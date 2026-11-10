Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Японское искусство уборки и наведения порядка дома: полезные советы 0 152

Люблю!
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Японское искусство уборки и наведения порядка дома: полезные советы

Уборка может показаться скучным и рутинным занятием, особенно в больших домах с детьми. Однако современные методики, такие как японское искусство уборки, могут сделать этот процесс более приятным и эффективным.

Японское искусство уборки дома — это техника, которая превращает утомительную работу в расслабляющее и полезное занятие. Об этом пишет Мари Кондо, автор книги «Магическая уборка».

Что включает в себя метод

Мари Кондо, несмотря на свои 30 лет, уже стала известным мастером по наведению чистоты. В то время как ее сверстники занимались обычными подростковыми делами, она разрабатывала идеальный способ поддерживать порядок в доме. Метод КонМари, основанный на японских традициях, помогает создать идеальное пространство, где каждая вещь находит свое место. Неудивительно, что книга Мари Кондо «Магическая уборка» стала бестселлером и была переведена на множество языков.

Важно понимать, что наведение порядка в доме может изменить не только физическое пространство, но и ваше восприятие жизни. Убирая лишние вещи, вы освобождаете место как в доме, так и в голове. Мари предлагает рассматривать свой метод как философию: если однажды провести полную уборку, то поддерживать порядок станет гораздо легче.

Какие вещи приносят вам радость

Основной принцип метода Мари Кондо — определить, какие вещи приносят радость. Уборка должна проходить за один день, но перед этим нужно избавиться от ненужного. Мари считает, что, держась за предмет, вы должны чувствовать тепло и радость. Если вещь вызывает сомнения, ее стоит выбросить. Таким образом, в вашем доме останутся только те вещи, которые делают вас счастливыми. Уборке подлежат:

  • одежда и обувь;
  • сувениры и открытки;
  • фотографии и рисунки;
  • косметика и средства гигиены;
  • постельное белье, шторы, скатерти, полотенца.

После уборки важно правильно организовать хранение оставшихся предметов. Правильная расстановка вещей изменит интерьер и создаст гармонию в доме.

Дизайнеры также подчеркивают важность отсутствия лишнего в квартире. Освобождая пространство, вы освобождаете и свои мысли для новых идей.

Организация порядка

Метод КонМари включает несколько этапов, которые можно менять по своему усмотрению. Начните с избавления от ненужного. Держите в руках каждую вещь: чем больше негативных эмоций она вызывает, тем скорее ее стоит выбросить. Не бойтесь расставаться с тем, что приносит только боль.

Оставляйте только полезные вещи, сосредоточившись на своих эмоциях. Избавление от хлама приносит удовлетворение и покой, так как ненужные вещи создают негативную атмосферу.

Соберите все нужные предметы вместе и тщательно их пересмотрите. Сортируйте вещи по категориям, а не по местам хранения. Это поможет избежать захламленности и даст возможность реально оценить количество предметов в квартире.

Начинаем уборку

Начать уборку может быть сложно, поэтому Мари советует начинать с самых легких вещей. Это могут быть сувениры или фотографии. Главное правило: если вы не используете предмет, он должен уйти в мусор или быть отданным нуждающимся.

Существуют вещи, которые кажутся дорогими, но их стоит выбросить, если они не приносят радости. Не стоит хранить старые подарки или фотографии, которые вызывают негативные воспоминания.

Бумажная волокита

Разбор документов — одна из самых сложных задач. Скопившиеся бумаги часто не нужны. Соберите все контакты и перепишите их в телефон, избавляясь от устаревшей информации. Храните только те документы, которые действительно важны, и избавляйтесь от ненужных бумаг.

Разбираемся с одеждой

При разборе одежды избавляйтесь от вещей, которые не подходят по размеру или испорчены. Исключение составляют только знаковые предметы, такие как свадебное платье. Оставшиеся вещи сортируйте по категориям для удобства хранения.

Мари рекомендует хранить одежду вертикально, чтобы видеть все вещи сразу. Складывайте вещи в прямоугольники и организуйте их на плечиках по весу и типу ткани.

Еще несколько полезных советов по уборке

Метод КонМари предлагает множество советов, которые помогут поддерживать порядок в повседневной жизни:

  • мойте посуду сразу после еды;
  • составьте расписание уборки;
  • наведите порядок в сумке;
  • не распределяйте места хранения по всему дому;
  • помните, что уборка — это не смысл жизни.

Не бойтесь проявлять креативность в уборке. Перемены — это естественная часть жизни, и к ним стоит стремиться с улыбкой и легкими мыслями.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Удачливые знаки зодиака
Изображение к статье: Чем можно заразиться от кошки
Изображение к статье: Елизавета II и Кейт Миддлтон
Изображение к статье: Женщина среднего возраста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: Хегсет
В мире
Изображение к статье: Влияние инсектицидов на память пчёл
В мире животных
Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео