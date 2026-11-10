Как сэкономить на моющих средствах

Если вы считаете, что посудомоечная машина может работать только на дорогих покупных моющих средствах, то вы ошибаетесь. Аналог таких средств можно изготовить самостоятельно и сэкономить деньги.

Вместо дорогих таблеток можно использовать смесь порошка буры и пищевой соды (по 2 ч. л.).

Для очистки самой посудомоечной машины, когда внутри появляется белесый налет, я насыпаю в поддон 0,5 стакана соды и запускаю посудомойку в режиме ополаскивания. Налета как не бывало.

Бабушкин отбеливатель

Для отбеливания шерстяной одежды требуются специальные средства, так как обычные отбеливатели могут повредить волокна. Но если у вас всего пара белых шерстяных кофточек, тратиться на специальные отбеливатели нет смысла. Я предлагаю воспользоваться бабушкиными способами, которые действуют не хуже и даже делают шерсть мягче.

Перед отбеливанием вещи постирайте и прополощите. Затем разведите в тазике 40 мл перекиси водорода на 5 л холодной воды или выжмите в воду лимон среднего размера. Чтобы облегчить процесс выжимания, ошпарьте лимон кипятком — он размягчится, и вы сможете выдавить из него весь сок.

Замочите одежду в одном из растворов на ночь, а утром прополощите и разложите на ровной поверхности для просушки (можно подложить светлую простыню). Все пятна и желтоватый оттенок с белых вещей исчезнут. Лимонный сок также справится со следами ржавчины от металлической фурнитуры.

Секрет белоснежной ванны

Смешайте по 2 ст. л. кальцинированной и питьевой соды. Натрите влажную ванну этой смесью. Через 5–10 минут, не смывая содовую смесь, нанесите поверх нее 50 мл уксуса и 50 мл отбеливателя. Через полчаса тщательно ополосните ванну. Она станет белоснежной — вы в этом убедитесь сами.

Горчица от засора

Если у вас засорился слив, можно попробовать использовать горчицу. Вскипятите 3 чайника воды, вылейте в сливное отверстие раковины, насыпьте полпачки сухой горчицы и подождите. Вода должна уйти через несколько минут!

Блендер прослужит долго

Чтобы блендер дольше оставался исправным, следуйте этим рекомендациям:

Не заставляйте его работать дольше 10 минут без остановки, чтобы избежать перегрева.

Не перемалывайте сухие продукты слишком часто, так как это изнашивает ножи.

Не кладите в чашу слишком крупные куски продуктов, предварительно нарезайте их на куски средней величины.

После использования всегда мойте и вытирайте насухо все детали блендера, корпус с двигателем протирайте влажной салфеткой.

Соль против налета

Чтобы избавиться от белого налета внутри детских бутылочек, насыпьте в бутылочку 1 ст. л. соли, на 1/3 заполните ее холодной водой и энергично встряхните несколько раз. Затем вылейте содержимое и промойте бутылочку проточной водой. Вместо соли можно использовать мелкую крупу — кукурузную, ячневую или манную.

Восковая крышка для домашних заготовок

Для надежной укупорки домашних заготовок я использую воск. Он идеально защищает варенья и соленья от проникновения воздуха. Плюс, воск можно использовать каждый год, так как он не портится.

Под восковую укупорку банки подготавливаются как обычно: моются, стерилизуются и наполняются горячим содержимым до горлышка. Воск растапливается на водяной бане и заливается на заготовки слоем 1,5-2 см. Он застывает, образуя герметичную крышку. Чтобы сверху не садилась пыль, накройте банку листом бумаги и обвяжите вокруг горловины веревочкой.

Чистим ноутбук

Если клавиатура ноутбука запылилась, с чисткой можно справиться самостоятельно. Включите пылесос, снимите с него насадку и осторожно ведите трубой над клавиатурой, собирая мелкие соринки. Затем возьмите детские салфетки, которые мягкие и хорошо собирают грязь. Протрите салфеткой стекло монитора и клавиатуру.

Щели между кнопками можно прочистить иголочкой, намотав на ее тупой конец немного ваты. Не усердствуйте, и если иголка не заходит в щелочку, не толкайте ее с силой.

Если проводить чистку 1 раз в 2 недели, то к профессионалам на профилактику вы будете носить ноутбук гораздо реже.