Трендовая бижутерия создается даже люксовыми брендами, а звезды на красных дорожках выбирают яркие и броские украшения. Раскрываем главные секреты, как сделать так, чтобы бижутерия выглядела стильно и дорого.

Совет профи

Качество имеет первостепенное значение. Обращайте внимание на материалы, фурнитуру и дизайн. Бижутерия - это отличный способ заявить о себе и своем вкусе.

Приобрести дорогое ювелирное украшение несложно, если есть средства, но именно стильная бижутерия выделяет свою хозяйку среди классических аксессуаров.

Правило 1: не маскируйте бижутерию под ювелирные украшения

Не пытайтесь выдать бижутерию за то, чем она не является. Избегайте имитаций драгоценных камней и золота. Чтобы бижутерия выглядела дорого, она должна выглядеть именно как бижутерия.

Тем не менее, сочетать ее с ювелирными изделиями можно и нужно. Например, серьги из золота можно носить с металлическими браслетами в единой цветовой гамме. Или, наоборот, яркие и броские серьги в сочетании с золотыми часами.

Правило 2: правильно расставляем акценты

Старайтесь делать акцент на одном крупном украшении, например, колье или наборе браслетов. Два крупных акцента допустимы, если они не находятся рядом. Крупные серьги и колье, дополненные чокером, могут выглядеть слишком перегруженно, а вот серьги в паре с браслетами будут выглядеть лаконично и стильно.

Сочетать бижутерию можно из разных материалов, главное - чтобы сохранялась единая цветовая композиция.

Правило 3: подбирайте серьги по типу лица

Серьги всегда привлекают внимание, так как находятся на уровне лица, и именно они часто задают настроение образа.

Серьгами можно подчеркнуть овал лица, но нужно быть осторожными: неправильно подобранные аксессуары могут утяжелить черты, а правильные - подчеркнуть достоинства.

* Если у вас широкие скулы и нижняя челюсть, вам подойдут удлиненные серьги.

* Если лицо длинное и узкое, выбирайте короткие и массивные украшения, которые визуально сделают скулы шире.

Правило 4: комбинируйте кольца

Кольца - это единственный вид украшений, который позволяет миксовать все стили, материалы и цвета, которые в любых сочетаниях будут смотреться отлично. Можно надевать их на все пальцы - это модно и привлекает внимание.

* Отличный акцент - кольца с жемчугом, которые всегда выглядят дорого и подчеркивают индивидуальность.

* Хороший прием - несколько одинаковых колец на пальцах разных рук или на одной руке на разных фалангах (чередуйте широкие с узкими, с камнями и без, яркие и более скромные).

Правило 5: чокеры - ключ к стилю

Эффектный чокер уместен всегда. Не бойтесь носить его с джинсами, деловыми костюмами, платьями и даже спортивными костюмами. Варианты чокеров безграничны: металл, жемчуг - это самый беспроигрышный вариант, который подходит почти под любую одежду. Атласная или бархатная лента с кулоном - это дерзко и модно.

Не забывайте: носите чокер на голую шею, а не поверх одежды.