточек, которые выглядят старомодно.

Как исправить

Используйте не слишком темный карандаш для бровей, нанося его небольшими штрихами, чтобы создать иллюзию полных и слегка изогнутых бровей. Это придаст лицу более молодой вид. Закрепите волоски гелем, слегка приподняв и распушив их.

Ошибка 3: основа, которая забивается в морщины

С возрастом нужно внимательнее выбирать тональный крем. Плотный тональник может подчеркнуть недостатки кожи и морщины.

Как исправить

Выбирайте тональный крем на основе сыворотки или оттеночный увлажняющий крем для создания иллюзии гладкой и сияющей кожи.

Ошибка 4: темная помада на тонких губах

С возрастом губы становятся тоньше. Лучше отказаться от темных оттенков, которые могут визуально уменьшить губы.

Как исправить

Выбирайте оттенок на один или два тона смелее, чем естественный цвет губ, и добавьте блеск для губ для объема.

Ошибка 5: много пудры

Избавьтесь от привычки постоянно припудривать лицо. Толстый слой косметики забивает поры и собирается в морщинах.

Как исправить

Используйте матирующие салфетки для удаления излишков жира без смазывания макияжа.

Ошибка 6: несколько слоев туши

Несколько слоев туши могут утяжелить взгляд и сделать его уставшим. Кроме того, косметика может осыпаться в течение дня.

Как исправить

Вместо многослойного нанесения лучше подкрутить ресницы щипцами или использовать карандаш для глаз.

Ошибка 7: подводка нижнего века

Четкая подводка нижнего века уменьшает глаза и акцентирует внимание на морщинах. Лучше использовать коричневую или бежевую подводку и растушевывать линии.

Ошибка 8: контур на губах

Контур губ выглядит вульгарно и старит. Лучше смягчить линию подводки и растушевать карандаш.

Ошибка 9: обезвоженная кожа

Макияж плохо ложится на пересушенной коже, подчеркивая поры и морщины.

Как исправить

Смывайте косметику перед сном и используйте увлажняющий крем для поддержания упругости кожи.

Ошибка 10: неправильное нанесение румян

Не стоит наносить румяна только на "яблочки" щек, так как это может добавить лишних лет.

Как исправить

Наносите румяна на верхнюю часть скул и выбирайте натуральные оттенки для освежения образа.

Ошибка 11: нанесение туши на ресницы нижнего века

Не рекомендуется прокрашивать нижние ресницы, так как это подчеркивает морщины.

Как исправить

Наносите тушь только на верхние ресницы, предпочитая черную декоративную косметику для выразительности.

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