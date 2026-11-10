Полезные советы для поддержания домашнего уюта, помогающие решать бытовые проблемы нестандартным способом.
Как сэкономить на моющих средствах
Если вы считаете, что посудомоечная машина может работать только на дорогих покупных моющих средствах, то вы ошибаетесь. Аналог таких средств можно изготовить самостоятельно и сэкономить деньги.
Вместо дорогих таблеток можно использовать смесь порошка буры и пищевой соды (по 2 ч. л.).
Для очистки самой посудомоечной машины, когда внутри появляется белесый налет, я насыпаю в поддон 0,5 стакана соды и запускаю посудомойку в режиме ополаскивания. Налета как не бывало.
Бабушкин отбеливатель
Для отбеливания шерстяной одежды требуются специальные средства, так как обычные отбеливатели могут повредить волокна. Но если у вас всего пара белых шерстяных кофточек, тратиться на специальные отбеливатели нет смысла. Я предлагаю воспользоваться бабушкиными способами, которые действуют не хуже и даже делают шерсть мягче.
Перед отбеливанием вещи постирайте и прополощите. Затем разведите в тазике 40 мл перекиси водорода на 5 л холодной воды или выжмите в воду лимон среднего размера. Чтобы облегчить процесс выжимания, ошпарьте лимон кипятком — он размягчится, и вы сможете выдавить из него весь сок.
Замочите одежду в одном из растворов на ночь, а утром прополощите и разложите на ровной поверхности для просушки (можно подложить светлую простыню). Все пятна и желтоватый оттенок с белых вещей исчезнут. Лимонный сок также справится со следами ржавчины от металлической фурнитуры.
Секрет белоснежной ванны
Смешайте по 2 ст. л. кальцинированной и питьевой соды. Натрите влажную ванну этой смесью. Через 5–10 минут, не смывая содовую смесь, нанесите поверх нее 50 мл уксуса и 50 мл отбеливателя. Через полчаса тщательно ополосните ванну. Она станет белоснежной — вы в этом убедитесь сами.
Горчица от засора
Если у вас засорился слив, можно попробовать использовать горчицу. Вскипятите 3 чайника воды, вылейте в сливное отверстие раковины, насыпьте полпачки сухой горчицы и подождите. Вода должна уйти через несколько минут!
Блендер прослужит долго
Чтобы блендер дольше оставался исправным, следуйте этим рекомендациям:
- Не заставляйте его работать дольше 10 минут без остановки, чтобы избежать перегрева.
- Не перемалывайте сухие продукты слишком часто, так как это изнашивает ножи.
- Не кладите в чашу слишком крупные куски продуктов, предварительно нарезайте их на куски средней величины.
- После использования всегда мойте и вытирайте насухо все детали блендера, корпус с двигателем протирайте влажной салфеткой.
Соль против налета
Чтобы избавиться от белого налета внутри детских бутылочек, насыпьте в бутылочку 1 ст. л. соли, на 1/3 заполните ее холодной водой и энергично встряхните несколько раз. Затем вылейте содержимое и промойте бутылочку проточной водой. Вместо соли можно использовать мелкую крупу — кукурузную, ячневую или манную.
Восковая крышка для домашних заготовок
Для надежной укупорки домашних заготовок я использую воск. Он идеально защищает варенья и соленья от проникновения воздуха. Плюс, воск можно использовать каждый год, так как он не портится.
Под восковую укупорку банки подготавливаются как обычно: моются, стерилизуются и наполняются горячим содержимым до горлышка. Воск растапливается на водяной бане и заливается на заготовки слоем 1,5-2 см. Он застывает, образуя герметичную крышку. Чтобы сверху не садилась пыль, накройте банку листом бумаги и обвяжите вокруг горловины веревочкой.
Чистим ноутбук
Если клавиатура ноутбука запылилась, с чисткой можно справиться самостоятельно. Включите пылесос, снимите с него насадку и осторожно ведите трубой над клавиатурой, собирая мелкие соринки. Затем возьмите детские салфетки, которые мягкие и хорошо собирают грязь. Протрите салфеткой стекло монитора и клавиатуру.
Щели между кнопками можно прочистить иголочкой, намотав на ее тупой конец немного ваты. Не усердствуйте, и если иголка не заходит в щелочку, не толкайте ее с силой.
Если проводить чистку 1 раз в 2 недели, то к профессионалам на профилактику вы будете носить ноутбук гораздо реже.
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