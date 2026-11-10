Внезапное головокружение, сильная головная боль, потеря равновесия — многие списывают эти симптомы на усталость, мигрень или последствия бурной вечеринки. Однако иногда за ними скрывается инсульт.

Врачи предупреждают: опасное состояние всё чаще встречается у людей моложе 55 лет, а промедление с обращением за помощью может стоить жизни.

Инсульт принято считать болезнью пожилых людей, однако статистика последних десятилетий показывает тревожную тенденцию. В то время как в старших возрастных группах заболеваемость в ряде стран снижается, среди молодых людей она растёт.

Как сообщает The Independent, ссылаясь на медицинские исследования, молодые пациенты нередко сталкиваются с проблемами при диагностике инсульта. Согласно опросу британской Ассоциации по борьбе с инсультом, каждый четвёртый человек моложе 60 лет, перенёсший инсульт, первоначально получил неправильный диагноз.

Инсульт молодеет

В Англии в период с 2001 по 2010 год заболеваемость инсультом среди людей в возрасте 35–54 лет увеличивалась примерно на 2% ежегодно.

В Оксфордшире показатели среди людей моложе 55 лет в 2010–2018 годах оказались примерно на 90% выше, чем в 1981–1986 годах.

Похожая тенденция наблюдается и в США. Там частота инсультов среди людей от 20 до 54 лет выросла с 34 до 62 случаев на 100 тысяч человек в год при сравнении показателей начала 1990-х годов с данными за 2020 год.

По оценкам исследователей, в 2021 году во всём мире инсульт перенесли почти 2,8 миллиона человек моложе 55 лет. Около 90% этих случаев приходилось на страны с низким и средним уровнем доходов.

Не только перекошенное лицо: какие симптомы должны насторожить

Большинство людей знают классические признаки инсульта: внезапное опущение одной стороны лица, слабость в руке и нарушение речи.

Однако заболевание не всегда проявляется столь очевидно.

Особенно трудно распознать инсульт, затрагивающий задние отделы головного мозга, которые участвуют в поддержании равновесия и обработке зрительной информации.

В таких случаях могут появиться:

внезапное сильное головокружение;

потеря равновесия и нарушение координации;

неожиданное ухудшение зрения или двоение в глазах;

резкая, необычно сильная головная боль;

внезапная боль в шее.

Подобные симптомы легко принять за мигрень, переутомление, похмелье или заболевание внутреннего уха.

Именно поэтому молодые люди иногда слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Американские исследования показывают, что пациенты в возрасте 18–44 лет чаще других возрастных групп сталкивались с ошибочной выпиской из отделений неотложной помощи при инсульте. Особенно часто это происходило при жалобах на головокружение и головную боль.

Почему нельзя ждать, пока станет легче

При инсульте решающее значение имеет время.

Для некоторых пациентов с ишемическим инсультом возможно лечение препаратами, растворяющими тромб. Обычно такое лечение необходимо начать в течение 4,5 часа после появления симптомов, хотя выбор метода и допустимые сроки зависят от конкретной ситуации.

Чем быстрее человек получает квалифицированную помощь, тем выше шансы уменьшить повреждение мозга и избежать тяжёлых последствий.

Если внезапно появились признаки возможного инсульта, необходимо немедленно звонить 113 или 112. Не следует самостоятельно садиться за руль или ждать, пока симптомы исчезнут.

Даже если самочувствие быстро улучшилось, это не означает, что опасность миновала. Кратковременные нарушения могут быть проявлением транзиторной ишемической атаки — состояния, которое требует срочного обследования.

Кто рискует больше всего

Международные исследования выделяют десять основных факторов риска, на которые человек в той или иной степени способен повлиять.

Среди них повышенное артериальное давление, недостаточная физическая активность, высокий холестерин, неправильное питание, ожирение, курение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, употребление алкоголя и хронический стресс.

По оценкам исследователей, совокупно эти факторы связаны примерно с 92% случаев инсульта среди людей моложе 55 лет.

Особенно опасна гипертония. С повышенным артериальным давлением связывают почти половину инсультов в этой возрастной группе.

В одном британском исследовании с участием 1765 пациентов в возрасте 18–49 лет, госпитализированных с инсультом, повышенное давление выявили у 42%, высокий холестерин — у 24%, курение — у 23%, а диабет — у 14%.

При этом далеко не во всех случаях врачам удаётся установить точную причину заболевания.

Как защитить себя от инсульта

Специалисты напоминают, что многие факторы риска можно контролировать задолго до появления первых тревожных симптомов.

Прежде всего важно регулярно измерять артериальное давление. Гипертония может годами протекать практически незаметно, постепенно повреждая сосуды.

Также рекомендуется следить за уровнем холестерина и сахара в крови, особенно при избыточном весе или наличии сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников.

Врачи советуют отказаться от курения, избегать наркотиков, ограничивать алкоголь, уменьшать количество соли в рационе и употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой.

Не менее важна физическая активность. Взрослым рекомендуется уделять не менее 150 минут в неделю умеренным нагрузкам — например, быстрой ходьбе или езде на велосипеде.

Стоит обращать внимание и на продолжительный стресс, недостаток отдыха и чрезмерную рабочую нагрузку.

Главное — не пропустить опасность

Инсульт может случиться и в 30, и в 40, и в 50 лет. Молодой возраст не гарантирует защиты от этого заболевания.

При этом головокружение или головная боль далеко не всегда означают инсульт. Насторожить должно прежде всего внезапное появление необычных симптомов, особенно если они сопровождаются нарушениями зрения, речи, координации или слабостью.

Лучше вызвать скорую помощь и исключить инсульт, чем потерять драгоценное время, приняв опасные симптомы за обычное недомогание.